Giải mã

Cả làng sững sờ phát hiện 'quái thú' rình rập phía sau nhà

Trong quá trình vây bắt trăn khổng lồ, con vật nhiều lần tỏ ra hung hãn và tấn công các thành viên của lực lượng chức năng.

Mới đây, truyền thông Malaysia đưa tin lực lượng chức năng đã bắt giữ một con trăn khổng lồ dài khoảng 6,3 m, nặng gần 90 kg, được phát hiện phía sau một ngôi nhà ở quận Jasin, bang Malacca (Malaysia), khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng.

Theo tờ New Straits Times, sự xuất hiện của loài bò sát khổng lồ này đã khiến cả ngôi làng “sốc” bởi kích thước vượt trội và mức độ nguy hiểm tiềm ẩn.

Con trăn được phát hiện vào buổi tối, trong điều kiện ánh sáng lờ mờ, khi đang cuộn tròn phía sau ngôi nhà của người dân.

Lực lượng chức năng bắt được con trăn khổng lồ .

Ngay khi nhận được tin báo, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Jasin đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khoảng 10 phút triển khai phương án khống chế, lực lượng này bắt giữ thành công con trăn, dù trong quá trình vây bắt, con vật nhiều lần tỏ ra hung hãn và tấn công các thành viên tham gia làm nhiệm vụ.

Malaysia là môi trường sinh sống tự nhiên của nhiều loài trăn, trong đó trăn gấm (còn gọi là trăn vua hay trăn mắt lưới châu Á) được xem là loài dài nhất thế giới, có thể đạt chiều dài khoảng 9 m. Những cá thể trăn khổng lồ đôi khi xuất hiện gần khu dân cư, đặc biệt tại các khu vực giáp rừng hoặc đầm lầy, tiềm ẩn nguy cơ đối với con người và vật nuôi.

Sau khi khống chế, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Jasin đã chụp ảnh ghi nhận hiện trường, rồi vận chuyển con trăn đến khu vực hẻo lánh, cách xa khu dân cư, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và tránh gây thêm hoảng loạn.

