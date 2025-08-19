Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh loài vật có đuôi đáng sợ nhất từng tồn tại trong lịch sử

Giải mã

Cận cảnh loài vật có đuôi đáng sợ nhất từng tồn tại trong lịch sử

Doedicurus là một loài động vật khổng lồ thời tiền sử thuộc họ Glyptodontidae, nổi tiếng với bộ giáp kiên cố và chiếc đuôi “chết chóc”.

T.B (tổng hợp)
1. Sinh sống ở Nam Mỹ thời Pleistocen. Doedicurus tồn tại chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và thảo nguyên Nam Mỹ khoảng 2,6 triệu đến 11.000 năm trước. Ảnh: Pinterest.
1. Sinh sống ở Nam Mỹ thời Pleistocen. Doedicurus tồn tại chủ yếu ở các vùng đồng cỏ và thảo nguyên Nam Mỹ khoảng 2,6 triệu đến 11.000 năm trước. Ảnh: Pinterest.
2. Là họ hàng của loài tatu. Dù ngoại hình đồ sộ, Doedicurus có họ hàng gần với loài tatu hiện đại, cùng chia sẻ đặc điểm mai giáp cứng. Ảnh: Pinterest.
2. Là họ hàng của loài tatu. Dù ngoại hình đồ sộ, Doedicurus có họ hàng gần với loài tatu hiện đại, cùng chia sẻ đặc điểm mai giáp cứng. Ảnh: Pinterest.
3. Chiều dài cơ thể ấn tượng. Loài này có thể dài tới 4 mét và nặng hơn 1,5 tấn, khiến chúng trở thành một trong những động vật bọc giáp lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
3. Chiều dài cơ thể ấn tượng. Loài này có thể dài tới 4 mét và nặng hơn 1,5 tấn, khiến chúng trở thành một trong những động vật bọc giáp lớn nhất từng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
4. Bộ giáp bảo vệ toàn thân. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hàng trăm tấm xương nhỏ ghép lại, tạo thành lớp vỏ bảo vệ cực kỳ chắc chắn. Ảnh: Pinterest.
4. Bộ giáp bảo vệ toàn thân. Cơ thể chúng được bao phủ bởi hàng trăm tấm xương nhỏ ghép lại, tạo thành lớp vỏ bảo vệ cực kỳ chắc chắn. Ảnh: Pinterest.
5. Đuôi như chùy sắt. Đuôi Doedicurus kết thúc bằng một cấu trúc xương to và nặng, có thể dùng để tấn công kẻ săn mồi hoặc đối thủ cùng loài. Ảnh: Pinterest.
5. Đuôi như chùy sắt. Đuôi Doedicurus kết thúc bằng một cấu trúc xương to và nặng, có thể dùng để tấn công kẻ săn mồi hoặc đối thủ cùng loài. Ảnh: Pinterest.
6. Ăn cỏ là chủ yếu. Chúng là loài ăn cỏ, chủ yếu gặm cỏ, lá và các loại thực vật thân mềm trên đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
6. Ăn cỏ là chủ yếu. Chúng là loài ăn cỏ, chủ yếu gặm cỏ, lá và các loại thực vật thân mềm trên đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể đã bị con người săn bắt. Bằng chứng khảo cổ cho thấy Doedicurus có thể đã bị những cư dân đầu tiên ở Nam Mỹ săn lấy thịt và mai giáp. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể đã bị con người săn bắt. Bằng chứng khảo cổ cho thấy Doedicurus có thể đã bị những cư dân đầu tiên ở Nam Mỹ săn lấy thịt và mai giáp. Ảnh: Pinterest.
8. Tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và săn bắn. Sự ấm lên của khí hậu cuối kỷ Băng hà cùng áp lực từ con người được cho là nguyên nhân chính khiến loài này biến mất. Ảnh: Pinterest.
8. Tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và săn bắn. Sự ấm lên của khí hậu cuối kỷ Băng hà cùng áp lực từ con người được cho là nguyên nhân chính khiến loài này biến mất. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#loài vật khổng lồ tiền sử #Doedicurus #đuôi chùy sắt #giáp bảo vệ toàn thân #động vật ăn cỏ tiền sử #sự tuyệt chủng Doedicurus

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT