Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/3: Bảo Bình gặp may mắn lớn, nên tận dụng

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/3: Bảo Bình gặp may mắn lớn, nên tận dụng

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/3, Bảo Bình được quý nhân phù trợ, tài nguyên dồi dào. Bạch Dương tận hưởng sự suôn sẻ nhờ sự ủng hộ từ mọi người.

Bích Hậu
Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay khá tốt, nhận được sự ủng hộ của người xung quanh, mọi người đều cảm thấy lựa chọn và cách làm của bạn là đúng đắn. Sự nghiệp: Khá tốt, làm việc có phương pháp hiệu quả cao, ngoài ra nhân duyên cũng tốt làm gì cũng nhận được sự ủng hộ và khẳng định của mọi người. Tài lộc: Vẫn tốt, làm tốt dự án đã nhận đừng để xảy ra sai sót, thu được lợi nhuận về cơ bản là vấn đề không lớn. Tình cảm: Hơi tốt, nửa kia có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho mình, không phải là người phớt lờ giao lưu tình cảm. Sức khỏe: Tạm ổn, thể chất và tinh thần thả lỏng bớt căng thẳng.
Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu hôm nay vẫn ổn, nói năng làm việc cần vững vàng một chút, đừng vì tính nóng vội mà khiến người khác khó chịu là được. Sự nghiệp: Vẫn ổn, khi làm việc đừng bộp chộp, sai sót chi tiết quá nhiều cũng sẽ khiến khách hàng, cấp trên cảm thấy mình không đáng tin cậy, tự dưng bị nhìn nhận như vậy sẽ bất lợi cho việc thăng tiến. Tài lộc: Vẫn ổn, nhìn trúng dự án nào thì tranh thủ thời gian đi làm, bớt do dự thiếu quyết đoán thì hơn. Tình cảm: Tạm ổn, đối phương hay sốt ruột nếu bạn cũng như vậy thì dễ cãi nhau, tốt nhất là kiên nhẫn giao tiếp bớt nóng giận. Sức khỏe: Tạm ổn, chú ý chút đừng để bị thương.
Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay vẫn ổn, bạn làm việc khá chắc chắn nhìn chung sẽ không bị người khác bới móc lỗi lầm. Sự nghiệp: Vẫn ổn, trong công việc cứ thiết thực làm việc sẽ đạt được thành tích tốt, nỗ lực trước đây sẽ không uổng phí nhất định phải có niềm tin, cấp trên và khách hàng đều không ngốc biết ai mới là người chuyên nghiệp. Tài lộc: Vẫn ổn, làm dự án theo trình tự là được, thu được lợi nhuận không có khó khăn gì. Tình cảm: Tạm ổn, trong mối quan hệ thân mật cả hai người đều đang bỏ ra hành động vì sự hài hòa của tình cảm không muốn để nửa kia đau lòng. Sức khỏe: Tạm ổn, cơ thể cơ bản khỏe mạnh vấn đề không lớn.
Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay hơi tốt, việc có thể làm không ít, thực lực cũng coi là đủ dùng đừng kiêu ngạo là được. Sự nghiệp: Khá tốt, trong công việc muốn làm gì thì đi thực hiện, thực lực của bản thân cơ bản đã trang bị đủ không có gì phải lo lắng, đưa ra thành tích để nói chuyện mới là đạo lý cứng rắn. Tài lộc: Vẫn tốt, đầu tư quản lý tài chính tìm kiếm dự án từ phương hướng bản thân quen thuộc và sở trường sẽ dễ dàng thu lợi hơn. Tình cảm: Hơi tốt, hai bên chung sống không có tình huống không vui vẻ nào xuất hiện, đôi bên đều sẵn lòng chủ động trao đổi suy nghĩ. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động gân cốt thích hợp là được rồi.
Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay bình thường, có cơ hội học tập kiến thức mới cần tích cực chút, không cầu tiến bộ sẽ bất lợi cho cá nhân. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc thiết thực làm việc đừng đứng núi này trông núi nọ khiêm tốn học hỏi cái mới thì hơn, thể hiện mặt chuyên nghiệp của mình nhiều với khách hàng, cấp trên mới dễ dàng nhận được sự tin tưởng. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính có thể cân nhắc bắt tay vào dự án do tổ chức lớn phát hành độ bảo đảm sẽ cao hơn chút không dễ bị lừa. Tình cảm: Bình thường, bạn không muốn nghe bạn đời than khổ, cảm thấy đối phương có chút nhõng nhẽo rồi. Sức khỏe: Bình thường, cơ thể vẫn coi là khỏe mạnh.
Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ hôm nay khá yếu, bạn cần hành động để làm việc, không thể chỉ nằm mơ mà không làm gì cả. Sự nghiệp: Khá yếu, trong công việc làm nhiều dự án trong khả năng, đừng nghĩ đến việc chiếm hời hoặc thông qua sự giúp đỡ của người khác mà đạt được thành công, một chút cũng không bỏ ra chắc chắn là không khả thi. Tài lộc: Khá yếu, đầu tư quản lý tài chính có một số dự án cũng có thể làm, đừng coi thường mà phớt lờ chúng. Tình cảm: Hơi yếu, cả hai đều nên nhìn thẳng vào vấn đề tồn tại của bản thân, làm tốt việc của mình trước rồi hãy yêu cầu đối phương thì hơn. Sức khỏe: Hơi yếu, tĩnh dưỡng là được cần có ý thức bảo dưỡng cơ thể.
Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bình thường, có một số việc không làm được thì đành chịu, chi bằng buông bỏ khúc mắc chờ đợi thời cơ. Sự nghiệp: Bình thường, nơi công sở có một số người không đáng để mình bỏ công sức, có thời gian chi bằng giấu tài chờ thời, xem xét tình hình biến hóa thế nào rồi hãy nói xem nên làm việc ra sao thì hơn. Tài lộc: Bình thường, đầu tư quản lý tài chính khả năng lớn bị kẹt vốn hoặc không có cách hay để tăng thu giảm chi, cần chờ đợi thời cơ đừng làm bừa là được. Tình cảm: Bình thường, đôi bên giao tiếp nhiều đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng tự tiêu hóa là được. Sức khỏe: Bình thường, cẩn thận vấn đề chóng mặt đau đầu.
Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay khá yếu, những chuyện không tốt dường như đều tích tụ lại một chỗ chờ mình xử lý vậy. Sự nghiệp: Khá yếu, trong công việc đủ loại chuyện bay đầy trời, áp lực lớn bạn muốn giải quyết nhanh cũng không được, lúc này tâm thái vững vàng rất quan trọng không thể tự mình làm loạn trận tuyến. Tài lộc: Khá yếu, đầu tư quản lý tài chính mau chóng đi cắt giảm các khoản chi không cần thiết, sớm nghĩ cách tăng thu nhập thì hơn. Tình cảm: Khá yếu, đôi bên không có thời gian để ý đến đối phương, đều đang tốn thời gian xử lý việc riêng của mình. Sức khỏe: Hơi yếu, chú ý sức khỏe tim mạch đừng mệt quá.
Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay bình thường, đừng miễn cưỡng hành sự, bớt tạo áp lực cho bản thân thì hơn. Sự nghiệp: Bình thường, trong công việc dễ bị phân công làm những nhiệm vụ khó hoàn thành, nếu có thể từ chối trước thì phải dứt khoát, nếu không thể thì cũng phải chuẩn bị phương án dự phòng tránh bị đổ vỏ kiếm chuyện thì hơn. Tài lộc: Bình thường, quy hoạch tốt các hạng mục chi tiêu, cố gắng bớt tiêu tiền oan uổng là được. Tình cảm: Bình thường, trong mối quan hệ thân mật đừng tin đối phương "vẽ bánh", vẫn nên dựa vào tình hình thực tế để kỳ vọng thì hơn. Sức khỏe: Bình thường, nghỉ ngơi tử tế bớt miễn cưỡng bản thân.
Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết hôm nay khá tốt, cần giao thiệp với đủ loại người, đừng miễn cưỡng bản thân cứ tùy tâm là được. Sự nghiệp: Khá tốt, nơi công sở làm việc không thể nóng vội, các phương diện đều phải trù tính đến mới có thể làm tốt dự án, khi cần thỏa hiệp một chút để đổi lấy sự ủng hộ thì đừng thanh cao quá. Tài lộc: Khá tốt, đầu tư quản lý tài chính làm việc theo kế hoạch là được rồi, thu được chút lợi nhuận vấn đề không lớn. Tình cảm: Tạm ổn, bạn muốn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn đời, nhưng đối phương cũng không dễ dàng gì đừng cưỡng cầu thì hơn. Sức khỏe: Tạm ổn, vận động gân cốt thích hợp có lợi cho sức khỏe.
Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình hôm nay không tồi, bạn sẽ phát hiện vận quý nhân tốt, thu hoạch tài nguyên cũng dễ dàng hơn trước nhiều. Sự nghiệp: Khá tốt, khi làm việc đa phần có thể đạt được kết quả theo ý tưởng, sự không thuận lợi trước đó cũng cải thiện nhiều, khi bản thân có dư lực hãy giúp đỡ thành viên trong nhóm nhiều hơn, đừng cậy công kiêu ngạo là được. Tài lộc: Khá tốt, đầu tư quản lý tài chính khả năng lớn thu được lợi nhuận lý tưởng, hành xử theo trình tự là được. Tình cảm: Hơi tốt, trong mối quan hệ thân mật hãy thể hiện sự quan tâm của mình nhiều hơn, đừng chuyện gì cũng bới lông tìm vết là được rồi. Sức khỏe: Hơi tốt, trạng thái cơ thể tốt hơn nhiều không yếu ớt như thế nữa.
Song Ngư (19/2 - 20/3): Song Ngư hôm nay khá yếu, cần dũng cảm đối mặt với đủ loại thách thức, khó khăn kiên trì chút là qua thôi. Sự nghiệp: Khá yếu, nơi công sở trong lòng không làm được sự dũng cảm kiên định thì vô cùng dễ bị người khác dẫn dắt, cũng sẽ xuất hiện sự tự nghi ngờ mang lại trở ngại cho việc thúc đẩy nhiệm vụ. Tài lộc: Hơi yếu, chú ý chuẩn bị thêm vài phương án dự phòng ứng đối sự kiện bất ngờ thì hơn, đừng quá căng thẳng là được. Tình cảm: Khá yếu, bạn và nửa kia không có thời gian chung sống, cả hai đều có không ít việc cần bận rộn. Sức khỏe: Khá yếu, khi ra ngoài cẩn thận chút kẻo bị thương.
Theo Sohu
