Chim công xuất hiện ở Thác Đồng Quan quý hiếm cỡ nào?

Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm, bao gồm một con công Ấn Độ do người dân phát hiện tại khu vực thác Đồng Quan.
Vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương vừa thực hiện hai bộ ảnh với hai concept khác nhau để kỷ niệm ngày cưới.
A320 là dòng máy bay chở khách thân hẹp, bán chạy nhất của Airbus, giá bán khoảng 98 triệu USD.
Nguyễn Hồng Hạnh, nữ beauty blogger kiêm nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Việt, đã chia sẻ trải nghiệm 'đu trend' độc đáo tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Sau biến thể thuần điện với sức mạnh 905 mã lực, hãng xe Lotus sắp cho ra mắt bản hybrid với công suất khủng 939 mã lực, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt xe PHEV mới.
Người đẹp chuyển giới Mỹm Trần mới đây gây bão mạng khi tung bộ ảnh diện trang phục hồng gợi cảm, tạo dáng bên bờ sông cùng chú ngựa trắng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, kiểm soát thu chi, tránh tiêu xài lãng phí.
Vượt xa hơn một ý tưởng nghệ thuật, tòa nhà thể hiện cách tiếp cận kiến trúc độc đáo trong kết cấu đô thị ngày càng cứng nhắc và khắc khổ của Hà Nội.
Dù chỉ là những tấm ảnh cũ nhưng nó vẫn cho thấy cái nhìn rõ nét, chân thực về xã hội cuối thời kỳ nhà Thanh.
“Cô chủ tiệm nail” Huyền My, vợ của diễn viên Anh Tú, mới đây gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện trong loạt ảnh hậu trường với vẻ ngoài rạng rỡ và đầy nữ tính.
Hoa hậu Hương Giang gọi chàng trai giấu mặt trong loạt ảnh là 'người lạ'. Nhanh chóng, cư dân mạng nhận ra đó là nam người mẫu Phú Cường.
Ô nhiễm không khí ở Hà Nội ngày càng nghiêm trọng, bổ sung rau xanh, trái cây và gia vị chống viêm giúp bảo vệ phổi, giảm tác hại từ khói bụi.
Tháng 12, du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội, khám phá thiên nhiên mùa đông và trải nghiệm những hành trình đáng nhớ khắp trong và ngoài nước.
Vốn được yêu mến bởi vẻ thông minh, gần gũi và tràn đầy năng lượng, Khánh Vy khiến cộng đồng mạng “tan chảy” với vẻ ngoài rạng rỡ chuẩn “nàng thơ học đường”.
Hồ Biwa ở Nhật Bản hé lộ một trong những hiện vật gốm cổ nhất thế giới gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Các chuyên gia mới xác nhận sự hiện diện của tryptophan - loại axit amin thiết yếu trong mẫu vật được thu thập từ tiểu hành tinh Bennu.
Xu hướng “ăn mày AI đột nhập” lan nhanh trên mạng xã hội Trung Quốc, gây báo động giả và lãng phí nguồn lực công cộng.
Cụm Vostok của Quân đội Nga đang tăng tốc tấn công thành phố Huliaipole; trong khi Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 102 của Ukraine bị quân Nga đẩy lùi.
Không cần váy áo lộng lẫy hay layout trang điểm cầu kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy khiến công chúng mê mẩn bởi vẻ đẹp tựa búp bê sống, trong trẻo nhưng đầy sức hút.
Hot girl Lê Phương Anh (biệt danh Cún) mới đây khiến mạng xã hội xôn xao khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống xuống phố, chọn bối cảnh Hồ Gươm.
Khúc gỗ 3.500 năm tuổi được cho là của một chiếc xuồng, đây cũng là tàn tích chiếc xuồng thời tiền sử đầu tiên được tìm thấy ở Bắc Wales.