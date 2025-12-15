Hà Nội

Khỉ lang thang vào khu dân cư ở Quảng Trị quý hiếm cỡ nào?

Giải mã

Khỉ lang thang vào khu dân cư ở Quảng Trị quý hiếm cỡ nào?

Người dân ở tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 cá thể khỉ đi lạc vào khu dân cư. Đó là khỉ mốc và khỉ mặt đỏ đều thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 14/12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận một cá thể khỉ mốc và một con khỉ mặt đỏ quý hiếm. Chúng được người dân và chính quyền bàn giao. Ảnh: Người lao động.
Trước đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận cá thể khỉ mốc nặng khoảng 1 kg do chính quyền xã Đông Trạch bàn giao với sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm Bố Trạch và Công an xã. Ảnh: Người lao động.
Tiếp đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nặng khoảng 5 kg do UBND phường Đồng Thuận bàn giao. Ảnh: TTXVN.
Hai cá thể khỉ trên đều được người dân phát hiện đi lạc vào khu vực dân cư. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, cần được bảo vệ, người dân đã thông báo và giao nộp chúng cho cơ quan chức năng theo đúng quy định. Ảnh: thainationalparks.com.
Vào thời điểm Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận, 2 cá thể khỉ đều trong tình trạng suy nhược, cần được chăm sóc y tế để phục hồi thể trạng. Khi đủ điều kiện, chúng sẽ được tái thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: thainationalparks.com.
Khỉ mốc có tên khoa học là Macaca assamensis, thuộc bộ khỉ hầu, là động vật thuộc nhóm IIB, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp. Ảnh: thainationalparks.com.
Cá thể khỉ mốc thường có bộ lông màu nâu sẫm tới màu nâu vàng nhạt. Lông xung quanh mặt của chúng có màu đen. Ảnh: thainationalparks.com.
Thức ăn chủ yếu của loài khỉ mốc gồm: quả, lá non, côn trùng, thằn lằn và một số động vật nhỏ. Chúng sống theo đàn và có một con đực làm chỉ huy. Con đầu đàn thường canh gác khi cả đàn kiếm ăn. Ảnh: thainationalparks.com.
Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, thuộc loại động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN). Ảnh: joelsartore.com.
Đặc điểm nổi bật khỉ mặt đỏ là bộ lông có màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non sở hữu bộ lông màu lông vàng nhạt đến trắng. Ảnh: Roberto Rojo.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
