Cành mận trái mùa bán rầm rộ chợ mạng, chị em đua nhau đặt

Với giá chưa đến 100.000 đồng/bó, cành mận dăm trái mùa đang được nhiều chị em đặt mua về cắm bình. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Ngay từ giữa tháng 10, trên chợ mạng đã xuất hiện nhiều người rao bán cành mận Tây Bắc. Có hai loại phổ biến trên thị trường là bó (8 - 10 cành dăm) và nguyên cành.

Theo khảo sát, mỗi bó cành mận dăm giá dao động từ 80.000 - 99.000 đồng. Trong khi đó, cành mận cổ từ 250.000 - 500.000 đồng/cành, tùy kích thước.

canh-man2.jpg
Những bó cành mận nhìn như củi khô. Ảnh: Facebook

Chị Thanh Trúc (một người bán hoa online ở Hà Nội) cho biết: "Trái mùa nên mận ra lá và hoa cùng nhau. Cành mận nửa lá nửa hoa mang vẻ đẹp của núi rừng".

Theo chị Trúc, hoa mận thuộc hệ củi, sau khi mua cần chăm chỉ phun sương cành nụ, hoa sẽ nở sau 10 ngày. Cành mận mới đầu mua về nhìn giống như cành củi khô nhưng sau một thời gian sẽ nở hoa trắng muốt.

canh-man1.jpg
Sau một thời gian, cành mận sẽ bung nở hoa trắng xóa. Ảnh: Facebook

Chị Kiều Oanh (một tiểu thương ở Hà Nội) cho biết, cành mận già rêu mốc cao từ 1,7 - 2 mét, giá từ 250.000 - 300.000 đồng/cành phổ biến hơn cả. Những cành to hơn, giá lên tới 400.000 - 500.000 đồng số lượng ít và cũng kén khách.

Thích chơi hoa nên chị Huyền (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) thấy có cành mận trái mùa liền đặt một bó với giá 90.000 đồng. Chị Huyền chia sẻ: "Thời tiết giờ thay đổi nên hoa quả cũng trái vụ theo. Nhìn thấy cành mận mà mình ngỡ như xuân về. Mọi năm cứ tầm tháng 11 âm lịch là mình mua cành mận về cắm để chơi trước Tết. Nhưng năm nay có mận trái mùa mình cũng muốn chơi, cho không gian mới lạ". Cảm giác mang một bó củi khô về rồi chăm sóc, tưới tắm hằng ngày, đợi ra hoa khiến chị Huyền cảm thấy khá hứng thú.

canh-man4.jpg
Cành mận to kén khách hơn. Ảnh: Facebook

Theo các tiểu thương, bó cành mận dăm hút khách hơn hơn cành to. Cành mận dăm nhiều nụ, giá rẻ, phù hợp với những không gian nhỏ. Trong khi đó, cành mận to, cao 2 mét kén khách vì kích thước đồ sộ, nhiều gia đình sống trong căn hộ nhỏ không phù hợp.

