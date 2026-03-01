Trịnh Nhất Tẩu - nữ hoàng hải tặc khét tiếng bậc nhất, xuất thân thế nào?

Trịnh Nhất Tẩu, hay còn được biết đến với các tên gọi Cheng I Sao hoặc Zheng Yi Sao trong tài liệu phương Tây, là một trong những nhân vật đặc biệt và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử hải tặc thế giới. Sinh năm 1775 với tên thật là Thạch Dương, nhũ danh Hương Cô, bà xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội Trung Hoa thời nhà Thanh. Tuổi trẻ của Trịnh Nhất Tẩu gắn liền với kiếp sống kỹ nữ tại các thanh lâu ven biển Quảng Đông, nơi nhan sắc, sự thông minh và khả năng ứng xử đã giúp bà sớm nổi bật giữa một xã hội đầy khắc nghiệt. Chính xuất thân ấy, tưởng chừng chỉ dẫn đến một cuộc đời bị định sẵn, lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình biến bà thành “nữ hoàng hải tặc” quyền lực bậc nhất lịch sử.

Năm 1801, cuộc đời Trịnh Nhất Tẩu rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi bà được gả cho Trịnh Nhất, một tướng cướp biển khét tiếng đang thống lĩnh lực lượng hải tặc hùng mạnh ở vùng biển phía nam Trung Hoa. Sau khi kết hôn, bà được gọi theo danh xưng Trịnh Nhất Tẩu, tức “vợ của Trịnh Nhất”. Không chỉ là người đứng sau hỗ trợ chồng, Trịnh Nhất Tẩu nhanh chóng tham gia trực tiếp vào việc điều hành hạm đội, học cách tổ chức, quản lý nhân lực và xây dựng mạng lưới quan hệ. Trong sáu năm chung sống, hai vợ chồng đã cùng nhau gây dựng nên một đế chế hải tặc trải dài từ duyên hải miền nam Trung Quốc cho tới tận vùng biển Malaysia, được biết đến với cái tên Hồng Kỳ bang, hay bang Cờ Đỏ.

Trịnh Nhất Tẩu. Ảnh minh hoạ.

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1807 khi Trịnh Nhất đột ngột qua đời trong một cơn bão. Theo thông lệ, quyền thừa kế hạm đội được trao cho Trương Bảo, con nuôi của Trịnh Nhất. Tuy nhiên, Trịnh Nhất Tẩu không chấp nhận việc bị gạt ra bên lề. Chỉ vài tuần sau, bà thiết lập mối quan hệ tình cảm với Trương Bảo, từ đó mặc nhiên nắm quyền kiểm soát toàn bộ hạm đội Cờ Đỏ. Trịnh Nhất Tẩu khôn khéo phân chia vai trò: Trương Bảo giữ chức Phó tổng tư lệnh, trực tiếp chỉ huy tác chiến trên biển, trong khi bà tập trung vào hoạch định chiến lược, điều hành kinh tế và mở rộng thế lực. Chính sự phân công này đã giúp Hồng Kỳ bang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Trịnh Nhất Tẩu, hoạt động cướp biển không còn mang tính tự phát mà được tổ chức chặt chẽ như một quốc gia thu nhỏ trên biển. Bà mở rộng phạm vi hoạt động, biến cướp bóc chỉ còn là một phần trong chuỗi hoạt động đa dạng gồm bắt cóc, tống tiền, bảo kê tàu buôn và cả các làng ven biển. Không dừng lại ở đó, Trịnh Nhất Tẩu còn vươn tay vào đất liền Trung Hoa, xây dựng một mạng lưới gián điệp rộng khắp và liên minh với các địa chủ, chúa đất nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực ổn định cho hạm đội. Chính sự kết hợp giữa bạo lực và kinh doanh đã giúp bà duy trì sức mạnh lâu dài, điều mà rất ít hải tặc cùng thời làm được.

