Top 8 loài động vật hoang dã tỏa hương quyến rũ nhất hành tinh

Nhiều loài động vật hoang dã sở hữu năng lực tỏa hương thơm độc đáo, vừa để quyến rũ đối phương, vừa để bảo vệ bản thân, khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên.
Apple chuẩn bị trình làng iPhone 18 Fold với màn hình gập, chip 2nm và camera ẩn, định vị sản phẩm xa xỉ với giá khởi điểm gần 50 triệu đồng.
Chiến thuật bao vây, phá hủy công sự trận địa, chặn đứng đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga, đã biến pháo đài Pokrovsk thành “quan tài thép”.
Công trình được chia làm 3 khối chức năng vừa tách rời, vừa đan xen, nổi bật nhất là khối nhà chính hình elip lớn tựa bầu trời.
Trong cuộc khai quật ở Nam Moravia, Cộng hòa Séc, các chuyên gia tìm thấy một hiện vật bằng đồng 1.800 tuổi. Đây là vật dụng quan trọng của binh sĩ La Mã.
Mới đây, tiệm cơm gà vỉa hè tại Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster chỉ sản xuất 800 xe trên toàn thế giới.
Sở hữu vòng eo không chút mỡ thừa, ca sĩ Tóc Tiên mặc gợi cảm, khoe lợi thế vóc dáng khi đi hát, du lịch biển.
Với mức giá siêu đắt đỏ và chủ nhân của nó đều là những đại gia thích ngắm xe nhiều hơn cầm lái, vì vậy ít hãng độ nào để mắt đến Bugatti Divo như AL13Wheels.
Mimi- con gái của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ về mối quan hệ giữa cô và Corbin K.
Với màu sắc lạ mắt và ý nghĩa phong thủy cát tường, cây cảnh lá vàng neon không chỉ là điểm nhấn trang trí mà còn biểu tượng may mắn, tài lộc dồi dào.
Trong thế giới tự nhiên, có những loài sinh vật đặc biệt biết tạo ra điện, vừa phòng thủ vừa săn mồi, khiến kẻ thù khó lòng chống đỡ.
Sau khi bất ngờ đột phá về phía bắc Pokrovsk, liệu quân đội Nga có tiếp tục phát huy chiến quả để tiến thêm, hay họ dừng lại để củng cố hai bên sườn?
HTC đã lặng lẽ giới thiệu smartphone phổ thông mới mang tên Wildfire E4 Plus với màn hình lớn 90Hz, Camera 50MP với giá chưa đến 3 triệu đồng.
Bên cạnh hình ảnh giản dị quần jean, áo phông, tỷ phú Mark Zuckerberg không ngần ngại chi hàng trăm triệu USD cho những siêu tài sản và thú vui độc nhất.
Thuý Ngân "thả" ảnh dung mạo xinh đẹp. Tóc Tiên khoe cơ bụng săn chắc trong thiết kế áo croptop.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/8, Nhân Mã nên bình tĩnh khi bị tiểu nhân soi mói, chèn ép. Sư Tử đầu tư nên tìm hiểu nhiều nguồn tin, đề phòng rủi ro.
Chiếc xe BMW M850i Edition M Heritage 2026 bản đặc biệt này với màu sắc lấy ý tưởng từ mẫu E31 và nó có nhiều huy hiệu M hơn cả chiếc xe M8 hiệu năng cao.
Căn hộ là nơi nữ chủ nhân dành một ngày trong tuần nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng, để ổn định về cảm xúc, yêu thương những đứa trẻ và cha mẹ nhiều hơn.
10 ngày tới là thời khắc vàng để 3 con giáp bứt phá mạnh mẽ, tài lộc thịnh vượng, sự nghiệp suôn sẻ và liên tục đón tin vui bất ngờ.
Trong tháng 9, 3 con giáp này được xem là “con cưng của may mắn”, liên tục gặp cơ hội tốt, sự nghiệp và tài lộc thăng tiến mạnh mẽ.
Chiếc bát chữa bệnh này được sử dụng trong y học dân gian, với niềm tin cho rằng, uống nước từ chiếc bát này có thể chữa lành tổn thương do động vật gây ra.