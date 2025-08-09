Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Top động vật đột biến gen kỳ dị nhất khiến thế giới chao đảo

Giải mã

Top động vật đột biến gen kỳ dị nhất khiến thế giới chao đảo

Chúng tồn tại ngoài sức tưởng tượng, mang hình dạng dị biệt hiếm thấy trong tự nhiên, khiến ai nhìn cũng phải sững sờ vì quá khác lạ.

Theo PV/ANTĐ
Đột biến gen khiến cho con trăn này mang những màu sắc kỳ lạ và đẹp không tưởng. Mặc dù vậy, điều đó chỉ càng khiến cho nó trông đáng sợ hơn.
Đột biến gen khiến cho con trăn này mang những màu sắc kỳ lạ và đẹp không tưởng. Mặc dù vậy, điều đó chỉ càng khiến cho nó trông đáng sợ hơn.
Chuồn chuồn màu hồng, rất đẹp, rất hiếm gặp nhưng thực sự tồn tại. Đây cũng là một sản phẩm của sự đột biến gen.
Chuồn chuồn màu hồng, rất đẹp, rất hiếm gặp nhưng thực sự tồn tại. Đây cũng là một sản phẩm của sự đột biến gen.
Cá sấu bạch tạng, có vẻ như khi mang bộ da trắng hồng rạng rỡ này con cá sấu bớt đáng sợ hơn. Tuy nhiên trên thực tế, con vật này vẫn nguy hiểm không kém gì đồng loại sát thủ của nó.
Cá sấu bạch tạng, có vẻ như khi mang bộ da trắng hồng rạng rỡ này con cá sấu bớt đáng sợ hơn. Tuy nhiên trên thực tế, con vật này vẫn nguy hiểm không kém gì đồng loại sát thủ của nó.
Chú công đặc biệt nhất trên thế giới với một nửa bình thường và một nửa bị bạch tạng. Với nửa thân bị bệnh bạch tạng, con công này có một vẻ đẹp mà không một ai có thể làm ngơ.
Chú công đặc biệt nhất trên thế giới với một nửa bình thường và một nửa bị bạch tạng. Với nửa thân bị bệnh bạch tạng, con công này có một vẻ đẹp mà không một ai có thể làm ngơ.
Con cua có màu sắc như trái dâu tây này được tìm thấy hồi năm 2010
Con cua có màu sắc như trái dâu tây này được tìm thấy hồi năm 2010
Hóa thạch của một con hàu khổng lồ được tìm thấy ở Solent vào năm 2012. Nó lớn gấp 10 lần những con hàu bình thường.
Hóa thạch của một con hàu khổng lồ được tìm thấy ở Solent vào năm 2012. Nó lớn gấp 10 lần những con hàu bình thường.
Do một biến thể di truyền, chú hươu này đã trở thành kẻ lập dị với bộ lông loang lổ đầy thu hút.
Do một biến thể di truyền, chú hươu này đã trở thành kẻ lập dị với bộ lông loang lổ đầy thu hút.
Con mèo "hão huyền" này là sản phẩm của di truyền học khi các tế bào từ hai trứng riêng biệt trong bụng mèo mẹ kết hợp với nhau để tạo ra một đứa con "nửa nọ nửa kia" đặc biệt nhất thế giới.
Con mèo "hão huyền" này là sản phẩm của di truyền học khi các tế bào từ hai trứng riêng biệt trong bụng mèo mẹ kết hợp với nhau để tạo ra một đứa con "nửa nọ nửa kia" đặc biệt nhất thế giới.
Một con tôm hùm xanh hiếm thấy vừa được các ngư dân bắt ở Canada vào năm 2012.
Một con tôm hùm xanh hiếm thấy vừa được các ngư dân bắt ở Canada vào năm 2012.
Theo PV/ANTĐ
anninhthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.anninhthudo.vn/nhung-dong-vat-dot-bien-gen-hiem-gap-trong-tu-nhien-post591482.antd?fbclid=IwY2xjawMBMDRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5MkdNb3dlUkVmdk1acUw2AR5qf-4o8wQLOJwaGtPm6sfW5DewHuC9HkgkmI_3L-ufAvrUmVZLtVh0jVyFwQ_aem_CJlso5lykg1AnmzYWEBS7A
#đột biến gen #động vật hiếm gặp #cá sấu bạch tạng #chuồn chuồn màu hồng #công bạch tạng #cua trái dâu tây

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT