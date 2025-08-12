Hà Nội

Gà lôi trắng quý hiếm được bảo vệ ra sao?

Giải mã

Gà lôi trắng quý hiếm được bảo vệ ra sao?

Dư luận xôn xao trước việc một người dân ở Nghệ An vướng vòng lao lý vì mua bán gà lôi trắng. Đây là động vật trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Tâm Anh (TH)
Những ngày gần đây, dư luận dành nhiều sự quan tâm đến câu chuyện về trường hợp Thái Khắc Thành (SN 1980), trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An lĩnh án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng. Ảnh: Báo Ninh Bình.
Trong quá trình điều tra, Thái Khắc Thành khai nhận mặc dù biết gà lôi trắng thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, không được vận chuyển, mua bán, nuôi dưỡng khi chưa được cấp phép nhưng vì lợi nhuận cao từ việc mua bán loài động vật này nên mua gà lôi trắng trưởng thành, gây giống với mục đích bán kiếm lời. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN.
Theo kết quả điều tra, tổng cộng Thái Khắc Thành đã nuôi, vận chuyển, mua bán 13 con gà lôi trắng quý hiếm. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt.
Gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc lớp chim, bộ gà, họ trĩ, nằm trong danh mục IB động vật nguy cấp, quý, hiếm. Loài này được liệt kê trong sách Đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN. Ảnh: nongnghiepmoitruong.
Loài gà lôi trắng phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc. Chúng được đánh giá là một loài chim đẹp với bộ lông trắng muốt đặc trưng. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương.
Cá thể gà lôi trắng trống có da mặt và chân màu đỏ tươi. Trong khi đó, cá thể mái sở hữu bộ lông màu nâu hoặc xám, có nhiều vằn đen, kích thước nhỏ hơn chim trống. Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương.
Gà lôi trắng thường sinh sống ở các khu rừng rậm rạp, nhiều cây cối và thảm thực vật phong phú. Chúng kiếm ăn trên mặt đất, thức ăn chủ yếu gồm các loại hạt, quả, côn trùng và động vật nhỏ... Ảnh: Dân Việt.
Mùa sinh sản của gà lôi trắng thường diễn ra vào mùa Xuân và mùa Hè. Gà mái thường đẻ từ 4 - 8 trứng trong tổ được làm từ cành cây và lá khô. Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.
Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã và đang triển khai các dự án nhằm bảo vệ, phát triển các loài gà quý hiếm, trong đó có gà lôi trắng. Đồng thời, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài động vật hoang dã. Ảnh: Báo Ninh Bình.
Tâm Anh (TH)
#gà lôi trắng #động vật nguy cấp #bảo vệ động vật hoang dã #bảo tồn đa dạng sinh học #gà lôi trắng ở Việt Nam

