Top 8 loài động vật hoang dã tỏa hương quyến rũ nhất hành tinh

Giải mã

Top 8 loài động vật hoang dã tỏa hương quyến rũ nhất hành tinh

Nhiều loài động vật hoang dã sở hữu năng lực tỏa hương thơm độc đáo, vừa để quyến rũ đối phương, vừa để bảo vệ bản thân, khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên.

Theo P.V/An ninh thủ đô
Cầy mực hay chồn mực là động vật ăn thịt thuộc họ cầy. Môi trường sống của chúng là các khu rừng mưa ở Nam Á và Đông Nam Á . Chúng là loài thú ăn đêm và ngủ trên các cành cây. Cầy mực nổi tiếng không phải vì kích thước hay dáng vẻ của nó, mà là bởi một mùi hương đặc biệt, mùi thơm của món bắp rang bơ có thể ngửi thấy khi bước vào rạp chiếu phim.
Loài chim Aukets (Aethia cristatella) ở quần đảo Shumagin, Alaska chúng có một chiếc mào đặc trưng trên đầu. Chim Auklets thường kiếm ăn bằng cách lặn xuống vùng nước sâu, chúng ăn nhuyễn thể và một số loài sinh vật biển nhỏ. Mùi hương của những con chim Aukets có mùi giống với vỏ cam quýt. Mùi hương này được tiết qua lớp lông cổ của chúng.
Loài cóc độc đáo có tên khoa học là Spea Multiplicata, được tìm thấy trong vùng Tây Nam nước Mỹ và Mexico. Chúng có cấu tạo hình dáng hai chân sau giống một cái xẻng để có thể dễ dàng đào đất. Chúng dành phần lớn thời gian của mình chôn vùi trong bùn và chỉ xuất hiện trong thời kì khô hạn để ăn côn trùng và sinh sản mà thôi. Qua nghiên cứu, các chuyên gia đã phát hiện ra loài cóc này có thể phát ra mùi hương giống như mùi bơ đậu phộng.
Cuốn chiếu khổng lồ Bắc Mỹ (Apheloria virginiensis) có màu đen pha vàng, chiều dài thân lên tới 40cm. Cuốn chiếu khổng lồ Bắc Mỹ với số lượng chân lên tới vài trăm chiếc, chúng có thể dễ dàng đào bới sâu xuống lòng đất. Bên cạnh đó, chúng còn tiết ra một số chất độc để phòng vệ, đó là tiết ra hợp chất cyanide thông qua các lỗ siêu nhỏ tại các tuyến dọc theo hai bên cơ thể. Và ngạc nhiên hơn cả, chất lỏng tiết ra từ cơ thể của cuốn chiếu khổng lồ Bắc Mỹ lại có mùi cola vị anh đào.
Hải ly với tên khoa học là Myocastor coypus là một loài động vật có vú. Hải ly được biết đến với tài xây đập, đào kênh và làm ổ. Chúng là các động vật gặm nhấm lớn thứ hai trên thế giới (sau chuột lang nước). Hải ly có thói quen đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các mùi hương từ bùn, các mảnh vụn cùng dịch tiết từ túi thầu dầu và nước tiểu. Theo các nhà khoa học, hải có một cặp túi thầu dầu có mùi hương giống với mùi vanilla. Tuyến này nằm ở 2 khoang dưới da giữa xương chậu và gốc đuôi.
Hươu xạ, tên khoa học là Moschus cupreus, là một loài động vật có vú trong họ Moschidae thuộc bộ Artiodactyla. Hươu xạ Kashmir được nhìn thấy lần cuối vào năm 1948 ở Afghanistan. Hươu xạ Kashmir nổi tiếng là bởi tuyến mùi (hay còn gọi là tuyến xạ hương) của chúng. Chỉ những con hươu xạ Kashmir đực mới có tuyến xạ hương có thể tạo ra mùi thơm dễ chịu, quyến rũ. Xạ hương có thể được dùng để chiết xuất nước hoa và làm hương liệu hoặc làm thuốc.
Kiến vàng (Lasius Interjectus) là một loài kiến trong phân họ Formicinae. Chúng có màu vàng và dài khoảng 4 mm. Kiến vàng thường tạo ra các gò đất khi đào các khoang tổ của chúng dưới đất. Kiến vàng ăn mật ngọt từ các loài côn trùng ăn rễ cây. Kiến vàng phân bố phổ biến từ New England đến Tây Bắc Thái Bình Dương và Florida hay Mexico. Ở Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng gặp loài kiến này ở rất nhiều nơi. Khi bị quấy rối, kiến vàng tiết ra mùi giống mùi chanh để phòng vệ và khiến kẻ săn mồi khó chịu.
Ong mật châu Phi có hệ thống liên lạc và giao tiếp của loài ong vô cùng phức tạp. Khi một con ong kiếm ăn cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ gửi hương thơm của sự sợ hãi đến tổ ong. Các con ong khác khi nhận được tín hiệu hóa học đó sẽ truyền tiếp tin nhắn cảnh báo đến đồng loại của mình. Điều đó có nghĩa là càng hoảng sợ, các chú ong sẽ tỏa hương "mùi chuối" nhiều hơn và sẽ tấn công kẻ thù ác liệt hơn.
Theo P.V/An ninh thủ đô
