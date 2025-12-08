Hà Nội

Cận cảnh loài sếu đẹp nhất hành tinh, có điệu nhảy tán tỉnh gây mê

Giải mã

Cận cảnh loài sếu đẹp nhất hành tinh, có điệu nhảy tán tỉnh gây mê

Loài sếu vương miện xám (Balearica regulorum) nổi bật bởi vẻ thanh nhã và chiếc mào vàng óng, mang nhiều đặc điểm sinh học độc đáo ít người biết.

T.B (tổng hợp)
Sống chủ yếu ở vùng đầm lầy châu Phi. Sếu vương miện xám phụ thuộc nhiều vào các thảm cỏ ngập nước để kiếm ăn. Ảnh: Pinterest.
Mào vàng làm từ lông cứng. Nhìn như gai kim loại nhưng thực chất mào của loài sếu này là lông đặc biệt cứng và tỏa tròn. Ảnh: Pinterest.
Là một trong hai loài sếu biết đậu trên cây. Nhờ ngón chân hậu linh hoạt, chúng có thể bám cành như các loài chim nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Điệu nhảy tán tỉnh rất phức tạp. Sếu vương miện xám nhảy cao, cúi đầu, dang cánh và nhún nhảy theo nhịp để chinh phục bạn đời. Ảnh: fineartamerica.com.
Tiếng kêu phát ra nhờ thanh quản đặc biệt. Sếu vương miện không có khí quản dài như các loài sếu khác nên âm thanh vang nhưng nhẹ hơn. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn rất đa dạng. Từ côn trùng, ếch nhái đến hạt giống, chúng ăn hầu như mọi thứ tìm được. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng quốc gia Uganda. Hình ảnh của sếu vương miện xám xuất hiện trên quốc huy và quốc kỳ Uganda. Ảnh: Pinterest.
Đang bị đe dọa do mất môi trường sống. Việc đầm lầy bị thu hẹp khiến số lượng cá thể sếu vương miện xám giảm dần qua từng thập kỷ. Ảnh: Pinterest.
