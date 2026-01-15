Hà Nội

Quân sự

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xây 6 căn nhà cho người dân trong 35 ngày

Sau 35 ngày đêm với hơn 4.000 ngày công, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã xây mới 6 căn nhà cho người dân và đều vượt thời hạn so với kế hoạch.

Trà Khánh

Ngày 15/01/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết và biểu dương trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng dự và chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

z7433691321736-c5b26bc94408b0637d9b6e27939412dc.jpg
Đại tá Phạm Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, từ ngày 05/12/2025, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” nhằm xây dựng lại nhà ở cho nhân dân xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Vùng đã huy động 140 cán bộ, chiến sĩ cùng 22 phương tiện, tổ chức thành 06 đội thợ lành nghề trực tiếp thi công.

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình khó khăn buộc bộ đội phải gùi, vác vật tư đi đường bộ hơn 1km, song với tinh thần quyết tâm “chưa xong nhà dân, quân chưa rời vị trí”, toàn lực lượng đã nỗ lực vượt bậc. Sau 35 ngày đêm với hơn 4.000 ngày công, chiến dịch đã hoàn thành xây mới 06 căn nhà kiên cố (diện tích từ 55m² đến 100m²).

Đặc biệt, toàn bộ công trình đều về đích trước thời hạn từ 02 đến 10 ngày so với kế hoạch, giúp bà con kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong những ngôi nhà mới ấm áp. Bên cạnh nhiệm vụ chính, các đơn vị còn hỗ trợ sửa chữa tường rào, chuồng trại và làm mới 170m đường nông thôn. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn hộ đạt từ 150 đến 350 triệu đồng.

Bên cạnh hoàn thành xây dựng 06 ngôi nhà; Quân chủng, Vùng và các cơ quan, đơn vị tham gia thi công đã hỗ trợ, tặng các gia đình những vật dụng thiết yếu như bàn ghế, tủ lạnh, tivi, bếp từ, chăn, áo quần… với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

z7433693636333-f4921cd5d1d72213e499ef1999ce61df.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đã đạt thành tích tốt trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Anh Tuấn đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện Chiến dịch, đồng thời nhấn mạnh: Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai cuối năm 2025 gây ra, Vùng 3 Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn, khẩn trương triển khai xây dựng nhà ở giúp Nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Sau 35 ngày thi công với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị đã hoàn thành, bàn giao nhà ở bảo đảm chất lượng, vượt tiến độ đề ra.

Tư lệnh Vùng khẳng định, những ngôi nhà được bàn giao không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nghĩa tình quân – dân sâu nặng; thể hiện rõ bản chất tốt đẹp “từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ” của Quân đội ta. Qua đó, một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn cao cả của “Chiến dịch Quang Trung” và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” không ngừng tỏa sáng, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Nhân dịp này, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã tặng Giấy khen cho 08 tập thể và 48 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.

