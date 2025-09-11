Cận cảnh cột điện tại dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đổ sập

Đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao nên sự việc được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân gãy đổ vẫn chưa được các bên đề cập.

Như Tiền Phong đưa tin ngày 8/9, cột điện số 129 thuộc dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, nằm trên địa bàn xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai) bị gãy đổ khiến một người tử vong. Đây là dự án trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật cao nên sự việc được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay nguyên nhân gãy đổ vẫn chưa được các bên đề cập.

Cột số 129 bị gãy đổ nằm trên đỉnh đồi cao thuộc xã Lâm Thượng. Người dân quanh khu vực cho biết khoảng 16h30 ngày 8/9, công trường bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn như động đất, khói bụi bốc mù mịt. Khi chạy đến hiện trường, họ thấy anh Lò Văn Chỉnh (SN 1982, trú tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, đang đảm nhận việc vặn chặt các mối nối trên cột) nằm gục bên cạnh các thanh sắt, chân gãy gập, cơ thể nhiều thương tích. Thấy anh Chỉnh còn thở, 6-7 người dân đã thay nhau đưa anh xuống núi để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh không qua khỏi. Cũng theo người dân kể lại thời điểm xảy ra sự cố, các công nhân khác đang thi công kéo dây khoảng néo từ vị trí 129 đến vị trí 130.

Cột bị đổ thuộc gói thầu số 3HH-DZ500LC, do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An và Công ty Cổ phần Việt Vương thi công. Gói thầu này bao gồm việc cung cấp cột thép và xây lắp tuyến đường dây từ vị trí VT99 đến VT149, với tổng giá trị trúng thầu hơn 423 tỷ đồng. Các thông tin được công bố cho thấy Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng An có trụ sở tại Nghi Lộc, Nghệ An, là nhà thầu quen mặt của ngành điện. Còn Công ty Cổ phần Việt Vương là doanh nghiệp chuyên cung cấp các cấu kiện làm trụ điện, trụ trạm BTS... cũng là nhà thầu thường xuyên tham gia các dự án của ngành điện trong những năm gần đây. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về việc sản phẩm của công ty Cổ phần Việt Vương có được cung cấp vào dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên này hay không.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, cột trụ đổ rạp về một phía, hầu hết chi tiết gần chân cột bị uốn cong.

Thậm chí, thanh trụ chính của cột điện bị gãy gập ở đoạn giữa, tạo thành góc vuông khoảng 90 độ. Các mối nối và thanh sắt xung quanh cũng bị biến dạng.

Ngay cả trụ cũng xuất hiện các vết nứt, vỡ.

Hiện trường không thấy dây cáp điện nhưng vẫn còn các thiết bị, chi tiết để kéo dây gắn lên cột.

Chính quyền xã và người dân cho hay ngay sau khi cột điện bị đổ, các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để kiểm tra. Hiện nay, hiện trường đã được cho người ra vào. Tại công trường, những lao động thời vụ, không mặc đồng phục của đơn vị thi công được huy động để cắt, tháo dỡ cột điện bị đổ.

Công nhân cắt nhỏ các cấu kiện bằng máy.

Rồi chuyển khỏi hiện trường.

Phía dưới, các ống dẫn xi măng đang được lắp đặt để chuẩn bị cho việc thi công trở lại.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện. Đây là tuyến đường dây 500kV mạch kép, dài 229,5 km với 468 vị trí móng cột, đi qua hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Dự án có điểm đầu tại trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối tại trạm 500kV Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ), tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Trong thông cáo gửi các cơ quan báo chí về sự cố, Ban Quản lý dự án Điện 1 chỉ nêu tóm tắt vụ việc và khẳng định sự cố không gây ảnh hưởng đến các cột khác mà chưa đề cập đến nguyên nhân xảy ra sự cố. Ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch xã Lâm Thượng, địa bàn xảy ra sự cố cho biết, hiện các đơn vị quản lý dự án và nhà thầu đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, đồng thời khẩn trương khắc phục hư hại nhằm sớm triển khai thi công tiếp. Thông tin về trường hợp công nhân tử vong có được ký hợp đồng lao động với nhà thầu hay không, thân nhân được hưởng những chế độ gì, ông Việt cho hay chưa nắm được thông tin do tại vị trí này có nhiều đơn vị cùng tham gia thi công.