Hòa Minzy tiết lộ lý do sẽ hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm

Hòa Minzy chia sẻ rằng cô không có ý định đăng tải quá nhiều chuyện cá nhân lên mạng xã hội.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Văn Cương chuẩn bị đi làm. Do nữ ca sĩ không dậy ôm tạm biệt, Văn Cương tỏ ra dỗi. Ảnh: FB Đức Phúc.
Giọng ca sinh năm 1995 cho biết đoạn clip chỉ là một khoảnh khắc đời thường vui vẻ của gia đình. Cô đăng tải vì trong điện thoại còn nhiều video nên muốn “xả bớt bộ nhớ”. Ảnh: Vietnamnet.
Hòa Minzy cũng chia sẻ rằng cô không có ý định đăng tải quá nhiều chuyện cá nhân lên mạng xã hội. “Em tự nghĩ phải hạn chế mọi thứ lại để anh ấy tập trung công tác”, cô bày tỏ. Thỉnh thoảng, cả hai mới chia sẻ vài khoảnh khắc đời thường để mang lại niềm vui cho khán giả. Ảnh: Vietnamnet.
Hòa Minzy và Văn Cương bí mật hẹn hò trong vài năm qua. Sau khi công khai chuyện tình cảm vào ngày 7/3, cặp đôi nhận được sự quan tâm và yêu mến của nhiều khán giả. Ảnh: Vietnamnet.
Hòa Minzy và Văn Cương dành cho nhau nhiều lời ngọt ngào. Phía nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi bạn trai vì đã khiến anh phải chờ đợi trong thời gian dài. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy cũng cảm ơn Văn Cương vì đã kiên nhẫn chờ cô mở lòng và âm thầm ở phía sau, tạo điều kiện để cô có thời gian tập trung cho công việc. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Về phía mình, Văn Cương cũng dành lời tình cảm cho Hòa Minzy: “Cảm ơn em vì tất cả. Anh và gia đình rất hạnh phúc khi có em bên cạnh. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!”. Ảnh: FB Văn Cương.
Dịp 8/3, Văn Cương cùng bé Bo – con trai của Hòa Minzy – tặng hoa và gửi lời chúc tới nữ ca sĩ. Ảnh: FB Bé Bo.
Trước đây, bé Bo từng gọi bạn trai của mẹ là “bác Cương”. Tuy nhiên, theo thời gian, khi cả hai trở nên thân thiết hơn, cậu nhóc chuyển sang gọi là “bố Cương”. Ảnh: FB Văn Cương.
Xem video: "Hòa Minzy tình tứ bên Văn Cương". Nguồn FB Hòa Minzy
#Hòa Minzy #Văn Cương #chuyện tình cảm #gia đình #showbiz Việt

