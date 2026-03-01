Hà Nội

'Trái Đất thứ hai' có thể là 2 mặt trăng ghép lại

Vụ va chạm Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia có thể đã được tái hiện một lần nữa nơi các mặt trăng Sao Thổ.

Theo Anh Thư/ Người Lao Động

Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Planetary Science Journal, nhóm tác giả từ Viện SETI, Viện Nghiên cứu Tây Nam (SwRI), Viện Công nghệ California (Caltech) của Mỹ và Đài quan sát Paris của Pháp cho rằng hai mặt trăng Sao Thổ Titan và Hyperion không phải thiên thể nguyên thủy.

Một sự kiện khốc liệt trong quá khứ xảy ra giữa 2 thiên thể này đã tạo nên vành đai nổi tiếng của Sao Thổ cũng như góp phần định hình "Trái Đất thứ hai" Titan.

Mặt Trăng Hyperion kỳ dị hiện tại có thể chỉ là những mảnh vụn kết tụ từ sự kiện Titan &quot;nuốt chửng&quot; phiên bản ban đầu của Hyperion - Ảnh: NASA
Mặt Trăng Hyperion kỳ dị hiện tại có thể chỉ là những mảnh vụn kết tụ từ sự kiện Titan "nuốt chửng" phiên bản ban đầu của Hyperion - Ảnh: NASA

Theo Sci-News, nghiên cứu mới chỉ ra rằng khoảng 400-500 triệu năm về trước, Titan và phiên bản tiền thân của Hyperion, to lớn hơn ngày nay rất nhiều, đã va chạm và hợp nhất phần lớn.

Giả thuyết này được khơi gợi từ sự trẻ trung rõ rệt của các vành đai Sao Thổ, sự trẻ trung về mặt động lực học rõ rệt của các mặt trăng cỡ trung bình bên trong, cũng như các đặc điểm khá kỳ lạ của Titan.

Thế giới có cảnh quan rất giống Trái Đất và được NASA ví von như một Trái Đất khác này đang di cư ra xa Sao Thổ với tốc độ rất nhanh, đồng thời các chỉ số về độ nghiêng và độ lệch tâm quỹ đạo lại bị triệt tiêu một cách bất thường.

Ngoài ra, phân tích mới cũng cho thấy Hyperion - một mặt trăng nhỏ, bất thường, bị khóa trong quỹ đạo cộng hưởng 4:3 với Titan - trẻ hơn nhiều so với giả định lâu nay.

Các dữ liệu trên đưa đến một kịch bản: 400-500 triệu năm trước, Titan và Hyperion ban đầu đã đâm sầm vào nhau theo đúng cách mà Trái Đất sơ khai và hành tinh Theia cổ đại va chạm.

Trong cả 2 vụ việc, thiên thể nhỏ hơn - Theia và Hyperion ban đầu - đã bị thiên thể lớn hơn nuốt chửng phần lớn.

Phần sáp nhập từ Hyperion ban đầu có thể đóng góp rất lớn cho việc định hình một thế giới trông rất giống Trái Đất ở Titan.

Cũng như cách mà Mặt Trăng của Trái Đất ra đời, các mảnh vụn còn lại từ 2 thiên thể đã kết tụ thành Hyperion ngày nay, một mặt trăng méo mó kỳ dị.

Nhưng khác với sự kiện xảy ra với Trái Đất 4,5 tỷ năm trước, vụ va chạm Titan - Hyperion có thể chính là sự kiện đã tạo ra cho Sao Thổ hệ thống vành đai đẹp mắt.

Khám phá về lịch sử của Titan rất có ý nghĩa đối với các nhà khoa học, bởi thiên thể này là một trong những mục tiêu thú vị cho cuộc săn tìm sự sống. Theo NASA, Titan rất có thể sở hữu một đại dương ngầm ấm áp, đủ nguyên liệu để sinh vật sống ra đời và được nuôi dưỡng dài lâu.

Theo Kiều Oanh/ Vietnamnet
