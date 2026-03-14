Bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn phục vụ công tác bầu cử.

BẢO ĐẢM GIAO THÔNG AN TOÀN, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG

Theo đó, việc tổ chức giao thông phải được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử cũng như việc vận chuyển tài liệu, trang thiết bị phục vụ trước, trong và sau ngày bầu cử.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị khai thác hạ tầng và doanh nghiệp vận tải tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các địa phương cần chuẩn bị phương án dự phòng để kịp thời xử lý tai nạn, ùn tắc giao thông, thiên tai, thời tiết xấu, cháy nổ hoặc sự cố kỹ thuật; bảo đảm việc đi lại của cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử không bị gián đoạn.

Đặc biệt, công tác bảo đảm giao thông phải ưu tiên các tuyến đường dẫn tới khu vực bỏ phiếu, nhất là tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực phải qua phà, đò, cầu yếu hoặc các tuyến đường thủy phức tạp. Mục tiêu là không để người dân không thực hiện được quyền bầu cử do thiếu phương tiện hoặc giao thông bị chia cắt.

RÀ SOÁT HẠ TẦNG, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC VẬN TẢI

Bộ Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ hệ thống giao thông dẫn đến khu vực bỏ phiếu; kịp thời sửa chữa các điểm hư hỏng, tiềm ẩn tai nạn; bổ sung biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu và các thiết bị cảnh báo cần thiết.

Các bến phà, bến khách ngang sông, tuyến vận tải khách ra đảo, cầu yếu, ngầm tràn, đèo dốc và đường ngang qua đường sắt cũng phải được kiểm tra kỹ lưỡng, bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân đi bỏ phiếu.

Sở Xây dựng các địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị vận tải tăng cường năng lực vận chuyển hành khách, đặc biệt là xe buýt và phương tiện trung chuyển tại khu vực đông dân cư, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trước, trong và sau ngày bầu cử.

KIỂM SOÁT CHẶT AN TOÀN TRÊN MỌI LĨNH VỰC GIAO THÔNG

Các cơ quan quản lý chuyên ngành như Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam được giao nhiệm vụ kiểm tra toàn diện hệ thống hạ tầng, phương tiện và hoạt động vận tải.

Trong đó, hệ thống quốc lộ, cao tốc, ga đường sắt, sân bay, bến cảng, bến xe, bến phà và các đầu mối giao thông lớn phải được kiểm tra, khắc phục kịp thời các tồn tại ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Các phương tiện vận tải hành khách phải đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, thời gian lái xe và an toàn vận hành.

Đối với vận tải hàng không, các cảng hàng không và hãng bay phải điều hành lịch bay phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng chậm hoặc hủy chuyến, bảo đảm phục vụ hành khách an toàn, thuận lợi trong thời gian cao điểm bầu cử.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức trực 24/7 trước, trong và sau ngày bầu cử; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc kéo dài hoặc sự cố ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của cử tri, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ Xây dựng để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ nêu trên, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.