Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhà cổ sinh vật học nghiệp dư trục vớt xương voi ma mút khổng lồ dưới đáy hồ

Kho tri thức

Nhà cổ sinh vật học nghiệp dư trục vớt xương voi ma mút khổng lồ dưới đáy hồ

Nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Jason Howery bất ngờ phát hiện một xương đùi voi ma mút thời tiền sử nặng khoảng 42 kg dưới hồ nước ở Nodaway, Missouri, Mỹ.

Tâm Anh (theo ATI)
Jason Howery là nhà cổ sinh vật học nghiệp dư có bề dày kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các di cốt thời Kỷ Băng hà, bao gồm bộ xương của một con hươu khổng lồ, một con ngựa và một con bò rừng. Ảnh: Jason Howery/Storyful.
Jason Howery là nhà cổ sinh vật học nghiệp dư có bề dày kinh nghiệm trong việc tìm kiếm các di cốt thời Kỷ Băng hà, bao gồm bộ xương của một con hươu khổng lồ, một con ngựa và một con bò rừng. Ảnh: Jason Howery/Storyful.
Phát hiện thú vị nhất cho đến nay của ông Howery là tình cờ tìm thấy xương của một con voi ma mút khổng lồ khi đang khảo sát một hồ nước ở hạt Nodaway, Missouri, Mỹ. Ảnh: Public Domain.
Phát hiện thú vị nhất cho đến nay của ông Howery là tình cờ tìm thấy xương của một con voi ma mút khổng lồ khi đang khảo sát một hồ nước ở hạt Nodaway, Missouri, Mỹ. Ảnh: Public Domain.
Xương đùi voi ma mút mà ông Howery tìm thấy tại một "địa điểm giết mổ" nổi tiếng. Đây là một trong số hàng chục địa điểm như vậy ở Bắc Mỹ, nơi con người thời tiền sử từng giết mổ con mồi của họ hàng loạt. Ảnh: NPS Photo.
Xương đùi voi ma mút mà ông Howery tìm thấy tại một "địa điểm giết mổ" nổi tiếng. Đây là một trong số hàng chục địa điểm như vậy ở Bắc Mỹ, nơi con người thời tiền sử từng giết mổ con mồi của họ hàng loạt. Ảnh: NPS Photo.
Trước phát hiện này, di cốt của các loài động vật thời tiền sử cũng như các công cụ của con người đã được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: Florilegius / Universal Images Group via Getty Images.
Trước phát hiện này, di cốt của các loài động vật thời tiền sử cũng như các công cụ của con người đã được tìm thấy tại địa điểm này. Ảnh: Florilegius / Universal Images Group via Getty Images.
“Đã có khoảng 50 địa điểm giết mổ gia súc trái phép được xác nhận ở Bắc Mỹ. Điều này rất hiếm. Cực kỳ hiếm”, nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Howery chia sẻ về phát hiện mới. Ảnh: fossil.fandom.com.
“Đã có khoảng 50 địa điểm giết mổ gia súc trái phép được xác nhận ở Bắc Mỹ. Điều này rất hiếm. Cực kỳ hiếm”, nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Howery chia sẻ về phát hiện mới. Ảnh: fossil.fandom.com.
Ông Howery cho hay hy vọng sẽ gây đủ quỹ để thực hiện các nghiên cứu về xương đùi voi ma mút mới trục vớt được dưới đáy hồ. Ông muốn chụp CT và xác định niên đại của mảnh xương này bằng phương pháp carbon phóng xạ nhằm xác định chính xác tuổi của nó. Ảnh: davetaylorwildlife.com.
Ông Howery cho hay hy vọng sẽ gây đủ quỹ để thực hiện các nghiên cứu về xương đùi voi ma mút mới trục vớt được dưới đáy hồ. Ông muốn chụp CT và xác định niên đại của mảnh xương này bằng phương pháp carbon phóng xạ nhằm xác định chính xác tuổi của nó. Ảnh: davetaylorwildlife.com.
Vào đầu kỷ Paleozoic, Missouri được bao phủ bởi một vùng biển nông và vùng biển này đã thu hẹp lại trong 200 triệu năm tiếp theo. Trong Kỷ Băng hà, các sông băng bao phủ phần phía bắc của Missouri, trong khi phần phía Nam là nơi sinh sống của các loài thú thời tiền sử như lạc đà, voi ma mút và voi răng mấu. Ảnh: Raul Martin/Carl Buell.
Vào đầu kỷ Paleozoic, Missouri được bao phủ bởi một vùng biển nông và vùng biển này đã thu hẹp lại trong 200 triệu năm tiếp theo. Trong Kỷ Băng hà, các sông băng bao phủ phần phía bắc của Missouri, trong khi phần phía Nam là nơi sinh sống của các loài thú thời tiền sử như lạc đà, voi ma mút và voi răng mấu. Ảnh: Raul Martin/Carl Buell.
Mảnh xương đùi mà ông Howery tìm thấy thuộc về một con voi ma mút Columbia - loài vật từng sinh sống khắp Bắc Mỹ. Đây là một trong những loài voi ma mút lớn nhất từng tồn tại khi mỗi cá thể có thể cao tới 4m tính từ vai và nặng khoảng 7 - 9 tấn. Ảnh: Earth.com.
Mảnh xương đùi mà ông Howery tìm thấy thuộc về một con voi ma mút Columbia - loài vật từng sinh sống khắp Bắc Mỹ. Đây là một trong những loài voi ma mút lớn nhất từng tồn tại khi mỗi cá thể có thể cao tới 4m tính từ vai và nặng khoảng 7 - 9 tấn. Ảnh: Earth.com.
Voi ma mút Columbia đực và cái đều có ngà. Thế nhưng, cá thể đực thường có kích thước lớn hơn đáng kể so với con cái, có thể nặng hơn 10 tấn. Ảnh: esthervanhulsen.com.
Voi ma mút Columbia đực và cái đều có ngà. Thế nhưng, cá thể đực thường có kích thước lớn hơn đáng kể so với con cái, có thể nặng hơn 10 tấn. Ảnh: esthervanhulsen.com.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ATI)
#Phát hiện xương voi ma mút khổng lồ #voi ma mút Columbia #voi ma mút #kỷ băng hà #phát hiện cổ đại #di cốt tiền sử

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT