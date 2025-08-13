Hà Nội

Bẫy ảnh phát hiện nhiều động vật quý hiếm tại Chư Mom Ray, có loài lần đầu!

Giải mã

Bẫy ảnh phát hiện nhiều động vật quý hiếm tại Chư Mom Ray, có loài lần đầu!

Nhờ bẫy ảnh tự động, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài quý hiếm, trong đó lần đầu tiên phát hiện cua bay.

Tâm Anh (TH)
Từ đầu năm đến nay, bẫy ảnh tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm bao gồm gà tiền mặt đỏ, công xanh, bò tót, voọc chà vá chân nâu, nai cà tông… Ảnh: Tiền phong.
Đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận hình ảnh thực tế của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa (gấu đen châu Á) và cua bay. Trước đó, đơn vị chỉ phát hiện dấu vết của gấu ngựa bằng dấu chân. Ảnh: Tiền phong.
Cua bay là phát hiện gây chú ý nhất. Bởi lẽ, trước đây chưa từng có ghi nhận nào về sự tồn tại của loài cua quý hiếm này trong danh mục các loài động vật có tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ảnh: Tiền phong.
Gấu ngựa và cua bay là 2 trong số 187 loài thuộc nhóm IIB (đề cập đến một số động vật rừng không bị đe dọa tuyệt chủng ngay lập tức nhưng đối mặt với nguy cơ khan hiếm nếu không được quản lý chặt chẽ hoặc bị khai thác thương mại). Ảnh: Tiền phong.
Trong đó, gấu ngựa có tên khoa học là Ursus thibetanus hay Ursus tibetanus. Loài này còn được biết đến với những tên gọi: gấu đen Tây Tạng, gấu đen Himalaya hay gấu đen châu Á. Ảnh: bearbiology.org.
Loài gấu ngựa nằm trong Sách đỏ thế giới (IUCN) và là loài dễ bị tổn thương trong số các loài động vật đang bị đe dọa. Đây là loài động vật quý hiếm, đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Ảnh: bearbiology.org.
Việc ghi nhận sự tồn tại của nhiều loài động vật quý hiếm tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, đây là những loài được xếp vào danh mục quý, hiếm, có giá trị bảo tồn cao tại Việt Nam và trên thế giới. Theo đó, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sẽ thực hiện các phương án bảo vệ, bảo tồn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đa dạng sinh học. Ảnh: suckhoedoisong.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
GALLERY MỚI NHẤT