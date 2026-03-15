Chuyện tình với người ái kỷ... khi tình yêu biến thành 'cái bẫy'

Stephanie Wood từng nghĩ mình đang sống trong một mối tình đẹp cho đến khi cô phát hiện ra rằng người cô yêu chỉ là kẻ được dựng lên từ hàng trăm lời nói dối.

Trong cuốn sách "Fake", cây bút kỳ cựu Stephanie Wood đã chia sẻ chính câu chuyện tình cảm của cô với một người đàn ông mà cô gặp trên một ứng dụng hẹn hò - "Joe". Người đàn ông này tự giới thiệu là kiến trúc sư giàu có, rất thành đạt và sống ở nông trại. Joe cực kỳ cuốn hút, nói chuyện khéo léo, lãng mạn, khiến Stephanie tin rằng mình đã gặp đúng người.

Joe cho cô xem ảnh trang trại, ngôi nhà ở cảng Sydney (Australia) do chính anh ta thiết kế và xây dựng. Ngôi nhà này Joe giữ lại sau ly hôn và chia sẻ quyền nuôi dưỡng hai đứa con đang tuổi đi học với vợ cũ.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Wood bắt đầu nhận thấy nhiều dấu hiệu lạ của "người yêu" như thường hủy hẹn phút chót với những lý do phức tạp, luôn đặt bản thân ở trung tâm và thiếu sự đồng cảm, câu chuyện về cuộc sống không nhất quán... Những hành vi này rất giống với kiểu người ái kỷ, xây dựng hình ảnh hoàn hảo nhưng luôn thao túng cảm xúc, kiểm soát người khác.

Stephanie Wood đã chia sẻ câu chuyện của chính mình trong cuốn sách "Fake". Ảnh: abc.net.au.

Kết thúc cuộc tình, Wood sau này nhận ra rằng con người thật của anh ta chỉ là một nhân dạng giả được tạo dựng hấp dẫn để thao túng tâm lý, có nhiều mối quan hệ với các cô gái khác và là kẻ dối trá, bịa đặt.

Sau khi kể lại trải nghiệm này trong cuốn sách "Fake", Wood nhận được hàng trăm email từ những người phụ nữ khác chia sẻ trải nghiệm của họ. Họ cũng từng yêu một kiểu người đàn ông như vậy và câu chuyện của họ giống nhau đến kinh ngạc.

Brodie là một trong số đó.

Brodie, một cô gái xinh đẹp ở Melbourne, gặp “Peter” khi cô mới 19 tuổi vào năm 2015. Anh ta lớn hơn cô gần 20 tuổi, nói rằng mình vừa ly hôn và đang sống với cha mẹ già. Anh luôn xuất hiện với hoa, quà tặng, bữa sáng bất ngờ và những chuyến du lịch lãng mạn.

"Anh ấy tỏ ra rất quyến rũ, tốt bụng và ngọt ngào, khiến tôi cảm thấy tự tin, cảm thấy an toàn", Brodie kể lại. "Anh ấy nói muốn cưới tôi, muốn tôi làm mẹ của các con anh ấy. Tôi không thể tưởng tượng được tương lai mà không có anh ấy".

Nhưng theo thời gian, Brodie cảm thấy Peter ngày càng kỳ lạ. Khi Brodie bắt đầu nghi ngờ, Peter lập tức khiến cô nghĩ rằng chính cô mới là người có vấn đề. Anh ta nói cô chỉ đang tưởng tượng, quá ghen tuông, khiến cô nghi ngờ chính nhận thức của mình.

“Anh ta luôn có câu trả lời cho mọi thứ và câu trả lời luôn nghe rất hợp lý”, Brodie nhớ lại.

Brodie rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi phát hiện sự thật về người yêu. Ảnh: abc.net.au.

Sau hơn 4 năm yêu nhau, Brodie bàng hoàng phát hiện ra sự thật. Người đàn ông mà cô tin tưởng lại là kẻ dối trá. Thực ra, anh ta vẫn sống với vợ con và việc anh ta nói rằng mình đã phẫu thuật để có con với cô cũng chỉ là những lời nói dối.

Thế giới của Brodie sụp đổ. Cô rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng và từng cố tự tử.

Stephanie Wood cho biết, ngoài Brodie, nhiều cô gái khác cũng gặp phải những người đàn ông tương tự. Nhưng nhiều người đàn ông trong số họ không lừa tiền, điều họ tìm kiếm dường như là cảm giác được ngưỡng mộ và kiểm soát người khác.

Sau tất cả những gì đã trải qua, Stephanie Wood vẫn tin rằng mong muốn yêu và được yêu là bản năng rất con người, nó không nên bị phá hủy bởi những kẻ thích thao túng người khác.

Những mối quan hệ với người ái kỷ thường không bắt đầu bằng bạo lực hay dối trá rõ ràng, mà bắt đầu bằng sự quyến rũ, thấu hiểu và những lời hứa về tương lai... Chính điều đó khiến chúng trở nên nguy hiểm.

Vì khi chiếc mặt nạ rơi xuống, điều còn lại không phải là tình yêu mà là một vết thương tâm lý sâu sắc, để lại câu hỏi mà nạn nhân có thể phải mất nhiều năm mới trả lời được: Liệu mình đã yêu một con người thật… hay chỉ là một câu chuyện được dựng lên hoàn hảo?