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Xã hội

Đồ gia dụng bất ngờ thành "vỏ bọc" cho hoạt động mua bán tài khoản game

Dù quy định về mua bán tài khoản game đã có hiệu lực, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội vẫn xuất hiện các bài đăng ngụy trang dưới hình thức mua bán hàng hóa.

Diễm Quỳnh

Sau ngày 1/7, nhiều hội nhóm chuyên mua bán tài khoản game trên Facebook đồng loạt cập nhật nội quy, yêu cầu thành viên không đăng công khai các bài viết rao bán tài khoản. Những cụm từ như "pass acc", "bán nick" hay "thanh lý tài khoản" cũng xuất hiện thưa dần trên các diễn đàn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quy định mới liên quan đến hoạt động mua bán vật phẩm, tài khoản game bắt đầu được áp dụng, khiến nhiều người tham gia giao dịch thay đổi cách thức tiếp cận để tránh đăng tải công khai như trước.

Rao bán dưới vỏ bọc hàng hóa thông thường

Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, các bài đăng mua bán tài khoản game đã xuất hiện trở lại với nhiều hình thức khác.

Thay vì rao bán trực tiếp, nhiều người gắn tài khoản game với các món đồ như áo phông, ba lô, xe đạp hoặc đồ gia dụng để đăng bài. Hình thức này khiến nội dung bài viết giống một giao dịch mua bán hàng hóa thông thường, trong khi thông tin về tài khoản game chỉ được đề cập gián tiếp hoặc thể hiện qua hình ảnh.

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Bài đăng liên quan đến mua bán tài khoản game sau ngày 1/7 vẫn xuất hiện liên tục trên các hội nhóm.
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Thay vì rao bán trực tiếp, một số bài đăng sử dụng hình ảnh các mặt hàng kèm theo giao diện tài khoản game.

Theo ghi nhận tại một số hội nhóm Facebook, lượng bài đăng mới vẫn xuất hiện hằng ngày. Phần lớn bài viết chỉ giới thiệu ngắn gọn, kèm hình ảnh giao diện tài khoản, kho vật phẩm hoặc bộ sưu tập trang phục trong game. Giá bán, thông tin tài khoản và phương thức giao dịch hầu như không còn được công khai mà chuyển sang trao đổi qua tin nhắn riêng.

Không chỉ thay đổi cách đăng bài, người mua và người bán cũng điều chỉnh cách tương tác. Dưới nhiều bài viết, phần bình luận chủ yếu xuất hiện những nội dung như "ib", "check tin nhắn" hoặc đề nghị liên hệ riêng để trao đổi chi tiết.

Dù nhiều hội nhóm đã bổ sung nội quy, hạn chế các bài đăng mua bán công khai, hoạt động giao dịch vẫn tiếp tục diễn ra dưới những hình thức kín đáo hơn.

Giao dịch vẫn sôi động, tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bên dưới nhiều bài đăng vẫn xuất hiện hàng chục lượt bình luận chỉ sau thời gian ngắn. Ngoài những người hỏi thêm thông tin hoặc đề nghị xem hình ảnh chi tiết của tài khoản, không ít thành viên cũng để lại bình luận nhắc nhở người đăng về quy định mới hoặc cảnh báo nguy cơ lừa đảo khi mua bán qua mạng xã hội.

Theo Nghị định 147/2024/NĐ-CP, vật phẩm ảo, đơn vị ảo và điểm thưởng chỉ được sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử trên mạng, không được quy đổi thành tiền hoặc hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi.

Cũng theo Nghị định trên, người chơi có hành vi mua bán vật phẩm ảo, đơn vị ảo hoặc điểm thưởng trái quy định có thể bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

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Thực trạng mua bán acc game dưới nhiều 'vỏ bọc' trên mạng xã hội
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Hoạt động giao dịch tài khoản game xuất hiện với nhiều cách thể hiện nhằm tiếp cận người có nhu cầu.

Mặc dù nhiều bài đăng không còn công khai mức giá, các thông tin chi tiết về tài khoản, phương thức giao dịch hay hình thức thanh toán vẫn chủ yếu được trao đổi qua tin nhắn riêng. Việc mua bán dựa trên thỏa thuận giữa các cá nhân cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, lừa đảo hoặc mất tài khoản nếu xảy ra sự cố.

Thực tế cho thấy, sau khi các quy định mới có hiệu lực, hoạt động mua bán tài khoản game trên mạng xã hội không chấm dứt mà đang có xu hướng chuyển từ công khai sang kín đáo hơn. Thay vì biến mất, nhiều giao dịch được thực hiện thông qua các cách thể hiện gián tiếp hoặc chuyển hoàn toàn sang trao đổi riêng giữa người mua và người bán, khiến việc theo dõi và kiểm soát trở nên khó khăn hơn.

Xem thêm video: Mua, bán tài khoản, vật phẩm ảo trong game có thể bị phạt hành chính. Nguồn: ANTV
#Mua bán tài khoản game trái phép #Hoạt động ngụy trang trên mạng xã hội #Quy định pháp luật về mua bán game #Ảnh hưởng đến người chơi và thị trường #Nghi vấn hoạt động bất hợp pháp

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