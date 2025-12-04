Cà Mau: Công ty Lê Kiệt “bách phát bách trúng” tại xã Châu Thới, hồ sơ duyệt trong 2 ngày?

Chỉ trong vòng 2 ngày từ khi kế hoạch được duyệt, Ban QLDA xã Châu Thới đã hoàn tất việc chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,1 tỷ đồng cho Công ty Lê Kiệt. Đáng chú ý, đây là doanh nghiệp có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/11/2025, ông Dương Tuấn Khải - Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) xã Châu Thới đã ký Quyết định số 84/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp công trình.

Quyết định số 84/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp công trình. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc công trình "Nạo vét kênh, duy tu, sửa chữa công trình phục vụ ô đê bao các ấp: Nam Hưng - Tam Hưng - Thạnh Hưng I - Thạnh Hưng II - Mỹ Trinh". Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lê Kiệt với giá trúng thầu là 1.183.903.000 đồng. Hình thức hợp đồng là trọn gói, thời gian thực hiện 40 ngày.

So với giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch là 1.215.980.000 đồng, mức tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 32 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn khoảng 2,6%.

Tuy nhiên, điểm khiến dư luận đặc biệt quan tâm không nằm ở giá trị gói thầu mà là ở "tốc độ" phê duyệt hồ sơ pháp lý đáng kinh ngạc của chủ đầu tư. Cụ thể, căn cứ vào pháp lý của dự án, Quyết định số 77/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mới chỉ được Giám đốc Ban QLDA xã Châu Thới ký trước đó đúng 02 ngày, tức ngày 11/11/2025.

Như vậy, chỉ trong vòng khoảng 48 giờ (từ 11/11 đến 13/11), chủ đầu tư và các bên liên quan đã phải hoàn tất một khối lượng công việc khổng lồ: Từ việc phát hành hồ sơ yêu cầu (nếu có), nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất, đến việc tổ chức đánh giá hồ sơ, thương thảo hợp đồng và trình phê duyệt kết quả. Việc quy trình lựa chọn nhà thầu gói xây lắp hơn 1,1 tỷ đồng "về đích" thần tốc như vậy đặt ra câu hỏi lớn về tính khách quan và sự cạnh tranh thực sự, hay liệu đã có sự "an bài" từ trước?

Năm 2025 "rực rỡ" của Công ty Lê Kiệt

Tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Lê Kiệt (Mã số thuế: 1900579783) được thành lập ngày 18/06/2015. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại Số 38, Ấp Trung Hưng 3, Xã Châu Thới, Tỉnh Cà Mau. Người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Kiệt.

Có thể thấy, Công ty Lê Kiệt là doanh nghiệp đóng ngay trên địa bàn của chủ đầu tư (Ban QLDA xã Châu Thới). "Lợi thế sân nhà" dường như đã được phát huy tối đa khi dữ liệu đấu thầu cho thấy một bức tranh hoạt động vô cùng hiệu quả của doanh nghiệp này trong năm 2025.

Theo dữ liệu thống kê, tính từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại (tháng 11/2025), Công ty Lê Kiệt đã tham gia 5 gói thầu và trúng tuyệt đối 5 gói, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài Gói thầu số 02 nêu trên, trong cùng ngày 20/11/2025, Công ty Lê Kiệt cũng được ghi nhận trúng 02 gói thầu khác do Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị Phường Hiệp Thành mời thầu. Trước đó, ngày 17/10/2025, doanh nghiệp này cũng trúng một gói thầu khác (Gói thầu số 02) cũng do Ban QLDA xã Châu Thới làm chủ đầu tư với giá trị hơn 1,18 tỷ đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp (đa phần là chỉ định thầu rút gọn hoặc các gói quy mô nhỏ) giúp doanh nghiệp này duy trì chuỗi thành tích bất bại. Tuy nhiên, việc một nhà thầu địa phương liên tục được "chọn mặt gửi vàng" qua hình thức chỉ định thầu cũng đặt ra thách thức về vấn đề minh bạch hóa và cơ hội cho các nhà thầu khác.

Mối "duyên lành" với các Ban Quản lý dự án

Không chỉ "bá chủ" tại xã Châu Thới, dữ liệu lịch sử còn cho thấy Công ty Lê Kiệt có mối quan hệ hợp tác đặc biệt sâu sắc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi.

Tại bên mời thầu này, Công ty Lê Kiệt đã tham gia tổng cộng 14 gói thầu và trúng tới 12 gói. Tỷ lệ trúng thầu áp đảo này (hơn 85%) cho thấy vị thế của Công ty Lê Kiệt tại khu vực này là rất lớn. Các gói thầu tại Vĩnh Lợi thường có giá trị lớn hơn, có gói lên tới hơn 8 tỷ đồng (Gói thầu số 03 trúng năm 2022), khẳng định năng lực thi công không chỉ gói gọn ở mức "xã".

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu (dù là rút gọn) cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu, tránh tình trạng chia nhỏ gói thầu hoặc lạm dụng tính cấp bách để chỉ định cho các đối tác "quen mặt".

Sự việc tại Ban QLDA xã Châu Thới với quy trình phê duyệt chỉ trong 2 ngày cho thấy cần có sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau. Điều này nhằm đảm bảo nguồn vốn ngân sách (vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu) được sử dụng hiệu quả nhất, tránh thất thoát và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.