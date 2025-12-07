Hà Nội

Sinh vật bọc giáp nửa tỉ tuổi phơi bày bí ẩn tiến hóa

Giải mã

Sống từ kỷ Ordovic, Astraspis là một sinh vật nguyên thủy mang nhiều đặc điểm giúp các nhà khoa học hiểu rõ quá trình tiến hóa của động vật có xương sống.

T.B (tổng hợp)
Thuộc nhóm cá giáp cổ. Astraspis có lớp giáp dày bảo vệ cơ thể, đặc trưng của nhiều loài cá đầu tiên. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây hơn 450 triệu năm. Chúng tồn tại trong thời kỳ Ordovic giữa, rất lâu trước thời khủng long. Ảnh: Pinterest.
Không có hàm. Đây là loài cá cổ không hàm, chỉ có miệng tròn đơn giản để hút thức ăn. Ảnh: przystaneknauka.us.edu.pl.
Có nhiều mảnh giáp nhỏ. Phần đầu của chúng được bao phủ bởi hàng trăm tấm giáp tí hon. Ảnh: nexusmods.com.
Dài chưa đến 30 cm. Astraspis khá nhỏ, kích thước tương đương một con cá rô lớn. Ảnh: tumblr.com.
Da chứa khoáng chất dạng apatite. Đây là đặc điểm sớm của quá trình khoáng hóa bộ xương. Ảnh: scitechdaily.com.
Hóa thạch chủ yếu tìm thấy ở Bắc Mỹ. Hóa thạch Astraspis đặc biệt phổ biến tại Colorado và Oklahoma. Ảnh: invisioncic.com.
Quan trọng với việc nghiên cứu động vật có xương sống. Chúng đại diện cho một nhánh phát triển sớm của động vật có xương sống. Ảnh: scitechdaily.com.
#Sinh vật cổ đại #Sinh vật nửa tỉ tuổi #Động vật không xương sống cổ #Tiến hóa động vật có xương sống #Hóa thạch Astraspis #Thời kỳ Ordovic

