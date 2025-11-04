Ca sĩ Vũ Hà bị Viện kiểm sát đề nghị phạt tiền về tội đánh bạc

Theo Người Lao Động, ngày 4/11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà tại tòa. Ảnh: Người Lao Động.

Theo Pháp Luật TP HCM, trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Ngọc Hà thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”. Vũ Ngọc Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho. Sau khi mở thẻ, Vũ Ngọc Hà không chơi luôn mà sau đó vào chơi một lần duy nhất.

Số tiền mang đi chơi game khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền Vũ Ngọc Hà thường xuyên để trong ví. Vũ Ngọc Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette. Vũ Ngọc Hà hiện tại nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18/5/2024, Vũ Ngọc Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD. Theo Dân Việt, cơ quan tố tụng nhận định Vũ Ngọc Hà có nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Ca sĩ Vũ Hà được nhiều khán giả biết đến vào thập niên 1990. Tên tuổi của anh gắn liền với các bài hát: Búp bê Chao Miao, Mắt nai cha cha cha, Trái tim băng giá, Giọt nước mắt đàn ông. Nhiều năm qua, Vũ Hà thi thoảng đi hát.

Lần gần nhất nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân là vào tháng 2/2025.