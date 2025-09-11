Cận cảnh cột điện tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập
Ngày 8/9, cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến một người tử vong.
Đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao nên sự việc được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân gãy đổ vẫn chưa được các bên đề cập.
Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện. Đây là tuyến đường dây 500kV mạch kép, dài 229,5 km với 468 vị trí móng cột, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Dự án có điểm đầu tại trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối tại trạm 500kV Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.
Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí về sự cố, Ban Quản lý dự án Điện 1 chỉ nêu tóm tắt vụ việc và khẳng định sự cố không gây ảnh hưởng đến các cột khác mà chưa đề cập đến nguyên nhân xảy ra sự cố. Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch xã Lâm Thượng, địa bàn xảy ra sự cố cho biết, hiện các đơn vị quản lý dự án và nhà thầu đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hư hại nhằm sớm triển khai thi công tiếp. Thông tin về trường hợp công nhân tử vong có được ký hợp đồng lao động với nhà thầu hay không, thân nhân được hưởng những chế độ gì, ông Việt cho hay chưa nắm được thông tin do tại vị trí này có nhiều đơn vị cùng tham gia thi công.
