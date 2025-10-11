Hàng trăm người xuyên đêm hộ đê ở Bắc Ninh

Hàng trăm người gồm các lực lượng và nhân dân ở xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh đã xuyên đêm hộ đê Chi Lễ trước nguy cơ tràn gây nguy hiểm đến đê.

Chiều 10/10, nước sông dâng nhanh, đê Chi Lễ, xã Mỹ Thái (tỉnh Bắc Ninh) có nguy cơ tràn và uy hiếp an toàn đê. Từ chiều đến xuyên đêm 10/10, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cùng bà con nhân dân đã nỗ lực hết sức để đắp đê, chặn dòng, ngăn nước tràn và uy hiếp đê.

Theo bạn Hà Đức Thắng ở Chi Lễ, lực lượng quân đội cùng các thanh niên, tình nguyện viên, bà con nhân dân các thôn, các xã chung sức chung lòng đắp đê xuyên ngày xuyên đêm, với tinh thần cứu đê là cứu mình.

Giữa đêm khuya, người dân các thôn của xã Mỹ Thái cùng lực lượng hỗ trợ vẫn đang nỗ lực gia cố, quyết tâm giữ đê

Ngày 10/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện về việc bảo đảm an toàn đê điều ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 11, trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã xảy ra lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử. Cụ thể, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Gia Bảy lúc 3h 8/10 là 29,9 m, vượt lịch sử năm 2024 là 1,09 m, tại Phúc Lộc Phương lúc 21h ngày 9/10 là 9,98 m, vượt lịch sử năm 2024 là 0,58 m; sông Thương tại Hữu Lũng lúc 14h ngày 8/10 là 24,31 m, vượt lịch sử năm 1986 là 1,77 m, tại Phủ Lạng Thương lúc 3h ngày 9/10 là 7,6 m, vượt lịch sử năm 1986 là 0,08 m; sông Cà Lồ tại Mạnh Tân lúc 4h ngày 10/10 là 9,75 m, vượt lịch sử năm 2024: 0,41 m.

Hệ thống đê đã xảy ra 43 sự cố uy hiếp đến an toàn chống lũ, nhiều tuyến đê đã phải tổ chức chống tràn với phạm vi lớn (các tuyến đê Chã, Hà Châu, đê thành phố Thái Nguyên, tả, hữu Cầu, hữu Thương, tả Thương - Dương Đức, hữu Cà Lồ đã đắp chống tràn với tổng chiều dài khoảng 20 km).

Để bảo đảm an toàn đê điều, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tiếp tục huy động các lực lượng tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tuần tra canh gác trên các tuyến đê để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố xảy ra ngay từ giờ đầu.

Các địa phương duy trì lực lượng, sẵn sàng vật tư, phương tiện, máy móc, trang thiết bị để hộ đê. Chỉ vận hành bơm tiêu cưỡng bức ra sông theo quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời bảo đảm an toàn chống lũ của đê.

Nhờ được gia cố bằng "tường" bao tải đất kịp thời nên nước chỉ mấp mé

Trước đó, theo ông Nguyễn Văn Đích, Bí thư Chi bộ thôn Đức Thọ (xã Mỹ Thái), chiều 8/10, thôn phát hiện nước bắt đầu thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đoạn đê bị sạt lở dài khoảng 20 m, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của hơn 100 hộ dân sinh sống phía trong vùng đê bao. Trước tình hình cấp bách, xã Mỹ Thái và thôn Đức Thọ thông báo khẩn, yêu cầu người dân trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ cùng Nhân dân các thôn lân cận khẩn trương khắc phục sự cố.

Các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia hộ đê tại Bắc Ninh

Sau đó, hàng trăm người dân từ các thôn Chi Lễ, Làng Phúc Mãn, Hoa, Vườn, Lẻ… đã nhanh chóng có mặt, mang theo cuốc, xẻng, bao tải, tre, đất và cả máy móc để tập trung xử lý sự cố. Trong đêm tối, mỗi người một việc, người xúc đất, người chở đất, người đóng bao, đóng cọc tre, vận hành máy cẩu… với mong muốn ngăn nước, giữ đê, bảo vệ cuộc sống của bà con.

Chiều 9/10, một số đoạn đê bối qua xã Mỹ Thái (Bắc Ninh) tiếp tục xuất hiện tình trạng thẩm lậu, rò rỉ qua thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng địa phương đã khẩn cấp "xuất quân" trong đêm, mang theo cuốc, xẻng, bao tải, đèn pin… để hộ đê.