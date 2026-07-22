Bộ Y tế cảnh báo đau mắt đỏ gia tăng, nguy cơ lây nhiễm tại bể bơi

Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), virus Adeno lưu hành quanh năm và có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi. Tác nhân này thường gây viêm đường hô hấp với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; đồng thời có thể gây viêm kết mạc (đau mắt đỏ), rối loạn tiêu hóa và một số biểu hiện khác.

Phần lớn trường hợp mắc bệnh diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch vẫn là những nhóm có nguy cơ diễn biến nặng, cần được theo dõi sát.

Đau mắt đỏ - Ảnh minh họa nguồn Internet

Bộ Y tế nhấn mạnh, đau mắt đỏ hay viêm kết mạc có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như virus, vi khuẩn, dị ứng hoặc các tác nhân kích thích. Virus Adeno là một trong những nguyên nhân thường gặp nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất.

Vì vậy, người dân không nên tự chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh hoặc tự mua thuốc điều trị khi chưa được nhân viên y tế tư vấn. Đặc biệt, việc lạm dụng thuốc nhỏ mắt chứa kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc corticoid có thể khiến bệnh kéo dài, làm tăng nguy cơ tổn thương giác mạc, ảnh hưởng đến thị lực.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo tuyệt đối không đắp lá, nhỏ sữa mẹ hoặc sử dụng các dung dịch không bảo đảm vô khuẩn vào mắt vì có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng.

Theo Cục Phòng bệnh, virus Adeno có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp, nước mắt, tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh hoặc gián tiếp qua bàn tay, đồ dùng cá nhân và các bề mặt bị nhiễm vi rút.

Đáng chú ý, virus có thể lây lan trong môi trường sinh hoạt tập trung như trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em, khu vui chơi và cả bể bơi nếu điều kiện vệ sinh, xử lý nước hoặc vệ sinh bề mặt không được bảo đảm.

Để hạn chế nguy cơ mắc và lây lan bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là sau khi tiếp xúc với người bệnh, dịch tiết mắt, mũi, họng hoặc các vật dụng dùng chung; đồng thời tránh đưa tay chưa rửa sạch lên mắt, mũi, miệng.

Mỗi người cần sử dụng riêng khăn mặt, khăn tắm, gối, kính mắt, mỹ phẩm, thuốc nhỏ mắt và kính áp tròng. Khăn, vỏ gối của người mắc bệnh nên được giặt riêng; các bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, bàn học, đồ chơi cần được vệ sinh định kỳ.

Khi có biểu hiện đau mắt đỏ, người bệnh nên dùng gạc sạch hoặc khăn giấy dùng một lần để lau ghèn, dịch tiết quanh mắt rồi bỏ ngay sau khi sử dụng và rửa tay sạch. Người đang đeo kính áp tròng cần ngừng sử dụng cho đến khi khỏi bệnh và được nhân viên y tế tư vấn.

Đặc biệt, người có triệu chứng đỏ mắt, chảy nước mắt, nhiều ghèn, kèm sốt, ho hoặc đau họng cần hạn chế tiếp xúc gần với người khác, không dùng chung vật dụng cá nhân và không đến bể bơi để tránh lây lan.

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như đau nhức mắt, sợ ánh sáng, nhìn mờ, mắt đỏ nhiều, mi mắt sưng nề, có giả mạc, sốt cao kéo dài, khó thở hoặc các triệu chứng không cải thiện. Đối với trẻ nhỏ, nếu có biểu hiện mệt nhiều, li bì, bỏ ăn, bỏ bú hoặc trẻ sơ sinh bị đỏ mắt, chảy dịch mắt, cần được đưa đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

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