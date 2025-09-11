Hà Nội

Sống Khỏe

Ca mổ đặc biệt cứu thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng

Dây rốn quấn cổ quá chặt khiến dây bị thắt lại, có thể cản trở quá trình cung cấp oxy, thai nhi sinh ra bị nhẹ cân, thiếu máu, thậm chí tử vong trong bụng mẹ.

Thúy Nga

Ca mổ đặc biệt

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ThS.BSCKII Tạ Việt Cường và ê-kíp đã cùng nhau trải qua một ca mổ đặc biệt đón em bé chào đời trong tình huống dây rốn quấn quanh cổ tới 4 vòng.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã phải hết sức cẩn trọng. Dây rốn quấn nhiều vòng quanh cổ không chỉ khiến bé khó xoay trở khi lọt lòng, mà còn có thể làm hạn chế nguồn oxy và dinh dưỡng truyền đến em bé. Nếu không xử trí kịp thời, bé dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy đột ngột, ảnh hưởng đến sức khỏe ngay khi chào đời.

Với sự phối hợp nhịp nhàng và kinh nghiệm dày dặn, các bác sĩ đã tháo gỡ từng vòng dây rốn, đưa em bé ra ngoài an toàn. Khoảnh khắc bé cất tiếng khóc đầu tiên là niềm hạnh phúc không chỉ của gia đình mà còn của cả ê-kíp mổ.

day-ron-4-v-1.jpg
Ca mổ đặc biệt cứu thai nhi bị dây rốn quấn cổ 4 vòng - Ảnh BVCC

37% thai đủ tháng bị dây rốn quấn cổ

BS Bùi Đức Hoàn, Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang cho biết, dây rốn quấn cổ còn được gọi theo cách gọi dân gian là tràng hoa quấn cổ, xảy ra khi thai nhi bị dây rốn quấn quanh cổ. Hiện tượng này có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ hay trong thời gian đau bụng chuyển dạ hoặc trong quá trình sinh.

Tuy những nguy hiểm do dây rốn rất hiếm xảy ra nhưng cũng có trường hợp thai nhi bị dây rốn quấn cổ, hoặc dây rốn vừa ngắn lại còn quấn quanh cổ khiến thai nhi không thể lọt vào khung xương chậu của mẹ, bị treo lơ lửng giữa chừng.

Dây rốn là một ống dẫn hai đầu để đưa dưỡng chất và oxy từ máu mẹ sang thai nhi, đồng thời cũng mang những sản phẩm chuyển hóa từ máu thai nhi sang máu mẹ để đào thải ra ngoài. Vì một lý do nào sự vận chuyển bị gián đoạn này, thai nhi bị thiếu oxy và tử vong.

Dây rốn thường có chiều dài trung bình 50-60cm. Dây rốn càng dài càng làm gia tăng nguy cơ quấn quanh cổ, tay, chân của thai nhi hoặc bị thắt nút. Nhưng cũng có khi bản thân dây rau ngắn hơn chiều dài trên (ví dụ toàn bộ chiều dài dây rau dưới 35cm thì gọi là dây rau ngắn tuyệt đối); hoặc là khi thai nhi vận động trong buồng tử cung làm cho dây rau quấn vào cổ, chân hay thân làm cho dây rau ngắn lại (lúc này gọi là ngắn tương đối).

Về mặt lý thuyết, sự chuyển động của bào thai sẽ khiến dây rốn căng ra và dài thêm. Dây rốn dài có thể vướng vào tay chân hay quấn cổ thai nhi gây nguy cơ tắc nghẽn mạch máu liên tục hoặc từng phần.

Tin vui là phần lớn trường hợp dây rốn quấn cổ thường không liên quan đến mắc bệnh và tử vong chu sinh. Tử vong chu sinh là hiện tượng thai nhi và trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 1 tuần sau sinh. Đó là lý do vì sao các bác sĩ ít báo cho mẹ biết thai nhi bị dây rốn quấn cổ, trừ trường hợp nghiêm trọng đe dọa tính mạng bé.

Cần có kiến thức để đối phó khi tình trạng nguy kịch xảy ra

BSCKI. Dương Ngọc Vân, bệnh viện Đa khoa quốc tế Melatec cho biết, dây rốn quấn cổ được phát hiện chủ yếu khi đi siêu âm thai vì gần như dây rốn không có dấu hiệu gì biểu hiện ra bên ngoài. Đôi khi có thể thông qua hiện tượng thai máy ít đi hoặc thai máy nhiều hơn so với bình thường, mà người mẹ có thể cảm nhận được và đi khám.

Hiểu được sự phát triển của con trong từng giai đoạn trong bụng mẹ, các phụ huynh sẽ có kiến thức để đối phó trong các trường hợp cần thiết.

Ở những tháng đầu tiên, vì còn nhỏ nên việc di chuyển của thai nhi trong bụng mẹ là rất dễ dàng. Do đó sẽ xuất hiện việc dây rốn dài và quấn quanh người em bé. Không chỉ vậy, việc bé di chuyển trong buồng tử cung còn có thể khiến cho dây rốn tự cuốn vào nhau tạo thành các nút thắt gây nguy hiểm.

