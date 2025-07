Dây rốn xoắn nhiều vòng, thai nhi thoát khỏi cửa tử nhờ bất thường hiếm gặp

Em bé bị dây rốn thắt nút... chào đời an toàn, cách gì phát hiện sớm? Nguy cơ tử vong do dây rốn thắt nút cao gấp 4 lần so với thai kỳ bình thường. Rất khó xác định chính xác thời điểm tạo thành hoặc hình ảnh dây rốn thắt nút trong thai kỳ của người mẹ.

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp thai nhi bị dây rốn thắt nút. Dây rốn vừa quấn cổ vừa thắt nút