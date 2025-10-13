Cảnh 'phố biến thành sông', lũ cuốn trôi ô tô ở Tây Ban Nha

Trận mưa lớn đã khiến "đường phố biến thành sông" ở Tây Ban Nha, dòng nước lũ cuồn cuộn chảy qua các con phố và cuốn trôi cả ô tô.

>>> Mời độc giả xem video: Nước lũ cuốn trôi ô tô ở Tây Ban Nha

Nguồn video: X/Daily Mail

Theo Daily Mail, mưa lớn do bão Alice đã gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông ở Tây Ban Nha. Đoạn video được đăng tải cho thấy cảnh người dân địa phương và khách du lịch ở Catalonia phải di chuyển qua những con đường đang "chìm trong biển nước".

Các chuyến tàu chạy qua hành lang Địa Trung Hải từ Barcelona và Valencia đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.

Dòng nước cuồn cuộn chảy qua các con phố và cuốn trôi các phương tiện trên đường đi qua. Các dịch vụ khẩn cấp cố gắng giải cứu những người lái xe bị mắc kẹt trên đường cao tốc bị ngập ngoài thị trấn Amposta.

Hình ảnh "phố biến thành sông" ở Tây Ban Nha vì mưa lũ. Ảnh: DM.

Những đoạn video khác cho thấy những chiếc Lamborghini và xe máy giá trị gần như bị ngập trong nước bùn.

Cơn bão đổ bộ vào Ibiza sau khi tàn phá phần lớn miền đông nam Tây Ban Nha trong tuần này, bao gồm cả Costa Blanca. Tây Ban Nha đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi các quan chức cảnh báo về "mối nguy hiểm đặc biệt".

Cơ quan thời tiết AEMET của Tây Ban Nha đã phải ban bố cảnh báo đỏ ở tỉnh Tarragona, cảnh báo người dân địa phương phải chuẩn bị tinh thần cho lượng mưa 180mm trong 12 giờ.

Thị trưởng Santa Barbara Josep Lluis Gimeno mô tả tình hình "rất căng thẳng".

Tại làng Godall, Thị trưởng Alexix Albiol thông tin với giới truyền thông địa phương: "Tất cả những chiếc xe trên đường phố gần khe núi đều bị cuốn trôi và phân tán khắp làng".

Những chiếc ô tô bị ngập trong biển nước. Ảnh: DM.

Ở nơi khác, các khu vực bên trong sân bay Ibiza - nơi đã ngừng hoạt động hoàn toàn trong gần 90 phút - cũng tạm thời đóng cửa đối với du khách sau khi mất điện do nước tràn vào nhà ga vào ngày 11/10. Hàng chục chuyến bay đã bị hủy.

Trước đó, vào tháng 10/2024, gần 240 người đã thiệt mạng ở Tây Ban Nha sau trận mưa lớn gây ra lũ lụt ở miền đông và đông nam nước này. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng ngoại ô phía nam Valencia, nơi có hơn 220 người thiệt mạng.