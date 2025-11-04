Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Ca sĩ Vũ Hà bị Viện kiểm sát đề nghị phạt tiền về tội đánh bạc

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đề nghị phạt bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) số tiền 100 triệu về tội đánh bạc, đề nghị hình phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

Thu Cúc (tổng hợp)

Theo Người Lao Động, ngày 4/11, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

vuhaphapluattphcm.jpg
Ca sĩ Vũ Hà tại tòa. Ảnh: Người Lao Động.

Theo Pháp Luật TP HCM, trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Vũ Ngọc Hà thừa nhận cáo trạng truy tố và nói “không oan”. Vũ Ngọc Hà khai không nhớ mở thẻ đánh bạc khi nào, chỉ nhớ được một người bạn Việt kiều mở thẻ cho. Sau khi mở thẻ, Vũ Ngọc Hà không chơi luôn mà sau đó vào chơi một lần duy nhất.

Số tiền mang đi chơi game khoảng 5-10 triệu đồng, nguồn gốc từ thu thập. Đây là số tiền Vũ Ngọc Hà thường xuyên để trong ví. Vũ Ngọc Hà khai đã ngồi chơi khoảng 2-3 tiếng, chơi giật xèng (Slot) và Roulette. Vũ Ngọc Hà hiện tại nộp khắc phục 10 triệu đồng.

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên Mr Baret. Ngày 18/5/2024, Vũ Ngọc Hà đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là hơn 2.600 USD và bị thua hơn 199 USD. Theo Dân Việt, cơ quan tố tụng nhận định Vũ Ngọc Hà có nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Ca sĩ Vũ Hà được nhiều khán giả biết đến vào thập niên 1990. Tên tuổi của anh gắn liền với các bài hát: Búp bê Chao Miao, Mắt nai cha cha cha, Trái tim băng giá, Giọt nước mắt đàn ông. Nhiều năm qua, Vũ Hà thi thoảng đi hát.

Lần gần nhất nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân là vào tháng 2/2025.

#Ca sĩ Vũ Hà #Vũ Hà #Vũ Ngọc Hà #Vũ Ngọc Hà bị cáo buộc

Bài liên quan

Giải trí

Không chỉ Vũ Hà, nhiều sao Việt vướng ồn ào năm 2025

Các vụ việc của Vũ Hà, Ngân 98 - Lương Bằng Quang, Miss Audition 2006 Ngọc Anh, Thùy Tiên, Nguyễn Công Trí, Vân Hugo… gây xôn xao dư luận trong năm 2025.

vuha1.jpg
Theo Tiền Phong, ca sĩ Vũ Hà có tên trong danh sách 141 người bị đưa ra xét xử trong vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng tại King Club, khách sạn Pullman. Theo cáo trạng, Vũ Hà bị cáo buộc mở thẻ với tên "MR BARET", đánh bạc bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD. Ảnh: Người Lao Động.
vuha2.jpg
Vũ Hà được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ vì có quá trình tham gia hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội. Nam ca sĩ được tại ngoại, chủ động né tránh ống kính phóng viên khi ra hầu tòa. Ảnh: FB Vũ Hà.
Xem chi tiết

Giải trí

Vũ Hà chuyên giả gái, lấy vợ hơn tuổi

Ca sĩ Vũ Hà không ít lần hóa trang thành phụ nữ. Nhiều năm qua, anh gắn bó với vợ hơn tuổi. 

vuha1.jpg
Theo Znews, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội). Ca sĩ Vũ Hà là một trong các bị cáo. Ảnh: Znews.
vuha2.jpg
Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, Vũ Hà đã đánh bạc một lần, với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD. Ảnh: FB Vũ Hà.
Xem chi tiết

Giải trí

Vũ Hà và loạt sao từng vướng scandal đỏ đen

Một số gương mặt hoạt động trong showbiz vướng scandal trò đỏ đen. Mới nhất, ca sĩ Vũ Hà và Nguyễn Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc.

vuha01.jpg
Theo Vietnamnet, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Trong số những người bị đưa ra xét xử, có hai ca sĩ là Nguyễn Thế Vũ và Vũ Ngọc Hà (trong ảnh). Theo VOV, Vũ Ngọc Hà có nghệ danh là Vũ Hà. Ảnh: VOV, Dân Việt.
vungocha2.jpg
Theo cáo buộc, ngày 18/5/2024, ca sĩ Vũ Hà đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD. Trong khi đó, từ ngày 8/2/2024- 22/6/2024, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 4,3 triệu USD. Ảnh: VOV.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới