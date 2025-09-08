Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu thai nhi 38 tuần bị dây rốn thắt nút, quấn cổ 2 vòng

Các biến chứng dây rốn thắt nút có thể xảy ra trước sinh và trong sinh, thường đòi hỏi phải được cấp cứu ngay lập tức để ngăn chặn thai chết trong tử cung.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ mang thai hơn 38 tuần, thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

Theo đó, sáng ngày 27/8/2025, Chị N.T. T (26 tuổi, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng đau bụng, kết quả thăm khám, thai 38 tuần 4 ngày, ối vỡ sớm thai suy, bệnh nhân Thalassemia, thiếu máu mức độ trung bình; thai nhi dây rốn thắt nút và quấn cổ 2 vòng.

day-ron-that-nut.jpg
Dây rốn thắt nút - Ảnh BVCC

Nhận thấy đây là ca bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử trí kịp thời, TS.BS Phạm Thị Mai Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật Nội soi, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã tiến hành hội chẩn ngay.

Sau khám và đánh giá kết quả siêu âm, TS.BS Phạm Thị Mai Anh chỉ định mổ cấp cứu để ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra với thai nhi, đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Với sự phối hợp liên chuyên khoa Sản, Sơ sinh, Gây mê hồi sức ca mổ diễn ra nhanh chóng. TS.BS Phạm Thị Mai Anh cùng ê-kíp đã phẫu thuật thành công, đón bé trai nặng 3,2 kg, khỏe mạnh, khóc to, sản phụ phục hồi bình ổn.

day-ron.jpg
Phẫu thuật cho trẻ bị dây rốn thắt nút, quấn cổ - Ảnh BVCC

Dây rốn đóng vai trò như một cầu nối giữa bào thai và nhau thai, cho phép di chuyển các chất dinh dưỡng vào bào thai và cung cấp oxy cho thai. Nếu dây rốn bị thắt nút, máu và oxy sẽ không được cung cấp đủ hoặc bị chặn hoàn toàn thì thai nhi sẽ gặp nguy hiểm, nguy cơ tử vong là rất cao.

Các biến chứng dây rốn thắt nút có thể xảy ra trước sinh và trong sinh, thường đòi hỏi phải được cấp cứu ngay lập tức để ngăn chặn thai chết trong tử cung.

day-ron-that-1.jpg
Bé trai nặng 3,2 kg chào đời khỏe mạnh, khóc to - Ảnh BVCC

Mặc dù dây rốn thắt nút là một hiện tượng ít gặp, nhưng thai phụ vẫn cần cẩn trọng, tuân thủ lịch khám thai định kỳ, đặc biệt ở các giai đoạn cuối của thai kỳ.

Nhờ các buổi khám thai thường xuyên, có thể phát hiện sớm các bất thường, can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ cho cả mẹ và con.

