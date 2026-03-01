Thói quen uống trà khiến hệ tiêu hóa 'xuống cấp'

Trà tốt cho sức khỏe nhưng uống sai cách có thể gây đầy hơi, trào ngược, đau dạ dày và rối loạn tiêu hóa. Nhiều thói quen đang âm thầm gây hại.

Trà từ lâu được xem là lựa chọn lành mạnh nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và catechin. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng cách uống trà từ thời điểm, nhiệt độ đến nồng độ đều ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa. Những thói quen tưởng chừng vô hại có thể làm giảm lợi ích của trà, thậm chí gây tổn thương dạ dày và thực quản nếu lặp lại trong thời gian dài.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi uống trà mà nhiều người đang mắc phải.

Uống trà khi bụng rỗng

Nhiều người bắt đầu ngày mới bằng một tách trà, nhưng đây là thói quen không tốt cho dạ dày. Tanin trong trà có thể làm tăng tiết acid, khiến niêm mạc dạ dày bị kích ứng khi chưa có thức ăn bảo vệ, dẫn đến cồn cào, buồn nôn hoặc đau âm ỉ.

Khuyến nghị: Nên uống trà sau bữa sáng hoặc dùng cùng bữa ăn nhẹ để giảm kích thích dạ dày.

Cho nhiều đường vào trà

Việc thêm đường giúp trà dễ uống hơn nhưng lại làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Đường dư thừa tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại phát triển, dễ gây đầy hơi, khó tiêu và viêm nhiễm kéo dài.

Cách khắc phục: Giảm lượng đường, có thể thay bằng mật ong nguyên chất với lượng vừa phải hoặc thêm gia vị tự nhiên như quế, thảo quả để tăng hương vị.

Uống trà quá nóng

Thói quen uống trà ngay khi còn bốc khói có thể gây tổn thương niêm mạc miệng, cổ họng và dạ dày. Nhiệt độ cao trên 65°C không chỉ gây bỏng nhẹ mà còn làm tăng nguy cơ viêm thực quản nếu duy trì lâu dài.

Khuyến nghị: Đợi trà nguội bớt, nhiệt độ lý tưởng khoảng 50–55°C.

Uống trà vào buổi tối

Trà chứa caffeine chất kích thích hệ thần kinh có thể gây mất ngủ. Ngoài ra, caffeine còn làm giãn cơ vòng thực quản, tạo điều kiện cho acid dạ dày trào ngược, dẫn đến ợ nóng hoặc khó tiêu về đêm.

Khuyến nghị: Buổi tối nên chọn trà thảo mộc không caffeine như trà hoa cúc, trà bạc hà để vừa thư giãn vừa hỗ trợ tiêu hóa.

Lạm dụng trà xanh hoặc chiết xuất trà đậm đặc

Dù trà xanh giàu chất chống oxy hóa, việc sử dụng dạng chiết xuất đậm đặc hoặc uống quá nhiều có thể gây kích ứng đường ruột và tạo áp lực cho gan do hàm lượng catechin và caffeine cao.

Khuyến nghị: Chỉ nên uống 2–3 tách trà pha đúng tỷ lệ mỗi ngày, tránh tự ý dùng thực phẩm chức năng chiết xuất trà xanh liều cao.

Vẫn uống trà đậm khi đang bị trào ngược

Khi gặp các triệu chứng như ợ nóng, đầy hơi hoặc trào ngược dạ dày, việc tiếp tục uống trà đậm có thể khiến tình trạng nặng hơn. Caffeine làm giãn cơ vòng thực quản dưới, khiến acid dễ trào ngược lên thực quản.

Khuyến nghị: Tạm ngưng trà chứa caffeine cho đến khi hệ tiêu hóa ổn định, ưu tiên các loại trà thảo mộc dịu nhẹ.

Uống trà ngay sau bữa ăn

Tanin trong trà có khả năng liên kết với sắt trong thực phẩm, làm giảm hấp thu vi chất. Ngoài ra, sự kết tủa của các hợp chất này có thể khiến dạ dày khó chịu và ảnh hưởng tiêu hóa.

Về lâu dài, thói quen uống trà ngay sau bữa ăn có thể góp phần gây thiếu sắt, dẫn đến mệt mỏi và da xanh xao.

Khuyến nghị: Nên uống trà sau bữa ăn từ 30–60 phút để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Trà vẫn là thức uống tốt nếu sử dụng hợp lý. Việc điều chỉnh thời điểm uống, nhiệt độ và lượng trà mỗi ngày sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích chống oxy hóa mà không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Thay đổi những thói quen nhỏ khi uống trà không chỉ giúp bảo vệ dạ dày mà còn góp phần duy trì sức khỏe đường ruột và giấc ngủ lâu dài.

