Chiêm ngưỡng kỳ quan kiến trúc có 1-0-2 của đất nước Hungary

Bên bờ sông Danube thơ mộng, Tòa nhà Quốc hội Hungary hiện lên lộng lẫy với mái vòm đỏ và hàng trăm tháp nhọn, trở thành biểu tượng kiến trúc của Budapest.

Biểu tượng quốc gia bên dòng Danube. Tòa nhà Quốc hội Hungary tọa lạc bên bờ sông Danube ở Budapest, giữ vị trí trung tâm trong đời sống chính trị và hình ảnh quốc gia. Công trình phản chiếu xuống mặt nước tạo nên một trong những khung cảnh mang tính biểu tượng nhất châu Âu Trung Âu. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng để kỷ niệm thiên niên kỷ lập quốc. Tòa nhà được khởi công năm 1885 và hoàn thành năm 1904, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm người Magyar định cư tại lưu vực Carpathian. Công trình thể hiện khát vọng khẳng định bản sắc và vị thế của Hungary trong Đế quốc Áo–Hung khi đó. Ảnh: Pinterest.
Thiết kế theo phong cách Tân Gothic. Kiến trúc sư Imre Steindl lựa chọn phong cách Tân Gothic với mặt tiền đối xứng, các vòm nhọn và chi tiết trang trí cầu kỳ. Tòa nhà dài khoảng 268 mét, với gần 700 phòng và hàng chục cầu thang nội bộ. Ảnh: Pinterest.
Mái vòm trung tâm cao 96 mét. Vòm chính cao 96 mét – con số tượng trưng cho năm 896, thời điểm người Magyar đến định cư. Dưới mái vòm là không gian trưng bày Vương miện Thánh Stephen, bảo vật thiêng liêng của Hungary. Ảnh: Pinterest.
Nội thất dát vàng xa hoa. Bên trong, Tòa nhà Quốc hội được trang trí bằng khoảng 40 kg vàng, cùng tranh tường, kính màu và tượng điêu khắc tinh xảo. Phòng họp chính có hình bán nguyệt, phản ánh truyền thống nghị viện châu Âu hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Một trong những tòa nhà nghị viện lớn nhất thế giới. Với quy mô đồ sộ, đây là một trong những công trình quốc hội lớn nhất toàn cầu, thể hiện tham vọng kiến trúc và tầm vóc quốc gia vào cuối thế kỷ 19. Ảnh: Pinterest.
Điểm tham quan nổi tiếng của Budapest. Ngày nay, ngoài chức năng lập pháp, Tòa nhà Quốc hội Hungary còn mở cửa cho du khách tham quan. Ánh đèn vàng rực rỡ về đêm khiến công trình trở thành trái tim rực sáng của thủ đô Hungary. Ảnh: Pinterest.
