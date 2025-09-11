Hà Nội

Xã hội

Cận cảnh cột điện tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập

Ngày 8/9, cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến một người tử vong.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao nên sự việc được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân gãy đổ vẫn chưa được các bên đề cập.

Như Tiền Phong đưa tin ngày 8/9, cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến một người tử vong. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao nên sự việc được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân gãy đổ vẫn chưa được các bên đề cập.

Cột bị đổ thuộc gói thầu số 3HH-DZ500LC, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng. Các thông tin được công bố cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An có trụ sở tại Nghi Lộc, Nghệ An, là nhà thầu quen mặt của ngành điện. Còn Công ty Cổ phần Việt Vương là doanh nghiệp chuyên cung cấp các cấu kiện làm trụ điện, trụ trạm BTS... cũng là nhà thầu thường xuyên tham gia các dự án của ngành điện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm của công ty Cổ phần Việt Vương có được cung cấp vào dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên này hay không.
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cột trụ đổ rạp về một phía, hầu hết chi tiết gần chân cột bị uốn cong.
Thậm chí, thanh trụ chính của cột điện bị gãy gập ở đoạn giữa, tạo thành góc vuông khoảng 90 độ. Các mối nối và thanh sắt xung quanh cũng bị biến dạng.
Ngay cả trụ cũng xuất hiện các vết nứt, vỡ.
Hiện trường không thấy dây cáp điện nhưng vẫn còn các thiết bị, chi tiết để kéo dây gắn lên cột.
Chính quyền xã và người dân cho hay ngay sau khi cột điện bị đổ, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để kiểm tra. Hiện nay, hiện trường đã được cho người ra vào. Tại công trường, những lao động thời vụ, không mặc đồng phục của đơn vị thi công được huy động để cắt, tháo dỡ cột điện bị đổ.
Công nhân cắt nhỏ các cấu kiện bằng máy.
Rồi chuyển khỏi hiện trường.
Phía dưới, các ống dẫn xi măng đang được lắp đặt để chuẩn bị cho việc thi công trở lại.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện. Đây là tuyến đường dây 500kV mạch kép, dài 229,5 km với 468 vị trí móng cột, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Dự án có điểm đầu tại trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối tại trạm 500kV Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí về sự cố, Ban Quản lý dự án Điện 1 chỉ nêu tóm tắt vụ việc và khẳng định sự cố không gây ảnh hưởng đến các cột khác mà chưa đề cập đến nguyên nhân xảy ra sự cố. Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch xã Lâm Thượng, địa bàn xảy ra sự cố cho biết, hiện các đơn vị quản lý dự án và nhà thầu đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hư hại nhằm sớm triển khai thi công tiếp. Thông tin về trường hợp công nhân tử vong có được ký hợp đồng lao động với nhà thầu hay không, thân nhân được hưởng những chế độ gì, ông Việt cho hay chưa nắm được thông tin do tại vị trí này có nhiều đơn vị cùng tham gia thi công.

#cột điện gãy đổ #Lào Cai #đường dây 500kV #tai nạn công trình #chết người #đầu tư điện lực

Bài liên quan

Xã hội

Xe khách mất phanh lao vào taluy dương ở Lào Cai, 3 người bị thương

Xe khách mất phanh khi vào cua đã va vào hộ lan mềm bên đường rồi tiếp tục lao vào taluy dương gần Trường Tiểu học.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 11/9, tại Km 115+800 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua thôn Chu Lìn 2, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Vào thời gian trên, xe khách BKS 36H 100.xx do tài xế Lê Sơn điều khiển, chở theo 36 hành khách di chuyển theo hướng Sa Pa đi Thanh Hóa.

capture-7463.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt Công ty CP Miền Tây gần 100 triệu vì chiếm đất công tại Lào Cai

Công ty Cổ phần Miền Tây đã có hành vi vi phạm hành chính chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước đã quản lý nên đã bị xử phạt.

Vừa qua, sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 410/QĐ-XPHC1 về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Miền Tây với mức tiền phạt là 70 triệu đồng.

capture-5475.png
Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Miền Tây.
Xem chi tiết

Video

Sạt lở bất ngờ trên đường lên Sa Pa, xe tải may mắn thoát nạn

Một chiếc ô tô tải trong lúc đang di chuyển trên Quốc lộ 4D đi Sa Pa đã may mắn thoát nạn trước khi đất đá từ trên taluy sạt lở, đổ ụp xuống vùi kín mặt đường.

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 10h sáng 27/8, tại Km120 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai. Trong đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 24C 104.27 đang di chuyển theo hướng từ phường Lào Cai lên Khu Du lịch Quốc gia Sa Pa thì bất ngờ gặp sạt lở.

Theo đó, bùn đất từ taluy bên phải chiếc ô tô từ trên cao dội xuống như bom, trong khi chiếc xe vẫn đang đà di chuyển trong tiếng hô lớn của những người chứng kiến. Vừa may khi toàn bộ khối lượng lớn đất đá đổ ụp xuống thì chiếc xe kịp chạy thoát ra ngoài.

Xem chi tiết

