Thành phố lạnh nhất hành tinh, nước sôi 100 độ C biến thành tuyết tức thì

Thành phố lạnh nhất hành tinh ở đâu mà người dân uống rượu mạnh để giữ ấm, nước sôi 100 độ C biến thành tuyết tức thì nếu để ở ngoài?

Thành phố lạnh nhất hành tinh ở đâu?

Yakutsk là một thành phố thuộc vùng Viễn Đông của Nga, nằm cách Vòng Bắc Cực khoảng 450 km về phía nam. Đây là thủ phủ của Cộng hòa Sakha (Yakutia) và đồng thời là một cảng sông quan trọng trên sông Lena, giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế và giao thông của khu vực.

Yakutsk từ lâu đã nổi danh là thành phố lạnh nhất hành tinh, với dân số khoảng 355.000 người.

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Khí hậu cực kỳ khắc nghiệt, Yakutsk có nhiệt độ mùa đông lạnh nhất trong bất kỳ thành phố lớn nào trên Trái đất. Nhiệt độ mùa đông thường xuyên ở mức -45°C đến -50°C, và có thể xuống thấp hơn nhiều, khiến nước sôi khi hất lên trời biến thành tuyết tức thì.

Mùa hè ở Yakutsk lại khá ấm áp, với nhiệt độ trung bình tháng 7 có thể lên tới 20-26°C, tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ BBC, Yakutsk từng ghi nhận mức nhiệt cực đoan xuống tới -64,4°C vào năm 1891. Sự khắc nghiệt không chỉ đến từ cái lạnh mà còn từ tình trạng thiếu hụt ánh sáng nghiêm trọng.

Vào mùa đông, thành phố gần như bị bao phủ trong bóng tối. Vào tháng 1, thời gian có ánh sáng mặt trời trung bình chưa đầy 4 giờ mỗi ngày.

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Để chống chọi với nền nhiệt thường xuyên ở mức "đóng băng", người dân địa phương đã hình thành thói quen mặc nhiều lớp trang phục dày đặc mỗi khi ra ngoài. Đây là yêu cầu bắt buộc để duy trì sinh hoạt và làm việc trong môi trường mà cái lạnh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc.

Có những lúc, người dân phải mặc nhiều lớp quần áo dày, có thể lên đến 10kg để chống chọi, đặc biệt bảo vệ đầu gối và các bộ phận dễ bị tê cóng.

Trang phục truyền thống của người dân địa phương được thiết kế theo nhiều lớp nhằm thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Lớp trong thường là áo cổ lọ, quần legging và áo nỉ có khóa kéo. Bên ngoài, họ mặc quần bông dày cùng áo khoác chuyên dụng chống rét. Các phụ kiện đi kèm gồm mũ lông cáo Bắc Cực, có giá khoảng 300 USD, găng tay thêu hạt cườm mang đậm bản sắc văn hóa và ủng da tuần lộc giúp giữ ấm hiệu quả cho đôi chân.

Một trong những cách giữ ấm khác của người Yakutsk là uống rượu. Điều thú vị là họ có thể uống hết 1 chai rượu Vodka chỉ với đồ nhắm là… 1 quả dưa chuột muối.

Ảnh minh hoạ bởi AI.

Nếu như Yakutsk là nơi lạnh nhất hành tinh thì tiếp theo là Verkhoyansk và Oymyakon, hai thị trấn thuộc Yakutia, nổi tiếng với các kỷ lục nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở Bắc bán cầu. Norilsk, thành phố công nghiệp lớn nằm sâu trong vòng Bắc Cực của Nga, cũng góp mặt trong top đầu khi thường xuyên chìm trong băng tuyết và gió lạnh suốt phần lớn thời gian trong năm.

Ngoài nước Nga, Ulaanbaatar (Mông Cổ) được xem là thủ đô lạnh nhất thế giới, với mùa đông khô và rét buốt kéo dài, nhiệt độ trung bình nhiều tháng liền dưới -20°C. Dù khí hậu khắc nghiệt, các đô thị này vẫn duy trì nhịp sống sôi động, hệ thống hạ tầng đặc thù và bản sắc văn hóa riêng, phản ánh sức sống mạnh mẽ của con người nơi tận cùng giá lạnh.

Yakutia - nơi cất giấu nhiều mỏ kim cương tỷ đô

Yakutia không chỉ là một vùng đất băng giá mà còn là một "kho báu" kim cương, đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp đá quý thế giới.

Yakutia là "thủ phủ kim cương" của Nga, nơi tập trung phần lớn trữ lượng kim cương của đất nước (khoảng 80-82%), nổi tiếng với khí hậu khắc nghiệt và các mỏ kim cương khổng lồ, là nguồn cung cấp kim cương quan trọng toàn cầu.

Nơi đây thường xuyên có những phát hiện đáng chú ý, bao gồm cả những viên kim cương lớn, hiếm gặp như viên 390 carat (2023) hay "kim cương kép" 800 triệu năm tuổi (2019). Viên kim cương bên ngoài có chiều dài khoảng 4,8 mm, viên nhỏ bên trong dài khoảng 2 mm, cả hai viên kim cương nặng khoảng 0,004 gram.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga hồi đầu năm 2025 đã công bố rằng, quốc gia này đang nắm giữ tới 45% tổng trữ lượng kim cương của thế giới, trong đó hơn 80% nằm tại khu vực Viễn Đông.

Theo đánh giá, Nga hiện giữ vị trí số một thế giới về trữ lượng kim cương. Cả nước có 81 mỏ kim cương nguyên sinh với tổng trữ lượng ước khoảng 982,4 triệu carat, bên cạnh 39 mỏ hình thành từ chất thải khai khoáng (mỏ nhân tạo) chứa thêm khoảng 25.800 carat.