Một trong những yếu tố khiến Trịnh Nhất Tẩu được nể sợ chính là bộ luật nghiêm khắc mà bà áp đặt lên toàn bộ hải tặc dưới trướng. Trộm cắp chiến lợi phẩm bị xử chém đầu, đào ngũ sẽ bị cắt tai làm gương. Đối với nữ tù binh, bà đặt ra những quy định vừa tàn nhẫn vừa mang tính thực dụng: những người bị cho là xấu xí sẽ được thả ngay về đất liền, còn những người xinh đẹp thì bị đem ra đấu giá công khai, kẻ thắng cuộc phải tổ chức lễ cưới đàng hoàng. Bất kỳ ai phản bội hay lừa dối người vợ được cưới theo cách này đều sẽ bị xử tử. Những luật lệ ấy giúp Trịnh Nhất Tẩu duy trì trật tự sắt đá trong một tập thể vốn đầy rẫy bạo lực và hỗn loạn.

Theo nhiều ghi chép, trong đó có tài liệu của Wick Alison, lực lượng hải tặc dưới trướng Trịnh Nhất Tẩu từng đạt quy mô khổng lồ với hàng trăm chiến thuyền viễn dương, hàng trăm tàu nhỏ ven bờ và hàng chục nghìn người. Dù các con số này bao gồm cả toàn bộ Liên minh hải tặc Quảng Đông và thân nhân của hải tặc, sức mạnh thực tế của Hồng Kỳ bang vẫn đủ khiến các cường quốc phải e dè. Chiến hạm của bà được mô tả là có kích thước gần gấp đôi tàu Armada của Tây Ban Nha, trang bị nhiều súng thần công. Đến năm 1809, một đô đốc hải quân nhà Thanh đã phải thừa nhận rằng lực lượng triều đình không thể khống chế đội quân hải tặc này bằng vũ lực.

Trịnh Nhất Tẩu và hạm đội của mình đã nhiều lần đụng độ với hải quân nhà Thanh, cũng như các lực lượng do Anh và Bồ Đào Nha hậu thuẫn. Những trận giao tranh lớn trên biển thường kết thúc với ưu thế nghiêng về phía hải tặc nhờ sự linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu và tinh thần liều chết của họ. Tuy nhiên, việc phải đối đầu cùng lúc với nhiều thế lực đã khiến cuộc chiến kéo dài và ngày càng tốn kém. Nhận thấy không thể tiêu diệt hoàn toàn Trịnh Nhất Tẩu, triều đình nhà Thanh buộc phải thay đổi chiến lược.

Năm 1810, triều đình chính thức đề nghị đàm phán, hứa hẹn ân xá để đổi lấy việc Trịnh Nhất Tẩu buông bỏ đế chế hải tặc. Gia Khánh hoàng đế đưa ra lời lẽ vừa mềm mỏng vừa mang tính thuyết phục, đánh vào khát vọng an cư của một người phụ nữ. Trịnh Nhất Tẩu chấp nhận bước vào bàn thương lượng, tự mình đối diện Tổng đốc Quảng Đông. Kết quả là một thỏa thuận chưa từng có tiền lệ: hàng chục nghìn hải tặc được tha mạng, chỉ một số rất ít bị xử tử hoặc lưu đày, phần lớn được tự do hoặc sung vào quân đội, còn Trịnh Nhất Tẩu và thuộc hạ được phép giữ lại tài sản.

Sau khi đầu hàng, Trịnh Nhất Tẩu rút lui khỏi biển cả, cùng Trương Bảo mở sòng bạc và nhà chứa, sống cuộc đời hoàn lương nhưng không kém phần sung túc. Bà an hưởng tuổi già trong sự yên bình hiếm hoi mà ít hải tặc nào có được. Năm 1844, Trịnh Nhất Tẩu qua đời ở tuổi 69, khép lại cuộc đời đầy biến động. Từ một kỹ nữ vô danh trở thành nữ hoàng hải tặc khiến cả triều đình và các cường quốc phương Tây phải kiêng dè, cái tên Trịnh Nhất Tẩu mãi là biểu tượng hiếm hoi cho quyền lực, trí tuệ và sự tàn nhẫn trong lịch sử hải tặc Trung Hoa và thế giới.

>>> Mời quý độc giả xem video: Khám phá kho chứa vàng an toàn nhất thế giới của Singapore