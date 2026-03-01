Trồng 5 báu vật trong vườn, chứa đựng vô vàn của cải, may mắn

Theo người xưa, 5 loài cây quý hiếm phát triển chậm và càng lớn càng có giá trị, trồng chỉ một cây thôi cũng giống như nuôi một kho báu.

Người xưa, bên cạnh việc cung cấp oxy và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, sự quý hiếm và giá trị kinh tế của cây cối thường khơi gợi lòng khao khát sở hữu chúng.

Theo người xưa, trồng một cây quý trong nhà; theo thời gian, nó không chỉ trở thành một điểm nhấn đẹp mắt mà còn giống như một kho báu, chứa đựng vô vàn của cải và may mắn.

Dưới đây là 5 loại cây quý hiếm không chỉ phát triển chậm mà còn nổi tiếng với gỗ quý và hương thơm độc đáo, người xưa rất coi trọng.

Theo người xưa, loài cây này mang lại sinh khí

Cây trắc (Dalbergia cochinchinensis) hay còn gọi là cẩm lại Nam Bộ là một cây gỗ quý thuộc nhóm 1 ở Việt Nam.

Loại gỗ này nổi tiếng vì độ bền chắc, vân gỗ đẹp, mùi thơm nhẹ và giá trị kinh tế cao, thường dùng làm đồ nội thất cao cấp; về phong thủy, gỗ trắc được cho là mang lại may mắn, tài lộc, trấn tà, và gia tăng năng lượng tích cực.

Dưới ánh mặt trời, thân cây trắc tỏa ra một màu sắc đậm đà, gợi nhớ đến vẻ đẹp rực rỡ của hoàng hôn. Lớp vỏ sần sùi, gồ ghề dường như thì thầm những câu chuyện về những thời đại đã qua.

Thời gian trôi qua, thân cây dày lên, bề mặt chuyển sang màu nâu đỏ sẫm, toát lên một chút bí ẩn. Và khi bạn nhẹ nhàng chạm vào thớ gỗ, bạn có thể cảm nhận được dòng chảy tĩnh lặng của thời gian cổ xưa.

Người xưa dặn: Trồng gỗ trắc trong vườn giúp trấn trạch, thu hút tài lộc

Hương thơm của gỗ trắc là một điểm thu hút lớn khác, tinh tế và thanh lịch, thường thoang thoảng trong gió. Mùi hương này, giống như mùi hương của một quý ông, toát lên vẻ cao quý và tĩnh lặng, mang lại sự bình yên cho tâm hồn.

Sinh trưởng ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, cây trắc cần nhiều năm để trưởng thành thành loại gỗ quý, chất lượng cao.

Gỗ của nó cứng cáp và có vân đẹp, khiến nó trở thành vật liệu được ưa chuộng cho đồ nội thất và đồ thủ công mỹ nghệ cổ điển, do đó được mệnh danh là "vàng trong các loại gỗ".

Người xưa còn cho rằng cây này còn có khả năng trấn trạch

Theo người xưa, loài cây này mang lại sinh khí, dương khí, năng lượng mặt trời cho ngôi nhà. Nó cũng giúp thu hút tài lộc, may mắn, công danh, thịnh vượng cho gia chủ.

Người xưa còn cho rằng cây này còn có khả năng trấn trạch, trừ tà, xua đuổi điều xấu, tăng năng lượng tích cực.

Trồng cây trắc trong vườn không chỉ làm tăng vẻ sang trọng cho không gian và tượng trưng cho "rễ sâu và tán lá xanh tươi", mà còn thể hiện sự thịnh vượng bền vững của gia đình.

Theo thời gian, cây này sẽ ngày càng trở nên quý giá, như một báu vật gia truyền được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Người xưa cho rằng, loài cây này cũng giúp tài vận hanh thông, vững vàng.

Người xưa dặn: Trồng cây long não trong vườn, gia đình có lá bùa bình an

Cây long não (Cinnamomum camphora), còn gọi là dã hương, là cây gỗ lớn thường xanh, có giá trị cao, được dùng làm đồ mỹ nghệ, chiết xuất tinh dầu xua đuổi côn trùng, có tác dụng y học và phong thủy.

Cây dã hương cùng loại với cây quế là 2 loại gia vị được sử dụng khá nhiều trong các món ăn. Tên "long não" của cây này được đặt riêng cho mùi hương "long não".

Loài cây này sở hữu tán lá tươi tốt, rực rỡ, với những chiếc lá non của nó có màu xanh ngọc lục bảo tươi tắn, sống động. Được tắm mình trong ánh nắng xiên, tán lá đung đưa duyên dáng, màu xanh mướt gợi lên hình ảnh một khu vườn mùa xuân rực rỡ tràn đầy sức sống.

