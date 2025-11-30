20 người thoát nạn trong vụ cháy thẩm mỹ viện 6 tầng ở TP HCM

Khu vực cháy tại tầng hầm giữ xe được xác định bắt nguồn từ ôtô 7 chỗ. Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có 20 người (5 khách hàng) đều kịp thời thoát nạn.

Theo báo cáo, lúc 15h43 ngày 29/11, Công an phường Bàn Cờ nhận tin người dân báo cháy tại cơ sở thẩm mỹ viện số 459B Nguyễn Đình Chiểu. Ngay sau đó, lực lượng công an, quân sự phường có mặt bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 tiến hành chữa cháy.

15h45 phút, bốn xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường. Đến 16h15 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế vụ cháy.

Cơ sở thẩm mỹ viện gồm 6 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích khoảng 392 m². Khu vực cháy phát sinh tại tầng hầm giữ xe, được xác định bắt nguồn từ ô tô 7 chỗ biển số Cần Thơ đang đậu dưới hầm. Đây cũng là tài sản duy nhất bị thiệt hại.

Thời điểm xảy ra sự cố, trong tòa nhà có 20 người (trong đó 5 khách hàng) và đều kịp thời thoát nạn an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định.