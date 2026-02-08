Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau mở ra không gian phát triển miền Tây

Việc cao tốc Cần Thơ – Cà Mau chính thức đưa vào khai thác không chỉ rút ngắn đáng kể thời gian, chi phí vận chuyển mà còn mở ra không gian phát triển miền Tây.

Gần một tháng qua, tài xế Phạm Công Đông (36 tuổi, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đều đặn lựa chọn cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để vận chuyển hàng hóa từ Cần Thơ xuống cực Nam Tổ quốc.



Với anh Đông, việc tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác không chỉ thay đổi thói quen chạy xe nhiều năm, mà còn mang lại hiệu quả rõ rệt về thời gian, chi phí và độ an toàn.

Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có chiều dài gần 111km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng.

Anh Đông cho biết, trước đây với xe tải loại 15 tấn, mỗi chuyến hàng từ Cần Thơ đi Cà Mau thường phải di chuyển theo tuyến Quản Lộ – Phụng Hiệp hoặc quốc lộ 1A, quãng đường từ 180–200km. Thời gian di chuyển kéo dài 3,5–4 tiếng. Từ khi chuyển sang đi cao tốc, quãng đường rút ngắn còn khoảng 150km, thời gian chỉ hơn 1,5 tiếng.

“Mỗi chuyến tôi tiết kiệm được khoảng 200.000 đồng tiền dầu, hàng giao nhanh hơn, xe cũng ít hao mòn hơn trước”, anh Đông chia sẻ. Theo tài xế này, nếu chạy đều đặn mỗi ngày, khoản tiết kiệm chi phí nhiên liệu và thời gian là rất đáng kể.

Không chỉ xe tải, các tài xế xe dịch vụ, xe công nghệ cũng cảm nhận rõ sự khác biệt. Tài xế Lê Văn Lợi (44 tuổi, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết tuyến cao tốc giúp hành trình từ Cà Mau về Cần Thơ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Đường cao tốc êm, không có xe máy, vận tốc lưu thông ổn định nên cầm lái yên tâm hơn”, anh Lợi nói.

Theo anh Lợi, trước đây phải len lỏi qua nhiều đoạn quốc lộ đông đúc, thường xuyên phanh, ga liên tục khiến tài xế nhanh mệt, hành khách cũng không thoải mái. Nay thời gian rút ngắn, chuyến đi thuận lợi, khách hài lòng hơn, còn tài xế đỡ áp lực.

Tuyến được thiết kế thẳng, chủ yếu đi qua khu vực đồng ruộng, góp phần tiết kiệm chi phí xây dựng so với các phương án khác. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đối mặt nhiều khó khăn như khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, thiếu vật liệu, địa chất yếu, thời tiết bất lợi.

Sau gần ba năm thi công, tuyến cao tốc đã cơ bản hoàn thành và chính thức thông toàn tuyến từ ngày 19/1. Việc đưa cao tốc Cần Thơ – Cà Mau vào khai thác được đánh giá là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với giao thông mà còn với phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Nhận định về tác động của hệ thống hạ tầng mới, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, hạ tầng giao thông vùng này đã thay đổi rất lớn, đặc biệt là khả năng kết nối nội vùng và với TPHCM. Hàng loạt tuyến cao tốc, vành đai được đầu tư mới, các quốc lộ được nâng cấp, mở rộng.

“Riêng về cao tốc, tiến độ đầu tư ở ĐBSCL hiện thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đây là bàn đạp quan trọng để thúc đẩy kinh tế – xã hội miền Tây phát triển, bứt phá trong vài năm tới, đồng thời tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, có chất lượng, quy mô và tầm cỡ khu vực, quốc tế”, ông Lam nhấn mạnh.

Nút giao IC5 giữa cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và quốc lộ 61C, đoạn qua xã Vị Thủy (TP Cần Thơ). Đây cũng là điểm đầu của cao tốc Hậu Giang – Cà Mau.

Ở góc độ quản lý địa phương, lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ cho rằng khi cao tốc Cần Thơ – Cà Mau cùng tuyến Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng hoàn thành, khu vực sẽ hình thành hành lang phát triển mới, giúp hàng hóa miền Tây kết nối thuận lợi với TPHCM và các tỉnh lân cận. Trong bức tranh đó, Cần Thơ giữ vai trò trung tâm trung chuyển, logistics của toàn vùng.

Để tận dụng lợi thế hạ tầng, TP Cần Thơ đang kêu gọi đầu tư các trung tâm logistics hiện đại, trọng điểm là trung tâm logistics gắn với cảng Cái Cui và trung tâm logistics hàng không tại sân bay Cần Thơ, mỗi dự án quy mô khoảng 100ha. Bên cạnh đó là các bến cảng, dịch vụ logistics tại khu công nghiệp Thốt Nốt và khu vực Hậu Giang.

Song song với hạ tầng giao thông, Cần Thơ cũng đang hoàn thiện đề án Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến thực phẩm nông sản ĐBSCL quy mô 250ha. Mục tiêu là hình thành trung tâm logistics chuyên sâu cho nông, thủy sản, với hệ thống kho lạnh và công nghệ bảo quản hiện đại được đầu tư đồng bộ. Điều này góp phần nâng cao giá trị nông sản và sức cạnh tranh của vùng khi cao tốc Cần Thơ – Cà Mau chính thức phát huy hiệu quả.