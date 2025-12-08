Hà Nội

Quân sự

Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.

Tiến Minh
Trang Military Review cho biết, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục siết chặt vòng vây quanh khu đô thị Myrnohrad, trong khi khu vực do Ukraine kiểm soát ở đây đang đang dần thu hẹp. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng, làng Rivne, nằm giữa Pokrovsk và Myrnohrad, đã được quân Nga kiểm soát hoàn toàn.
Những thông tin về giao tranh tại Rivne đã có từ đầu tháng 11. Ngôi làng nằm cách ngoại ô Myrnohrad một km rưỡi, và tầm quan trọng của nó đối với cả hai bên là điều dễ hiểu, vì con đường Verbytsky, lúc đó vẫn là tuyến đường thoát khỏi vòng vây, chạy qua ngôi làng.
Tại làng Rivne, quân Ukraine đã thiết lập một số cứ điểm gần làng, nhưng vào ngày 20 tháng 11, các đơn vị tấn công của Tập đoàn quân 2, thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF đã phá hủy các cứ điểm này, đồng thời tiến vào Myrnohrad từ hướng đó.
Tuy nhiên, ngôi làng Rivne đổi chủ nhiều lần và cuộc chiến vẫn tiếp diễn; quân Ukraine không muốn từ bỏ khu định cư cuối cùng, nơi mà trong một số điều kiện nhất định, có thể mở ra một lối thoát. Nhưng lực lượng tấn công của Nga cũng kiên quyết giành quyền kiểm soát ngôi làng, khiến ngôi làng trở thành nơi đổi chủ giữa hai bên.
Trong khi đó, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF tiếp tục tiêu diệt các lực lượng quân Ukraine bị bao vây, thuộc Lữ đoàn Jaeger 68 và Lữ đoàn xung kích đường không 79. Trong điều kiện vòng vây bị quân Nga siết chặt từ 4 phía, Kiev đang cố gắng tiếp tế cho Mirnograd bằng UAV và các phương tiện vận chuyển không người lái trên mặt đất, nhưng hiệu quả hạn chế.
Một binh lính Ukraine trong vòng vây ở Myrnohrad đã viết: "Chúng tôi sắp hết quân, hãy thay thế chúng tôi". Tuy nhiên, không thấy bóng dáng quân tiếp viện nào; nhưng Kiev vẫn tiếp tục tuyên bố rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) vẫn kiểm soát một phần Pokrovsk.
Kênh VoenkorKotenok cho biết, quân Nga tiếp tục nhiệm vụ loại bỏ lực lượng AFU bị mắc kẹt trong Mirnograd; đồng thời tiến về làng Gryshyne và đẩy lùi các nỗ lực của đối phương nhằm phá vỡ vòng vây ở phía bắc Pokrovsk,
Hiện quân Nga đã đẩy lùi quân phòng thủ Ukraine khỏi khu vực trận địa kiên cố phía nam Mirnograd và chiếm quyền kiểm soát khu phức hợp bệnh viện truyền nhiễm. Việc phá hủy các công sự phía nam Nakhimov và Michurin vẫn đang tiếp tục. Quận Zapadny hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của RFAF.
Các nhóm xung kích Nga tiến sâu hơn vào phía bắc và tiếp cận khu nhà cao tầng của quận 40. Trên thực tế, tất cả các khu vực nhà cao tầng của Mirnograd đang chịu áp lực từ các đòn tấn công tổng hợp của RFAF. Quân Nga cũng đã bắt đầu giao tranh trên khu vực phía tây - tây nam của bãi thải cao 45m gần Mỏ số 3, tiến về phía quận Molodyozhny từ phía tây nam.
Các nhóm xung kích RFAF cũng đang đột phá về phía quận 40 từ phía tây thành phố; đồng thời tiếp tục đột phá từ hai hướng hội tụ gần cao tốc T-0504 và đường sắt, đe dọa chia cắt khu vực phía bắc Mirnograd thành hai vùng riêng biệt. Các đơn vị Nga từ vùng ngoại ô phía bắc đang chiến đấu trên đại lộ Limanskaya và đã tiến đến Solnechnaya và Filatov.
Giao tranh ác liệt đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông, tại các quận Molodyozhny và Vostochny. Việc giữ vững Vostochny là rất quan trọng đối với AFU, vì nó duy trì mối liên kết với các vị trí giữa Mirnograd và các đơn vị đang chiến đấu ở vùng ngoại ô phía tây làng Novoekonomicheskoye, phía bắc và phía nam đường T-0504.
AFU vẫn đang cố gắng giữ cho hành lang này mở, mặc dù quân đội Nga tiếp tục thu hẹp "nút cổ chai". Ở phía đông Mirnograd, quân Nga đã đẩy lùi quân Ukraine khỏi Rivne và các trận đánh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía tây nam Svetloye, cũng như giành một cứ điểm kiên cố ở phía bắc, giữa Rivne và làng Zaporizhia.
Tại khu vực tây bắc thành phố Pokrovsk, theo Bộ Quốc phòng Nga, Tập đoàn quân 2 của Cụm quân Trung tâm đang tiếp tục tấn công đột phá vào làng Gryshyne (Grishino). Tuy nhiên, chưa có thông tin nào cho thấy quân Nga đã chiếm được ngôi làng này.
Kênh RVvoenkory cho biết, quân Nga đã quét sạch đối phương khỏi các công sự phía nam con đường đến Gryshyne, giành lại quyền kiểm soát con đường và hai trang trại ở phía bắc. RFAF đang chiến đấu tại trang trại tiếp theo, nằm gần Grishino nhất. Việc chiếm được nó sẽ là "dấu chấm hết" đối với các quân Ukraine mắc kẹt ở Mirnograd.
Tại Gryshyne, AFU đang liên tục rút lui. RFAF đang tiến về cả phía bắc và phía nam hồ Trung tâm. Lối ra từ Gryshyne về phía Rodinske nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của Nga, bao gồm cả vũ khí hạng nhẹ.
Từ phía nam, lực lượng Moscow đang tiến về Grishino và Novosergeyevka, phía bắc làng Kotlino, chỉ còn một cứ điểm của AFU cần xử lý trong một vành đai rừng, trước khi RFAF đến được đường sắt và đường bộ dẫn đến thành phố Pavlograd ở tỉnh Dnipropetrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, RIA Novosti).