Nguyên nhân khiến dây rốn quấn cổ thai nhi:

Ở các tháng cuối của thai kỳ, thường là 3 tháng cuối thì thai nhi sẽ quay đầu từ từ xuống dưới để chuẩn bị chào đời. Lúc này dây rốn mềm và trơn nên rất dễ bị quấn vào em bé. Khi dây rốn quấn vào người bé thì cũng có khả năng dây rốn sẽ tự tháo được, tuy nhiên cổ là một bộ phận nhạy cảm vì đây là một cái khe hẹp giữa vai và đầu, do đó nhiều trường hợp bé không thể tự tháo mà càng di chuyển làm dây quấn càng chặt hơn.

Việc mẹ lao động quá sức hay thường xuyên vận động được xem là nguyên nhân chính khiến dây rốn quấn quanh cổ em bé. Khi mẹ gắng sức, em bé sẽ có xu hướng quay đầu xuống dưới, việc này sẽ làm tăng khả năng dây rốn quấn vào cổ bé.

Do vậy mẹ hãy chú ý vận động nhẹ nhàng trong thai kỳ, tránh các hoạt động quá sức nhé. Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên những việc có thể nhờ trợ giúp mẹ đừng ngại nhé.

Mẹ bị dư ối hay đa ối cũng là một nguyên nhân khiến bé bị dây rốn quấn cổ, đặc biệt là trong các tháng cuối thai kỳ. Có nhiều em bé có dây rốn dài hơn bình thường nên tình trạng bị dây quấn cổ là khá cao.

Tình trạng em bé bị dây rốn quấn cổ 1 vòng là tình trạng an toàn nên mẹ không cần quá lo lắng. Nhiều em bé đã có thể tự tháo dây ra từ tuần thai thứ 18 đến 25.

Các bác sĩ sẽ đánh giá dây rốn quấn cổ khi mẹ đi khám thai định kỳ và thường không xử lý cho đến khi xảy ra vấn đề bất thường. Tuy nhiên, các mẹ hãy đi khám ngay khi cảm nhận thai máy khác bình thường. Kể cả khi thai máy ít hơn hay nhiều hơn thì cũng đều là dấu hiệu không nên chủ quan.

Tùy vào tình trạng của mẹ và bé mà các bác sĩ sẽ đưa ra các chỉ định phù hợp. Đa số các thai nhi bị dây rốn quấn cổ 1 vòng mẹ đều có thể sinh thường bình thường và bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Lời khuyên cho mẹ bầu

Dây rốn quấn cổ thường không thể phòng ngừa tuyệt đối, nhưng mẹ có thể giảm rủi ro nhờ:

Khám thai định kỳ, siêu âm theo dõi sự phát triển của thai để bác sĩ phát hiện sớm bất thường.

Theo dõi cử động thai hằng ngày, nếu thấy thai máy yếu đi hoặc khác thường cần đến bệnh viện ngay.

Lắng nghe tư vấn của bác sĩ để lựa chọn phương pháp sinh phù hợp, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Sống Khỏe

Sản phụ thai hơn 32 tuần nguy kịch vì xuất huyết buồng ối hiếm gặp

Xuất huyết buồng ối là tình trạng hiếm gặp, mỗi năm chỉ ghi nhận từ 1–2 ca. Bệnh có diễn biến đột ngột, rất dễ gây biến chứng nặng nề cho cả mẹ và thai nhi.

Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị xuất huyết buồng ối hiếm gặp, giành lại sự sống cho cả mẹ và con. Ca bệnh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc cấp cứu kịp thời, đúng chuyên khoa sâu trong những tình huống nguy kịch của thai kỳ.

Sản phụ N.T (19 tuổi, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) nhập viện điều trị tại khoa Sản bệnh trong tình trạng thai 32 tuần 5 ngày, con so, đau bụng nhiều, các cơn co tử cung xuất hiện đều đặn, siêu âm có tình trạng rau thai bám thấp, dây rốn bám mép cực trên bánh rau.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu thai nhi 38 tuần bị dây rốn thắt nút, quấn cổ 2 vòng

Các biến chứng dây rốn thắt nút có thể xảy ra trước sinh và trong sinh, thường đòi hỏi phải được cấp cứu ngay lập tức để ngăn chặn thai chết trong tử cung.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mang thai hơn 38 tuần, thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

Theo đó, sáng ngày 27/8/2025, Chị N.T. T (26 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng đau bụng, kết quả thăm khám, thai 38 tuần 4 ngày, ối vỡ sớm thai suy, bệnh nhân Thalassemia, thiếu máu mức độ trung bình; thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Dây rốn xoắn nhiều vòng, thai nhi thoát khỏi cửa tử nhờ bất thường hiếm gặp

Chính độ dài bất thường này đã giúp dây rốn chưa bị xoắn chặt hoàn toàn. Nếu dây rốn ngắn hơn, các vòng xoắn siết nhanh, chặt hơn sẽ gây tắc dòng máu nuôi thai.

Ngày 24/7, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật kịp thời cứu sống thai nhi có dây rốn bất thường, hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ N.T.N.T (25 tuổi, Hà Nội) được phát hiện thai tăng cân chậm rõ từ tuần 30. Tuy nhiên, các chỉ số doppler và vận động thai vẫn trong giới hạn cho phép nên chị được hẹn tái khám sát để theo dõi kỹ sự phát triển của thai nhi.

Xem chi tiết

