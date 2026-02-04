Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia phương tiện giao thông dịp Tết

Bộ Công an khuyến cáo người dân khi tham gia các phương tiện giao thông, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm cần phản ánh kịp thời cho lực lượng công an.

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, an toàn luôn được đặt ra mỗi dịp Tết và là nhiệm vụ hết sức trọng tâm, song song với các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết.

"Bộ Công an xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân, với mục tiêu đặt ra là bảo đảm để người dân có một cái Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Đối với công tác an ninh trật tự, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ Công an đã và đang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2024. Lực lượng công an trên toàn quốc tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp, trọng tâm vào 3 lĩnh vực chính.

Thứ nhất, tăng cường trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm theo quy luật thường gia tăng vào dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc, tín dụng đen; các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Thứ hai, tập trung công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; quản lý trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Việc quản lý được thực hiện trên tinh thần chặt chẽ nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhân dân tham gia các hoạt động trong dịp Tết.

Thứ ba, bên cạnh các hoạt động trấn áp tội phạm và tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, lực lượng Công an nhân dân còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế. Thông qua các hoạt động này, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vừa giúp các đối tượng yếu thế có một cái Tết vui tươi.

Riêng đối với lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, người phát ngôn Bộ Công an cho biết đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm: “Theo quy luật, dịp cuối năm và Tết, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, khu vực đông dân cư, các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến cửa ngõ”.

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung triển khai 4 nhóm công tác lớn.

Thứ nhất, tập trung các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông như tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là các lỗi, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như sử dụng rượu bia, ma túy, chất cấm; vi phạm tốc độ, chở quá số người - những nguy cơ thường gia tăng vào dịp cuối năm.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hợp lý, xuyên suốt từ trước Tết, trong cao điểm và sau Tết, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là tại các tuyến trung tâm và cửa ngõ.

Thứ ba, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động; kịp thời cung cấp thông tin về các tuyến, tình hình giao thông để người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình, bảo đảm an toàn khi di chuyển.

Về khuyến nghị đối với người dân, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh: “Mấu chốt của việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông vẫn là ý thức của người tham gia giao thông, từ đó hình thành văn hóa giao thông vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng.

Theo đó, thứ nhất, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Dịp Tết thường có nhiều hoạt động vui xuân, tuy nhiên, tuyệt đối không tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia; chấp hành đúng quy định về tốc độ, biển báo, hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông - đây là những vấn đề cốt lõi.

Thứ hai, người dân chủ động kiểm tra an toàn phương tiện trước khi tham gia giao thông, nhất là khi di chuyển trên các tuyến đường dài, đường xa trong dịp về quê đón Tết.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến giao thông để chủ động lựa chọn tuyến, luồng phù hợp, tránh các điểm ùn tắc; tuân thủ sự hướng dẫn, chỉ huy của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn và đúng quy định về tốc độ”.

Người phát ngôn Bộ Công an đặc biệt lưu ý trách nhiệm của các nhà xe và lái xe, nhất là lái xe đường dài, trong việc chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông khi vận chuyển hành khách.

Đồng thời, khuyến cáo người dân khi tham gia các phương tiện giao thông, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm an toàn giao thông, cần phản ánh kịp thời cho lực lượng công an thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID và ứng dụng VNeTraffic do lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai. Việc phản ánh kịp thời sẽ giúp lực lượng chức năng nhanh chóng nhắc nhở, xử lý, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn. Người dân được phải lựa chọn các nhà xe, lái xe uy tín khi di chuyển đường dài để bảo đảm an toàn.