Đặc điểm nổi bật của cây long não là vỏ cây rất đẹp. Khi còn non, thân cây xanh ngắt và nhẵn thín. Khi cây già đi, vỏ cây rất dày, tạo thành "nếp nhăn" sâu, thẳng đứng trên cả thân chính và cành lớn, màu nâu, xám trắng, nhìn rất cổ kính và uy nghiêm.

Cây này càng lâu năm càng đẹp, tán lá tròn như chiếc ô khồng lồ xanh mướt, thân cổ thụ xù xì mấy người ôm, uy nghiêm và độc đáo.

Người xưa cho rằng, loài cây này là "lá bùa bình an", mang lại sự ổn định, xua đuổi tà khí, điều xui xẻo, cầu phước lành. Nó cũng giúp tài vận hanh thông, vững vàng.

Người xưa thường trồng cây long não trước nhà, trước cổng để đón tài lộ

Theo người xưa, cây long não lâu năm, xanh tốt quanh năm tượng trưng cho sự trường tồn, gắn bó, kết nối ký ức giữa các thế hệ.

Người xưa thường trồng cây long não trước nhà, trước cổng để đón tài lộc, xua đuổi tà ma, tạo vượng khí tốt.

Việc trồng cây long não trong nhà tượng trưng cho niềm hy vọng vô bờ bến và sự bảo vệ cho tương lai, mang lại phước lành và may mắn cho gia đình.

Theo người xưa, cây phỉ là biểu tượng tài lộc. Ảnh minh họa coniffers

Người xưa dặn: Trồng cây phỉ trong vườn mang đến phước lành

Cây phỉ (Torreya grandis) cũng là loài cây mà người xưa coi trọng. Đây là một loài thực vật hạt trần quý hiếm, thuộc họ Thông (Taxaceae), nổi tiếng với hạt ăn được (hạt phỉ) giá trị kinh tế cao. Gỗ cây phỉ có giá trị cao, bền chắc, được dùng trong xây dựng và đồ mỹ nghệ.

Khi cây này nở hoa và kết trái, toàn bộ tán cây được tắm trong ánh nắng vàng rực, và một mùi hương thoang thoảng của gỗ lan tỏa trong không khí, làm bừng tỉnh tinh thần.

Cao lớn và thẳng đứng, hình dáng uy nghi của nó toát lên một sức mạnh kiên cường. Những chiếc lá xanh thẫm, bóng mượt vươn lên dọc theo thân cây, mang đến cảm giác tràn đầy sức sống.

Quả phỉ

Theo người xưa, cây phỉ là biểu tượng tài lộc. Hạt phỉ giống như "báu vật" ẩn chứa bên trong, tượng trưng cho sự tích lũy tài sản, giữ của, giữ lộc, mang lại thịnh vượng cho gia chủ.

Nó cũng mang lại sức mạnh và quyền uy: Cây phỉ có dáng vẻ vững chãi, xanh tốt quanh năm, là biểu tượng của sức sống mãnh liệt, quyền lực và địa vị cao.

Theo người xưa, loài cây này có tuổi thọ cao, cành lá sum sê, tượng trưng cho sức khỏe, sự trường tồn, và sự ổn định lâu dài cho gia đình.

Người xưa cũng cho rằng, loài cây này giúp thu hút sinh khí tốt, mang lại may mắn, phúc lộc, xua đuổi tà khí.

Do đó, người xưa khuyên trồng cây phỉ trước nhà, sân vườn, hoặc trong phòng khách để thể hiện đẳng cấp, thu hút tài lộc và tạo không gian xanh mát, uy nghi.

Người xưa dặn: Trồng trầm hương trong vườn, mang lại bình yên

Trầm hương thực chất là phần gỗ chứa dầu thơm được hình thành từ cây dó bầu (Aquilaria crassna). Trong văn hóa truyền thống, trầm hương được coi là biểu tượng của sự tĩnh lặng và bình an, tượng trưng cho "mọi việc suôn sẻ" và "may mắn".

Khi cây bị tổn thương và tiết ra nhựa tự vệ; nó có giá trị kinh tế cao nhờ mùi hương đặc trưng, dùng trong y học, tâm linh (trừ tà, chiêu tài lộc), và có ý nghĩa phong thủy là mang lại may mắn, thanh lọc khí xấu, phù hợp mọi mệnh.

Sức hấp dẫn của trầm hương nằm ở hương thơm độc đáo và bí ẩn, dường như được sinh ra từ sự tích lũy của hàng nghìn năm văn hóa cổ điển.

