California Fitness thu phí một số lớp, điều chỉnh hoạt động cơ sở

California Fitness tạm thông báo đóng hai cơ sở, sau đó cập nhật lịch mở lại Cali Tower; từ 12/10, một số lớp GroupX và Yoga có phí 20.000 đồng.

California Fitness thay đổi lịch hoạt động tại hai cơ sở

Ngày 9/10, California Fitness & Yoga thông báo tạm ngừng hoạt động Cali Mac Plaza tại phường Hà Đông, Hà Nội, từ 9/10 đến hết 31/10. Cơ sở Cali Tower ở phường Cầu Kiệu, TP HCM, ban đầu được thông báo tạm dừng từ 10/10 đến 31/10 vì vấn đề vận hành.

Tuy nhiên, trong cập nhật phát đi lúc 21h ngày 9/10, hệ thống cho biết Cali Tower sẽ mở cửa trở lại từ 10/10. California không nêu chi tiết nguyên nhân của các điều chỉnh.

Một số lớp GroupX và Yoga áp dụng phí 20.000 đồng

Từ ngày 12/10/2026, lịch GroupX và Yoga trên toàn quốc được chia thành lớp tiêu chuẩn và lớp có thu phí. Lớp tiêu chuẩn vẫn nằm trong quyền lợi theo hạng thẻ, không phát sinh khoản thu; lớp có phí được tính 20.000 đồng mỗi chỗ mỗi lớp, áp dụng với mọi hạng thẻ, kể cả Iconic và Centuryon.

Các lớp thu phí sẽ được đánh dấu riêng trên lịch. California cho biết đây là thay đổi trong quá trình tái cấu trúc, nhằm duy trì chất lượng giảng dạy, sử dụng nguồn lực hiệu quả và tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm hội viên. Hệ thống cũng khẳng định khoản 20.000 đồng chỉ áp dụng cho lớp được ghi rõ là có phí, còn hội viên tự quyết định có đăng ký hay không.

Mạng lưới thu hẹp, dịch vụ và quyền lợi bị xáo trộn

Trước đó, Cali Hùng Vương Plaza tại phường Chợ Lớn, TP HCM, thông báo nghỉ từ 16/9 đến 16/10/2026 để phối hợp xử lý vấn đề vận hành với tòa nhà. Cali SC VivoCity ở phường Tân Hưng dừng từ 21/9 đến 21/10/2026 để điều chỉnh vận hành. California Centuryon Saigon Centre đã tạm ngưng từ 16/4/2026 để cải tạo, nâng cấp tầng 6–8 và chưa thông báo ngày hoạt động lại.

Nếu không tính các địa điểm đang tạm dừng, hệ thống còn 20 cơ sở: Hà Nội có 7, khu vực TP HCM-Bình Dương có 10; Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đồng Nai mỗi nơi có một cơ sở. Theo thống kê của Q&me, con số này giảm so với 34 cơ sở hồi tháng 3/2026.

Từ 29/9 đến 19/10/2026, California cũng tạm ngưng cung cấp khăn tập, nước uống VIP và hoạt động tại quầy Centuryon; hội viên được khuyên tự mang khăn và bình nước. Trong bối cảnh tái cấu trúc, nhiều huấn luyện viên, giáo viên yoga và nhân viên phản ánh bị nợ lương, hoa hồng nhiều tháng.

Khoản nợ bảo hiểm xã hội hơn 14 tỷ đồng

Theo Bảo hiểm xã hội TP HCM, California Fitness nằm trong danh sách 100 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên với số tiền lớn. Tính đến cuối tháng 9/2026, trụ sở chính tại TP HCM nợ hơn 9 tỷ đồng bảo hiểm xã hội của 416 lao động, tương ứng 7 tháng; chi nhánh Hà Nội còn nợ hơn 5 tỷ đồng của 319 người.