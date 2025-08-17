Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ lạ loài động vật tự phát điện khiến kẻ thù khiếp sợ

Giải mã

Kỳ lạ loài động vật tự phát điện khiến kẻ thù khiếp sợ

Trong thế giới tự nhiên, có những loài sinh vật đặc biệt biết tạo ra điện, vừa phòng thủ vừa săn mồi, khiến kẻ thù khó lòng chống đỡ.

Theo ANTĐ
Loài thú lông nhím: Loài động vật có vú đẻ trứng này sử dụng cấu trúc được gọi là “electroreceptor” (bộ phận tích điện) trong miệng tìm thức ăn. Chúng có thể nhận ra các xung điện phát ra từ con mồi như côn trùng và sâu.
Loài thú lông nhím: Loài động vật có vú đẻ trứng này sử dụng cấu trúc được gọi là “electroreceptor” (bộ phận tích điện) trong miệng tìm thức ăn. Chúng có thể nhận ra các xung điện phát ra từ con mồi như côn trùng và sâu.
Thú mỏ vịt cũng có thể phát hiện xung điện thông qua cấu trúc “electroreceptor” trên miệng. Khả năng này giúp các con thú mỏ vịt săn mồi ở vùng nước sâu một cách dễ dàng.
Thú mỏ vịt cũng có thể phát hiện xung điện thông qua cấu trúc “electroreceptor” trên miệng. Khả năng này giúp các con thú mỏ vịt săn mồi ở vùng nước sâu một cách dễ dàng.
Cá Stargazer (hay còn gọi cá chiêm tinh hay cá sao Nhật) có thể biến đổi cơ mắt phóng ra một dòng điện gây sốc và làm bất động con mồi. Ngoài ra, chức năng này cũng giúp loài vật này chống lại những động vật ăn thịt lớn hơn nó.
Cá Stargazer (hay còn gọi cá chiêm tinh hay cá sao Nhật) có thể biến đổi cơ mắt phóng ra một dòng điện gây sốc và làm bất động con mồi. Ngoài ra, chức năng này cũng giúp loài vật này chống lại những động vật ăn thịt lớn hơn nó.
Cá đuối điện có một bộ phận có khả năng tạo ra những cú sốc điện. Những con cá này sử dụng điện để hạ gục kẻ săn mồi và bắt con mồi. Loài vật có thể kiểm soát cường độ của những cú sốc điện, có thể phóng ra điện liều lượng tương đối thấp như là một lời cảnh báo cho những kẻ săn mồi tò mò và liều cao để bắt con mồi.
Cá đuối điện có một bộ phận có khả năng tạo ra những cú sốc điện. Những con cá này sử dụng điện để hạ gục kẻ săn mồi và bắt con mồi. Loài vật có thể kiểm soát cường độ của những cú sốc điện, có thể phóng ra điện liều lượng tương đối thấp như là một lời cảnh báo cho những kẻ săn mồi tò mò và liều cao để bắt con mồi.
Cá vòi voi có cơ thể dài, thon, màu nâu sẫm đến đen, đuôi nhỏ hẹp, phần mũi dài ra phía trước như một cái vòi. Chiếc vòi này được cá vòi voi sử dụng vào rất nhiều việc khác nhau: kiếm thức ăn, di chuyển, giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng như tự vệ. Cá vòi voi có một bộ phận phát điện nằm ở phía đuôi giúp nó xác định chính xác vị trí của thức ăn.
Cá vòi voi có cơ thể dài, thon, màu nâu sẫm đến đen, đuôi nhỏ hẹp, phần mũi dài ra phía trước như một cái vòi. Chiếc vòi này được cá vòi voi sử dụng vào rất nhiều việc khác nhau: kiếm thức ăn, di chuyển, giao tiếp với thế giới bên ngoài cũng như tự vệ. Cá vòi voi có một bộ phận phát điện nằm ở phía đuôi giúp nó xác định chính xác vị trí của thức ăn.
Không giống như hầu hết các loại ong bắp cày thường tránh hoạt động trong thời điểm nóng nhất trong ngày, ong bắp cày phương Đông một loài động vật kỳ lạ hoạt động năng suất nhất khi mặt trời lên cao nhất để chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành điện năng. Loài ong này làm việc càng hăng khi trời càng nắng to.
Không giống như hầu hết các loại ong bắp cày thường tránh hoạt động trong thời điểm nóng nhất trong ngày, ong bắp cày phương Đông một loài động vật kỳ lạ hoạt động năng suất nhất khi mặt trời lên cao nhất để chuyển hóa ánh sáng mặt trời thành điện năng. Loài ong này làm việc càng hăng khi trời càng nắng to.
Cá mập có các thụ quan trên miệng được gọi là "giác ampullae của Lorenzini" để phát hiện điện trường từ những cơn co thắt cơ bắp của con mồi tiềm năng phát ra, sau đó tóm gọn con mồi.
Cá mập có các thụ quan trên miệng được gọi là "giác ampullae của Lorenzini" để phát hiện điện trường từ những cơn co thắt cơ bắp của con mồi tiềm năng phát ra, sau đó tóm gọn con mồi.
Cá heo Guiana là loài động vật có vú đầu tiên có khả năng cảm nhận điện trường. Chúng sử dụng các lỗ chân lông đặc biệt (thường là 2-10 lỗ dọc miệng cá heo) có đầu cuối các dây thần kinh bao quanh, có mạch máu dạng đơn giản và có một khu vực đặc biệt chứa protein và tế bào để cảm nhận được điện trường phát ra từ con mồi.
Cá heo Guiana là loài động vật có vú đầu tiên có khả năng cảm nhận điện trường. Chúng sử dụng các lỗ chân lông đặc biệt (thường là 2-10 lỗ dọc miệng cá heo) có đầu cuối các dây thần kinh bao quanh, có mạch máu dạng đơn giản và có một khu vực đặc biệt chứa protein và tế bào để cảm nhận được điện trường phát ra từ con mồi.
Cá chình điện, hay còn được gọi là lươn điện. Chúng có thể phát ra điện để giật kẻ thù và để săn mồi. Ở hai bên sống lưng của cá chình điện, có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Cá chình điện, hay còn được gọi là lươn điện. Chúng có thể phát ra điện để giật kẻ thù và để săn mồi. Ở hai bên sống lưng của cá chình điện, có 2 "nhà máy điện", mỗi "nhà máy" gồm 70 "cột điện" đấu song song, mỗi "cột" là một chồng gồm 6.000 tế bào phát điện đấu nối tiếp.
Theo ANTĐ
anninhthudo.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.anninhthudo.vn/nhung-loai-dong-vat-dung-dien-lam-vu-khi-san-moi-post590907.antd?fbclid=IwY2xjawMGMldleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFaNEV1NWdiQmhuNGZXcWVzAR7YwniVlo2ooawQ57VdxTtL3_InFec2y_7-TwPEwU7yFhV2rgdYkQyXSFYv3g_aem_33f6SFSRTk4EfRfGuz-WeA
#động vật dùng điện #săn mồi bằng điện #cá đuối điện #cá chình điện #cá mập #ong bắp cày

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT