Phòng Kinh tế xã Diên Điền chỉ định gói thầu hơn 1,7 tỷ đồng cho ai?

Phòng Kinh tế xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho công trình nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn. Việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện dưới hình thức chỉ định thầu, thu hút sự quan tâm của dư luận về năng lực thực hiện cũng như hiệu quả tiết kiệm ngân sách đối với các dự án sử dụng vốn công tại địa phương.

Theo Quyết định số 151/QĐ-PKT ngày 15/5/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền ký phê duyệt, Công ty TNHH Xây dựng Trí 79 được chỉ định thực hiện gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình nâng cấp đường từ nhà ông Lê Văn Cư đến ông Lương Quang Đỡ tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. Giá chỉ định thầu chính thức được ghi nhận là 1.708.775.000 đồng, thực hiện theo phương thức hợp đồng trọn gói với thời gian triển khai trong vòng 45 ngày. Nguồn vốn thực hiện dự án hoàn toàn trích từ nguồn ngân sách xã Diên Điền.

Hồ sơ pháp lý thể hiện, kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình này đã được phê duyệt trước đó theo Quyết định số 145/QĐ-PKT ngày 14/5/2026, cũng do Trưởng phòng Kinh tế xã Diên Điền ký. Giá gói thầu hoặc dự toán xây dựng ban đầu được xác định ở mức 1.743.648.000 đồng. So sánh giữa giá dự toán và giá trúng thầu sau khi thương thảo chỉ định, giá trị tiết kiệm ngân sách đạt mức 2%, tương đương với con số giảm giá trị tuyệt đối khoảng 34.873.000 đồng.

Được biết, Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật của dự án tổng thể đã được Chủ tịch UBND xã Diên Điền Phan Văn Trí phê duyệt tại Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2026. Tổng mức đầu tư dự án là 2.100.000.000 đồng, trong đó chi phí xây dựng trực tiếp là 1.743.648.000 đồng. Đơn vị lập hồ sơ thiết kế và tư vấn cho dự án là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thông Thịnh.

Quyết định số 151/QĐ-PKT ngày 15 tháng 5 năm 2026 phê duyệt chỉ định thực hiện gói thầu thi công xây lắp thuộc công trình nâng cấp đường từ nhà ông Lê Văn Cư đến ông Lương Quang Đỡ tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa. (Nguồn MSC)

Tìm hiểu sâu về chuỗi lịch sử năng lực thầu của doanh nghiệp được chỉ định thầu, Công ty TNHH Xây dựng Trí 79 (Mã số thuế: 4200904680, trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa) có một lịch sử hoạt động thầu khá tập trung. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này đã ghi nhận tham gia tổng cộng 4 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng độc lập 3 gói thầu và trượt 1 gói thầu. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy ghi nhận mức khoảng 7.181.727.470 đồng.

Trước gói thầu nâng cấp đường nông thôn vào ngày 15/5/2026 nêu trên, Công ty TNHH Xây dựng Trí 79 từng được công bố trúng thầu độc lập tại Gói thầu số 05 (Thi công xây dựng) thuộc dự án Sửa chữa kè và đường Hương Lộ 45 thôn 2 vào ngày 11 tháng 12 năm 2025 do Phòng Kinh tế xã Diên Điền làm chủ đầu tư kiêm bên mời thầu với giá trị hợp đồng lên tới 4.304.752.470 đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý và quản lý đầu tư công, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, hoạt động đấu thầu tại địa phương sau thời điểm sáp nhập địa giới hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp (chỉ còn cấp tỉnh và cấp xã, không còn cấp huyện) đòi hỏi các đơn vị quản lý tại xã Diên Điền phải nâng cao trách nhiệm giải trình. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu xây lắp quy mô dưới 2 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách xã là phù hợp với quy định về hạn mức tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, để đạt được hiệu quả kinh tế tối ưu và bảo đảm tính công bằng, việc giám sát chặt chẽ quy trình lập dự toán, thương thảo giá và tỷ lệ tiết kiệm định mức (ở đây là 2%) là vô cùng cần thiết, giúp tối ưu hóa từng đồng vốn đầu tư từ ngân sách.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đặc biệt là Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã quy định rất cụ thể về quy trình công khai thông tin và kiểm soát chất lượng hồ sơ lựa chọn nhà thầu đối với các dự án cấp xã. Các thông tin về tiến độ thi công công trình nâng cấp tuyến giao thông từ nhà ông Lê Văn Cư đến ông Lương Quang Đỡ trong thời gian 45 ngày tới sẽ tiếp tục phản ánh trực quan năng lực triển khai thực tế của nhà thầu được chọn, đồng thời minh chứng cho tính hiệu quả của các quyết định quản lý đầu tư công tại địa phương.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

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