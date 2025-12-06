6 loài vật dự báo thiên tai cực chính xác khiến con người bất ngờ

Một số loài động vật như mèo, voi... có khả năng dự báo thiên tai cực chuẩn xác. Chúng thường có những hành động lạ trước khi khi xảy ra động đất, sóng thần...
Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ.
Cuối tháng 10 Âm lịch, 3 con giáp này nổi bật với sự điềm tĩnh, kín đáo nhưng may mắn tiền tài lại ùn ùn đổ về, có cơ hội bứt phá, tăng thu nhập.
Phát hiện khu định cư hang động 4.000 năm tuổi trên cao nguyên Tây Tạng hy vọng sẽ làm sáng tỏ các hoạt động của con người cổ xưa trong khu vực.
Bên cạnh các biện pháp cơ học như vệ sinh vườn tược, rào chắn..., trồng cây có khả năng xua đuổi rắn tự nhiên là giải pháp đơn giản, an toàn và tiết kiệm.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Dòng chữ khắc ba ngôn ngữ được phát hiện gần lăng mộ của Vua Ba Tư Darius gây tò mò giới khảo cổ học.
Hãng chip lớn nhất Mỹ đang đối mặt nghịch lý: núi tiền khổng lồ nhưng áp lực đầu tư ngày càng lớn.
Đoạn video ghi lại cảnh đoàn rước dâu nhà trai dùng xe rùa đẩy sính lễ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Tộc người Chukchi sống ở vùng Viễn Đông băng giá của nước Nga sở hữu nhiều truyền thống và lối sống độc đáo gắn liền với môi trường khắc nghiệt.
Rashmita Rasindran đến từ Malaysia, cao 1m82, có số đo ba vòng 90-66-92.5cm. Sau khi đoạt vương miện Miss Charm 2024, cô thăng hạng sắc vóc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/12, Xử Nữ tài lộc đang rất khá, chăm chỉ của cải hơn người. Bạch Dương gặp dữ hóa lành.
Mới đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn đã khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung loạt ảnh diện bikini đầy táo bạo trong chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan.
Căn penthouse của Lý Quí Khánh ở trung tâm TP HCM mang phong cách tân cổ điển với nội thất xa hoa và tràn đầy hơi thở nghệ thuật.
Chatbot AI đang trở thành “bạn ảo” nguy hiểm, khi vô tình tiếp tay cho những ảo giác dẫn đến bi kịch.
Những đồ ăn vô tri bỗng trở nên có hồn hơn, thậm chí biết vui vẻ, tức giận nhờ trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ được như ý trong nhiều việc, sự nghiệp hanh thông, tài chính dư giả.
Các chuyên gia tìm thấy hàng loạt mỏ neo kim loại và dấu vết tàu thuyền cổ, mở ra cánh cửa mới vào lịch sử hàng hải của khu vực.
Alan Dye, người đứng sau thiết kế Liquid Glass, rời Apple để gia nhập Meta, gây chấn động giới công nghệ.
Nằm giữa rừng rậm ven biển Kenya, tàn tích Gede chứa đựng vô số điều kỳ lạ và bí ẩn về một nền văn minh đã biến mất.