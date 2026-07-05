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Giới tính - Gia đình

Can thiệp nút mạch cứu người phụ nữ mắc dị dạng mạch tử cung

Sau gần hai tháng liên tục ra máu âm đạo sau đình chỉ thai, chị L.T.H.T. (33 tuổi) nhiều lần rơi vào tình trạng xuất huyết nặng, phải nhập viện cấp cứu do nguy cơ mất máu nghiêm trọng.

Thúy Nga

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trước đó bệnh nhân đã được xử trí tình trạng sót rau sau đình chỉ thai. Tuy nhiên, hiện tượng ra máu vẫn kéo dài và tái diễn nhiều đợt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như nguy cơ mất khả năng sinh sản.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện trong cơ tử cung của người bệnh có vùng tăng sinh mạch máu bất thường với mạng lưới thông nối dày đặc. Kết quả chẩn đoán xác định bệnh nhân mắc dị dạng thông nối động - tĩnh mạch tử cung.

BSCKII Trần Ngọc Hà, Trưởng khoa Phụ Nội tiết, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đây là bệnh lý hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Dị dạng thông nối động - tĩnh mạch tử cung có thể gây chảy máu kéo dài hoặc xuất huyết ồ ạt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trước nguy cơ mất máu nặng, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp nút mạch tử cung dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ sử dụng ống thông siêu nhỏ để tiếp cận chính xác những nhánh mạch máu nuôi vùng dị dạng, sau đó tiến hành nút tắc chọn lọc. Đây là kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao nhằm kiểm soát hoàn toàn tình trạng chảy máu, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc và chức năng của tử cung.

Sau khoảng hai giờ thực hiện thủ thuật, tình trạng xuất huyết được kiểm soát hoàn toàn. Các mạch máu dị dạng được loại bỏ khỏi tuần hoàn, sức khỏe người bệnh nhanh chóng ổn định và không ghi nhận biến chứng sau can thiệp.

Việc bảo tồn nguyên vẹn tử cung giúp người bệnh vẫn còn cơ hội mang thai trong tương lai, thay vì phải đối mặt với nguy cơ cắt tử cung trong trường hợp xuất huyết không kiểm soát.

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Bác sĩ thực hiện nút mạch dị dạng tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các chuyên gia sản phụ khoa khuyến cáo, sau đình chỉ thai hoặc sau sinh, tình trạng ra máu âm đạo thường giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, nếu chảy máu kéo dài, lượng máu nhiều, tái diễn nhiều lần hoặc kèm theo đau bụng, chóng mặt, mệt lả, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Ngoài các nguyên nhân thường gặp như sót rau hoặc nhiễm trùng, một số trường hợp có thể liên quan đến dị dạng thông nối động - tĩnh mạch tử cung. Đây là bệnh lý hiếm gặp, khó phát hiện nếu chỉ dựa vào triệu chứng lâm sàng, do đó cần phối hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh để xác định chính xác nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

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#Dị dạng thông nối động tĩnh mạch tử cung #Xuất huyết sau đình chỉ thai #Can thiệp nút mạch tử cung #Chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu #Bảo tồn khả năng sinh sản

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