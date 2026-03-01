Hà Nội

Sự thật về những con ngựa tế lễ Thời Kỳ Đồ Sắt cách đây 2.500 năm

Kho tri thức

Sự thật về những con ngựa tế lễ Thời Kỳ Đồ Sắt cách đây 2.500 năm

Những con ngựa tế lễ tại Casas del Turuñuelo hé lộ câu chuyện lịch sử kỳ thú ở Tây Ban Nha Thời Kỳ Đồ Sắt.

Thiên Đăng (Theo archaeologymag)
Các nhà khảo cổ học nghiên cứu địa điểm Tartessian Casas del Turuñuelo ở miền Tây Tây Ban Nha đã tái tạo lại bối cảnh lịch sử của các loài động vật bị hiến tế trong một nghi lễ lớn cách đây khoảng 2.500 năm trước. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Casas del Turuñuelo nằm trong lưu vực sông Guadiana thuộc tỉnh Badajoz, Tây Ban Nha. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Cuộc khai quật mới đã phát hiện một công trình kiến ​​trúc lớn bằng gạch bùn từ cuối Thời Kỳ Đồ Sắt. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Gần cuối thế kỷ thứ 5 Trước Công Nguyên, người ta đã tổ chức một buổi hiến tế bên trong công trình này. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Ngay sau đó, họ đã hiến tế ít nhất 52 con vật theo từng giai đoạn trong sân chính, quy mô khoảng 125 mét vuông. Trong số đó có 41 con ngựa. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Sau buổi lễ tế, công trình bị đốt cháy và được chôn cất dưới một gò đất. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
Cách chôn cất này đã bảo quản một số hài cốt động vật hiến tế một cách chi tiết đáng kinh ngạc. Ảnh: @Construyendo Tarteso.
#con ngựa #tế lễ #Thời Kỳ Đồ Sắt #động vật #hiến tế