Khi cây dó bầu phát triển, trầm hương hình thành bên trong, tỏa ra một mùi hương say đắm lòng người. Hương thơm này tinh tế và lưu giữ lâu dài, thường quyến rũ và xoa dịu, thu hút mọi người một cách không thể cưỡng lại được sự hiện diện bí ẩn này.

Cây dó bầu, mọc ở vùng nhiệt đới, có yêu cầu cực kỳ khắt khe về khí hậu và độ ẩm, khiến chúng trở nên rất quý hiếm.

Trầm hương không chỉ được sử dụng trong y học cổ truyền mà còn có giá trị nghệ thuật cực kỳ cao. Do hương thơm lâu bền và càng nồng nàn theo thời gian, trầm hương thường có giá rất cao trên thị trường.

Theo người xưa, trầm hương dùng để xua đuổi tà khí, xua đi vận xấu, ám khí, mang lại năng lượng tích cực. Đồng thời, nó cũng có tác dụng chiêu tài lộc. Các vật phẩm trầm hương (vòng tay, tượng) giúp gia chủ làm ăn phát đạt, thu hút may mắn. Mùi hương trầm giúp định tâm, giữ tinh thần minh mẫn, tăng sự tập trung.

Do đó, người xưa cho rằng, trồng một cây dó bầu tại nhà giống như có một người thầy tâm linh, có khả năng thanh lọc tâm trí và mang lại sự bình yên cho mọi khía cạnh của cuộc sống.

Người xưa cho rằng, trồng cây sưa trong sân không chỉ tượng trưng cho việc theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn

Người xưa dặn: Trồng cây sưa trong vườn, xua đuổi tà khí

Cây sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) hay còn gọi là huỳnh đàn, trắc thối, cực kỳ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, nổi tiếng với gỗ thơm, vân đẹp, thường được dùng làm đồ nội thất cao cấp và trong y học cổ truyền. Gỗ sưa được ví như "vàng thực vật", cực kỳ đắt đỏ.

Loại gỗ này có nhiều màu (đỏ, tím, vàng) tùy vùng, nhưng sưa đỏ (sưa ta) ở Việt Nam rất giá trị, thuộc nhóm IA (cấm khai thác thương mại).

Khi đến gần cây sưa, bạn sẽ cảm nhận được một khí chất cao quý tỏa ra từ nó. Thân cây có màu vàng óng tuyệt đẹp, tỏa sáng ấm áp dưới ánh mặt trời, như thể sức sống của cây đang rực rỡ.

Vỏ cây hơi sần sùi, nhưng phần bên trong lại vô cùng tinh tế, tỏa ra một hương thơm lúc thoang thoảng, lúc nồng nàn, như tiếng vọng của chính thời gian.

Hoa trắng muốt

Đặc biệt, vào mùa xuân, hoa sưa nở trắng muốt như bầu trời mây tuyệt đẹp, cánh hoa rụng lả tả như tuyết muộn, trở thành một phong cảnh độc đáo được nhiều người chờ mong.

Người xưa cho rằng, cây sưa mang lại vượng khí, tài lộc, may mắn, thịnh vượng và bình an cho gia chủ. Năng lượng tích cực từ cây giúp xua đuổi tà khí, tăng cường lưu thông khí huyết.

Gỗ sưa thường được dùng làm vật phẩm phong thủy (tượng Phật, Thần Tài) vì được xem là biểu tượng của Phật giáo, linh khí đất trời.

Do đó, người xưa cho rằng, trồng cây sưa trong sân không chỉ tượng trưng cho việc theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn tượng trưng cho nguồn tài lộc và thịnh vượng.

Người xưa cho rằng, những cây quý giá đều có thể mang lại vô vàn phước lành và may mắn

Như vậy, 5 loài cây quý giá này, như những báu vật mà thiên nhiên ban tặng, mang trong mình sức nặng của thời gian và vẻ đẹp của thiên nhiên. Sự phát triển và giá trị của chúng phong phú và đa dạng như những trải nghiệm của cuộc sống.

Trồng một cây quý giá không chỉ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai, mà mỗi buổi sáng nắng đẹp, hương thơm độc đáo và hình dáng sum sê của nó sẽ mang đến cho bạn nguồn cảm hứng sống và sự bình yên trong tâm hồn.

Cho dù trong các mối quan hệ cá nhân hay sự nghiệp, người xưa cho rằng, những cây quý giá đều có thể mang lại vô vàn phước lành và may mắn, khéo léo định hình một cuộc sống sung túc và tươi đẹp hơn.

Nếu bạn có một khu vườn, hãy thử trồng xem.