Vĩnh Long: Gói thầu xây lắp đập Rạch Ất tiết kiệm 491 đồng sau thương thảo

Dự án Kiên cố hóa đập Rạch Ất đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng thủy lợi, phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và đảm bảo an toàn đời sống dân sinh tại địa bàn xã Quới An, tỉnh Vĩnh Long. Để triển khai dự án hạ tầng này, ngày 24/03/2026, Phó Chủ tịch UBND xã Quới An Nguyễn Quang Khiêm đã ký ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh công trình.

Theo hồ sơ được phê duyệt, tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh của dự án được ấn định ở mức 2.293.283.425 đồng. Trong cơ cấu tổng mức đầu tư này, nguồn vốn được phân bổ cụ thể cho từng hạng mục nhằm đảm bảo công tác triển khai được đồng bộ.

Cụ thể, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.996.087.491 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được bố trí 178.623.496 đồng; chi phí quản lý dự án là 65.132.334 đồng và chi phí khác là 24.586.510 đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí định mức và được giao cho Phòng Kinh tế xã Quới An làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ trên nền tảng pháp lý, ngày 25/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Quới An Nguyễn Hoàng Ngân tiếp tục ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-PKT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Kiên cố hóa đập Rạch Ất.

Gói thầu số 1: Thi công xây dựng mới, cải tạo các hạng mục công trình với giá gói thầu được duyệt là 1.996.087.491 đồng, phương thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện là 90 ngày. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được lên kế hoạch thực hiện trong quý II năm 2026 với thời gian tổ chức là 05 ngày.

Tới ngày 27/05/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Quới An - Nguyễn Hoàng Ngân đã ký ban hành Quyết định số 14/QĐ-PKT chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn) đối với Gói thầu xây lắp số 1. Đơn vị được lựa chọn để thi công dự án là Công ty cổ phần xây dựng công nghệ Mekong Vĩnh Long. Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 1.996.087.000 đồng. Như vậy, thông qua quá trình lựa chọn và thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, số tiền giảm giá tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại dự án này là 491 đồng.

Quyết định số 14/QĐ-PKT chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Năng lực đơn vị trúng thầu

Qua tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty cổ phần xây dựng công nghệ Mekong Vĩnh Long có mã số doanh nghiệp là 1501133186. Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 5 đường Phan Đình Phùng, tổ 2, khóm 2, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long. Công ty hoạt động theo loại hình công ty cổ phần và do ông Lê Quốc Toàn làm Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Hồ sơ năng lực của doanh nghiệp được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 25/11/2025.

Trong lịch hoạt động đấu thầu tính đến thời điểm cuối tháng 05/2026, Công ty cổ phần xây dựng công nghệ Mekong Vĩnh Long ghi nhận đã tham gia khoảng 02 gói thầu và trúng thầu cả 02 gói với vai trò nhà thầu độc lập. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp đạt 2.876.621.006 đồng. Trước khi được chỉ định gói thầu đập Rạch Ất, vào ngày 21/11/2025, Công ty cổ phần xây dựng công nghệ Mekong Vĩnh Long đã được ghi nhận trúng Gói thầu Thi công xây dựng + mua sắm thiết bị công trình do Văn phòng HĐND và UBND xã Hiếu Phụng làm chủ đầu tư. Giá trị của gói thầu này là 880.534.006 đồng và cũng được tiến hành thực hiện thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Góc nhìn chuyên gia

Phân tích về quy trình thực hiện các dự án đầu tư công, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn luôn đặt mục tiêu minh bạch và hiệu quả nguồn vốn lên hàng đầu. Luật sư nhận định: "Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn cho các gói thầu quy mô nhỏ là cơ chế cần thiết để giảm thiểu thủ tục hành chính, giúp công trình sớm được đưa vào sử dụng, phục vụ người dân. Tính hợp pháp của quy trình này đã được quy định rõ. Tuy nhiên, điểm mấu chốt nằm ở khâu thương thảo. Khoản 3 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu: Trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Mức độ tiết kiệm phụ thuộc vào năng lực đàm phán của chủ đầu tư và sự minh bạch trong việc lập, thẩm định dự toán ban đầu".

Đồng quan điểm trên, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích thêm, hiệu quả của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật sửa đổi số 90/2025/QH15 không chỉ nằm ở việc tuân thủ đúng hình thức lựa chọn nhà thầu mà còn ở chất lượng thực thi. "Các quy định hiện hành, bao gồm cả Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, đã tạo ra một khung pháp lý hoàn chỉnh để công khai, minh bạch hóa thông tin mua sắm công. Với chỉ định thầu, pháp luật không đóng khung một tỷ lệ tiết kiệm cố định bắt buộc, nhưng tinh thần của luật luôn đòi hỏi chủ đầu tư phải thể hiện cao nhất trách nhiệm giải trình và năng lực quản lý tài chính. Kết quả đàm phán giá, dù lớn hay nhỏ, chính là thước đo phản ánh khách quan quá trình tương tác, làm việc giữa đại diện cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của ngân sách".