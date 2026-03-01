Dạ dày được ví như "cỗ máy xay" của cơ thể, nơi tiếp nhận và xử lý mọi nguồn năng lượng nạp vào. Tuy nhiên, đây cũng là cơ quan cực kỳ nhạy cảm trước những tác động từ thực phẩm. Đối với những người đang bị viêm loét, trào ngược hoặc nhiễm khuẩn HP, chế độ ăn uống không đơn thuần là cung cấp dinh dưỡng mà còn đóng vai trò như một phác đồ điều trị không dùng thuốc.

Việc nạp sai thực phẩm không chỉ khiến cơn đau kéo dài mà còn là con đường ngắn nhất dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết, thủng dạ dày hay thậm chí là ung thư. Những thực phẩm cần tránh để không biến chứng nặng bệnh dạ dày:

Nhóm thực phẩm có tính acid cao – "kẻ bào mòn" niêm mạc

Acid chính là tác nhân trực tiếp gây ra các vết loét. Khi dạ dày đã bị tổn thương, lớp màng nhầy bảo vệ sẽ trở nên mỏng manh. Việc tiêu thụ các loại trái cây có vị chua như cam, chanh, bưởi, khế, me hay xoài xanh sẽ làm tăng nồng độ acid dịch vị một cách đột biến. Đặc biệt, khi ăn những thực phẩm này vào lúc đói, nồng độ acid cao sẽ trực tiếp tấn công và làm sâu thêm các vết loét sẵn có, gây ra cảm giác đau rát dữ dội vùng thượng vị.

Nhai kỹ thức ăn giúp dạ dày dễ tiêu hóa hơn. Ảnh minh họa/Nguồn vinmec.com

Bên cạnh trái cây tươi, các loại thực phẩm muối chua như dưa muối, cà muối, kim chi cũng là mối nguy hại lớn. Quá trình lên men không chỉ tạo ra acid mà còn sản sinh ra các hợp chất nitric. Khi kết hợp với các amin trong thực phẩm khác, chúng có thể chuyển hóa thành nitrosamine – một chất gây ung thư hàng đầu cho hệ tiêu hóa.

Gia vị cay nóng và nguy cơ xuất huyết cấp tính

Nhiều người có thói quen sử dụng ớt, tiêu, mù tạt để kích thích vị giác, nhưng với người đau dạ dày, đây là những "sát thủ" thầm lặng. Chất Capsaicin trong ớt khiến niêm mạc dạ dày bị xung huyết, sưng tấy và làm chậm quá trình chữa lành vết thương. Khi niêm mạc đang trong tình trạng viêm đỏ mà gặp chất cay nóng, các mạch máu dưới niêm mạc sẽ giãn nở quá mức, dễ dẫn đến hiện tượng xuất huyết dạ dày. Nếu bạn thấy đi ngoài phân đen hoặc nôn ra dịch màu cà phê sau một bữa ăn cay, đó là dấu hiệu cảnh báo hệ tiêu hóa đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Người bị đau dạ dày nên kiêng ăn đồ cay nóng, tránh khiến tình trạng đau dạ dày nặng nề hơn. Ảnh minh họa/Nguồn hongngochospital.vn

Thực phẩm chiên rán và chất béo – áp lực cho hệ tiêu hóa

Chất béo là nhóm chất khó tiêu hóa nhất, đòi hỏi dạ dày và túi mật phải làm việc hết công suất. Các loại thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, pizza hay nội tạng động vật chứa hàm lượng cholesterol rất cao. Khi tiêu thụ quá nhiều, thức ăn sẽ bị lưu lại trong dạ dày lâu hơn bình thường, gây ra tình trạng đầy hơi, chướng bụng và ợ chua. Áp lực từ khối thức ăn chậm tiêu này sẽ đè nặng lên cơ vòng thực quản, là nguyên nhân chính gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), dẫn đến viêm loét thực quản về lâu dài.

Đồ uống có cồn và chất kích thích – phá hủy hàng rào bảo vệ

Rượu, bia và thuốc lá là những kẻ thù số một của dạ dày. Cồn trong rượu bia có khả năng phá hủy lớp màng nhầy bảo vệ niêm mạc, để mặc cho acid dịch vị tự do tấn công thành dạ dày. Trong khi đó, caffeine trong trà đặc và cà phê lại kích thích các tế bào thành dạ dày tiết ra nhiều acid hơn bình thường. Ngoài ra, các loại nước ngọt có gas sẽ làm dạ dày giãn nở tức thì, gây ra những cơn đau co thắt và làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược acid lên thực quản.

Thực phẩm cứng và thô nhám – những "vết cắt" cơ học

Khi dạ dày đang bị viêm, nó cần được "vỗ về" bằng những thực phẩm mềm mại. Việc ăn các loại ngũ cốc nguyên hạt chưa chế biến kỹ (như gạo lứt, ngô, đậu tương già) hoặc các loại rau nhiều xơ già (măng khô, rau cần) sẽ tạo ra sự cọ xát cơ học. Trong quá trình dạ dày co bóp để nghiền nát, những cạnh sắc nhọn của thực phẩm thô sẽ chà xát trực tiếp vào vùng niêm mạc đang bị tổn thương, giống như việc ta lấy bàn chải cứng chà lên một vết thương hở, khiến vết loét lâu lành và dễ nhiễm trùng hơn.

Tác hại của những thói quen ăn uống sai lầm

Đôi khi, không chỉ là "ăn gì" mà "ăn như thế nào" cũng quyết định sức khỏe dạ dày. Thói quen ăn quá nhanh, vừa ăn vừa xem điện thoại hoặc ăn đêm trước khi đi ngủ sẽ khiến dạ dày không kịp thích nghi và tiết dịch vị không ổn định. Khi bạn ăn muộn, dạ dày buộc phải làm việc vào lúc cơ thể cần nghỉ ngơi, dẫn đến tình trạng dư thừa acid vào sáng hôm sau, gây ra cảm giác mệt mỏi và đắng miệng.

Để ngăn ngừa biến chứng, người bệnh nên ưu tiên các loại thực phẩm có tính kiềm hoặc giúp trung hòa acid như bánh mì, cháo, súp và các loại rau xanh mềm như bắp cải, súp lơ. Việc chia nhỏ bữa ăn trong ngày cũng giúp giảm tải áp lực cho dạ dày. Hãy nhớ rằng, mỗi miếng ăn bạn chọn hôm nay chính là cách bạn yêu thương hoặc ngược đãi cơ thể mình.