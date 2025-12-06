Hà Nội

6 loài vật dự báo thiên tai cực chính xác khiến con người bất ngờ

Giải mã

Một số loài động vật như mèo, voi... có khả năng dự báo thiên tai cực chuẩn xác. Chúng thường có những hành động lạ trước khi khi xảy ra động đất, sóng thần...

Tâm Anh (TH)
Voi là một trong những loài động vật có khả năng đáng kinh ngạc trong việc dự đoán các thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần... Theo các nhà khoa học, loài voi có thể cảm nhận được các rung động tần số thấp, được gọi là hạ âm, truyền qua lòng đất trước khi các sự kiện địa chấn xảy ra. Ảnh: Thomas Merkt / 500px via Getty Images.
Trong thảm kịch sóng thần xảy ra ở Ấn Độ Dương năm 2004, nhiều nhân chứng đã chứng kiến cảnh voi chạy trốn lên vùng đất cao hơn từ rất lâu trước khi sóng thần ập đến. Ảnh: Art Wolfe and Sourabh Bharti via Getty Images.
Tương tự loài voi, chó cũng có những hành động lạ trước khi xảy ra động đất, bão hay các thảm họa thiên nhiên khác. Các nhà khoa học cho rằng, nguyên nhân chính xuất phát từ việc loài động vật này có giác quan nhạy bén. Ảnh: Compassionate Eye Foundation/David Leahy via Getty Images.
Đôi tai nhạy cảm của voi có thể cảm nhận được âm thanh và rung động tần số thấp từ hoạt động địa chấn trước khi con người kịp cảm nhận. Chó cũng có thể cảm nhận được những thay đổi về áp suất khí quyển và tĩnh điện trong khí quyển trước khi có bão. Chúng trở nên bồn chồn, sủa quá mức hoặc cố gắng bỏ chạy ngay trước khi xảy ra động đất... Ảnh: meaghanbrowning / Getty Images.
Mèo sở hữu khả năng nhìn thấy trước hoặc cảm nhận các thảm họa nhiên, đặc biệt là động đất. Một số chủ vật nuôi đã chia sẻ hình ảnh con mèo của họ trở nên lo lắng, kêu rất nhiều, hoặc trốn hàng giờ trước khi động đất xảy ra. Ảnh: four-paws.org.
Các nhà khoa học giải thích loài mèo có khả năng cảm nhận được sóng P cực nhỏ được tạo ra trước sóng S có sức tàn phá lớn hơn, từ đó đưa ra cảnh báo trước. Các giác quan nhạy bén của loài mèo cũng có thể phát hiện sự thay đổi áp suất không khí hoặc rung lắc mặt đất liên quan đến hoạt động địa chấn. Ảnh: vetmed.tamu.edu.
Các loài chim được biết đến với phản ứng rất nhanh với sự thay đổi áp suất không khí và sự biến đổi của điều kiện khí quyển. Những loài chim di cư hoặc ven biển thường bay sớm, rời khỏi khu vực sinh sản hoặc kiếm ăn đột ngột trước khi bão hoặc sóng thần xảy ra, có thể do cảm nhận được sóng hạ âm hoặc sự giảm áp suất. Ảnh: supertails.com.
Trước thảm kịch sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004, các loài chim ven biển được ghi nhận bay vào sâu trong đất liền, có thể do phản ứng với sóng hạ âm hoặc sự thay đổi áp suất không khí do thảm họa sắp xảy ra. Ảnh: supertails.com.
Loài cóc cũng có những hành động bất thường trước khi thảm họa xảy ra. Trong đó, trước trận động đất L'Aquila xảy ra ở Italy năm 2009, khoảng 96% số cóc đực đã đột ngột rời bỏ ao sinh sản của chúng 5 ngày trước trận động đất, nằm cách đó khoảng 74 km. Ảnh: nwf.org.
Số cóc trên chỉ quay trở lại ao sinh sản sau khi dư chấn lắng xuống. Điều này cực kỳ hiếm gặp bởi vì chúng thường ở lại nơi sinh sản trong suốt mùa. Theo các nhà khoa học, loài cóc được cho có thể phát hiện ra những thay đổi hóa học trong nước ngầm hoặc khí thoát ra từ đá bị nén, thậm chí là các nhiễu loạn tầng điện ly xảy ra trước sự kiện địa chấn. Ảnh: wildlifetrusts.org.
Tâm Anh (TH)
#Động vật dự báo thiên tai #Khả năng cảm nhận địa chấn #Phản ứng của chim trước thiên tai #Hành động bất thường của cóc #Giác quan nhạy bén của động vật

