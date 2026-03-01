Chiêm ngưỡng kỳ quan kiến trúc có 1-0-2 của đất nước Hungary

Bên bờ sông Danube thơ mộng, Tòa nhà Quốc hội Hungary hiện lên lộng lẫy với mái vòm đỏ và hàng trăm tháp nhọn, trở thành biểu tượng kiến trúc của Budapest.
Sau khi hé lộ sẽ tung ra một mẫu xe bán tải mới trước 2030 vào năm ngoái, hãng xe Hyundai mới đây đã hé lộ thêm về chiếc pick-up này.
Là một trong những di tích cổ đặc sắc nhất Hà Nội, chùa Láng ẩn chứa vô vàn điều thú vị ít người biết đến về lịch sử, kiến trúc và văn hóa.
Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Harrier 2.5 HEV 2026 mới tại thị trường Malaysia với giá bán từ 289.000 RM (tương đương 1,92 tỷ đồng).
Hai ứng dụng Android tích hợp AI vừa bị phát hiện rò rỉ hơn 12 TB dữ liệu cá nhân, bao gồm thông tin định danh nhạy cảm của hàng triệu người dùng.
Ngoài sự bề thế mang phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển, biệt thự của Hoa hậu Giáng My còn rực rỡ sắc hoa, đậm không khí của mùa xuân.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục thay đổi mạnh mẽ sau thời gian thi công xuyên Tết, mở ra kỳ vọng khơi thông “điểm nghẽn” giao thông nội đô.
Tại triển lãm MWC 2026 tại Barcelona (Tây Ban Nha), Xiaomi trình làng siêu xe ý tưởng Vision GT, đánh dấu chiến lược tiến ra thị trường quốc tế vào năm 2027.
Dù còn tranh cãi rằng chiếc F-15 bị hạ tại Kuwait là do bị Iran tấn công hay "bắn nhầm" thì đây cũng được ghi nhận là lần đầu tiên nó bị hạ khi chiến đấu.
Sinh sống ở các bang miền Trung và miền Nam Mexico, tộc người Nahua gìn giữ ngôn ngữ, tín ngưỡng và ký ức về nền văn minh Aztec rực rỡ.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 3/3, Thiên Bình vận công danh khá tốt, gặp quý nhân giúp đỡ hết mình. Sư Tử giá trị may mắn gia tăng, làm việc thuận lợi.
Nữ ca sĩ Võ Phan Kim Khánh ghi dấu với vẻ đẹp trong trẻo và vai diễn đầu tay nhiều cảm xúc trong phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”.
Một thanh niên ở Tây Ninh đã chủ động giao nộp cá thể rồng đất cho chính quyền sau khi phát hiện trong vườn nhà. Loài này có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Bật NFC và thanh toán không mật khẩu trên điện thoại có thể biến bạn thành mục tiêu, khiến tài chính và dữ liệu cá nhân bị đánh cắp dễ dàng.
Sở hữu nụ cười “gây sốt” mạng xã hội, Hương Liên không chỉ ghi dấu bởi vẻ đẹp rạng rỡ mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cuộc sống ngày càng trọn vẹn.
Các nhà khảo cổ đã có phát hiện quan trọng về thi hài bé trai hơn 7.000 tuổi đội "vương miện" làm bằng lông chim tìm thấy tại Thụy Điển.
Trang web Nhật Bản khiến người nước ngoài choáng váng bởi giao diện dày đặc chữ, quảng cáo nhấp nháy và linh vật ngộ nghĩnh, nhưng lại phản ánh văn hóa riêng.
Land Rover Stormer là một chiếc SUV Range Rover có kiểu cửa cắt kéo như Lamborghini. đây là một mẫu xe ý tưởng mà hãng Land Rover đã giới thiệu cách đây 20 năm.
Hyundai Elantra không phải mẫu xe bán chạy nhất phân khúc, nhưng vẫn là một trong những dòng sedan chủ lực của hãng ôtô Hàn Quốc trên toàn cầu.
Loài cây này được ví như “quái vật bonsai” bởi hình dáng độc lạ, gốc phình to sần sùi như chân voi, mang đến cảm giác cổ quái nhưng cuốn hút.
Đặt máy hút ẩm đúng vị trí giúp nhà khô ráo, sạch sẽ, tiết kiệm tới nửa tiền điện mùa nồm, tránh cảnh chạy cả ngày mà vẫn ẩm mốc.
Các chuyên gia cảnh báo robot AI sẽ vượt số lượng lao động vào năm 2050, với hơn 4 tỷ máy móc tràn ngập thế giới, đặt ra thách thức lớn cho con người.