Cận cảnh loài sếu đẹp nhất hành tinh, có điệu nhảy tán tỉnh gây mê

Loài sếu vương miện xám (Balearica regulorum) nổi bật bởi vẻ thanh nhã và chiếc mào vàng óng, mang nhiều đặc điểm sinh học độc đáo ít người biết.
Phương Anh Đào ngắm hoa mận ở Mộc Châu. Ý Nhi tự cắm "cây thông Noel" nhỏ xinh.
Nằm trên đường biên giới Brazil – Argentina, vườn quốc gia Iguazu là nơi sở hữu hệ thống thác nước hùng vĩ bậc nhất thế giới và hệ sinh thái cực kỳ đa dạng.
Màn xuất hiện của MC Phương Thảo trong hai đêm bán kết và chung kết AIC 2025 đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/12, Song Ngư gặp vận đỏ, công danh và tài lộc đều tăng cao. Nhân Mã đừng vội vàng, sốt ruột.
Những ngày này, phố Hàng Mã khoác lên mình trang phục Giáng sinh lung linh và ấm áp, tuy nhiên sức mua sụt giảm khi người dân ưu tiên thắt chặt chi tiêu.
Đám cưới thế kỷ của Tiên Nguyễn và chồng gốc Dubai là căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga như lâu đài của gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.
Mẫu xe SUV cỡ D Nissan NX8 nhiều khả năng cũng sẽ được xem xét để xuất khẩu, dù thời gian ra mắt cụ thể và giá bán theo từng thị trường vẫn chưa được công bố.
Không chỉ có hoa nở, Đà Lạt mùa này còn cuốn hút bởi rừng cây và đường phố đồng loạt chuyển sang sắc vàng, đỏ, tạo nên bức tranh lãng mạn hiếm thấy.
Little Genius ở Trung Quốc từ công cụ an toàn đã thành sân chơi cạnh tranh lượt ‘like’ đầy áp lực.
Tiktoker Mai Hương mới đây đã gây chú ý khi khoe trọn vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm trong trang phục đồ ngủ tí hon giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn.
Trong tháng 10 âm lịch, ba con giáp được dự báo sẽ có vận trình tài lộc vượng phát, kiếm được nhiều tiền nhưng cần đặc biệt đề phòng tiểu nhân.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy 3 "heo đất" khoảng 1.800 năm tuổi chứa đầy tiền cổ thời La Mã trong cuộc khai quật ở một ngôi làng của Pháp.
Sa Pa vào cuối năm trở nên lãng mạn khi rừng mai anh đào đồng loạt khoe sắc hồng giữa mây mù và giá lạnh, hút du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.
Sau khi lấy được chân kinh, Đường Tăng được Phật Như Lai phong thưởng làm Chiên Đàn Công Đức Phật. Theo đó, Đường Tăng có vị trí cao hơn cả Quan Âm Bồ Tát.
Nấm diệt ruồi (Amanita muscaria) nổi bật bởi màu đỏ rực và chấm trắng, không chỉ độc mà còn chứa nhiều câu chuyện văn hóa đầy cuốn hút.
Sony đã chính thức công bố LYT-901, cảm biến camera 200 MP đầu tiên dành cho thiết bị di động của hãng, mở ra cuộc cạnh tranh cùng với Samsung.
Đặng Thu Thảo, Phương Khánh, Lương Thùy Linh, diễn viên Diễm My 9x, Tóc Tiên, Văn Mai Hương...đến chúc mừng Tiên Nguyễn lên xe hoa.
Nga thử nghiệm máy bay không người lái mang thuốc nổ nhiệt nhôm có thể vô hiệu hóa các tuyến đường sử dụng lưới chống UAV của Ukraine.
Người Việt không còn hỏi “AI là gì?” mà tìm cách làm video, phục chế ảnh và tạo mô hình bằng AI.
Chiếc xe thể thao mui trần Mercedes-AMG SL43 bị bắt gặp tại quận 7, Tp.HCM, chỉ sau vài ngày về tay người chủ mới, 1 cặp vợ chồng kinh doanh làm đẹp.