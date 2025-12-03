Hà Nội

Chim công xuất hiện ở Thác Đồng Quan quý hiếm cỡ nào?

Giải mã

Chim công xuất hiện ở Thác Đồng Quan quý hiếm cỡ nào?

Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm, bao gồm một con công Ấn Độ do người dân phát hiện tại khu vực thác Đồng Quan.

Tâm Anh (TH)
Theo thông tin từ Hạt Kiểm lâm Như Xuân, vào ngày 1/12, lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp với Công an xã Hóa Quỳ đã tiếp nhận và bàn giao 3 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm cho Vườn quốc gia Xuân Liên để chăm sóc. Ảnh: Người lao động.
Trước đó, gia đình ông Hà Thanh Xuyến (trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ) phát hiện 3 cá thể động vật xuất hiện tại khu vực thác Đồng Quan, thôn Đồng Tâm, xã Hóa Quỳ. Ảnh: Người lao động.
Ngay sau khi phát hiện, ông Hà Thanh Xuyến đã trình báo về việc phát hiện 3 cá thể động vật trên cho Hạt Kiểm lâm Như Xuân và chính quyền địa phương. Ảnh: suckhoedoisong.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 3 cá thể động vật gồm: 2 con công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus) và 1 khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis). Tất cả các loài này đều thuộc nhóm IIB - nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm. Ảnh: suckhoedoisong.
Trong đó, loài công Ấn Độ phân bố ở nhiều nơi trên thế giới như Sri Lanka và Ấn Độ, nhưng cũng có thể được tìm thấy tự nhiên ở Pakistan, Kashmir, Nepal, Assam, Nagaland, Myanmar, Việt Nam... Ảnh: Hạt Kiểm lâm Như Xuân.
Môi trường sống phổ biến của loài công Ấn Độ là rừng thưa, rừng rụng lá khô. Chúng sống ở khu vực có độ cao khoảng 900 - 1.200m so với mực nước biển. Ảnh: animaldiversity.org.
Khi trưởng thành, mỗi cá thể công Ấn Độ có thể nặng 2,7 - 6 kg và có sải cánh từ 1,4 - 1,6m. Ảnh: Cloudtail the Snow Leopard.
Loài công Ấn Độ có bộ lông rực rỡ nổi bật với các màu: xanh lam, nâu, xám, kem... Ảnh: Sarah Stierch.
Công Ấn Độ có thể sống tới 25 năm trong môi trường tự nhiên. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng có tuổi thọ trung bình là 16 năm, tối đa là 23,2 năm. Ảnh: co_ra.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
