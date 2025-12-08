Cánh cửa cuối cùng giúp quân Ukraine rút khỏi Myrnohrad "đã đóng"

Sau nhiều lần đổi chủ, làng Rivne, nơi chặn lối ra của quân Ukraine khỏi Mirnohrad, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga; giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Pokrovsk.