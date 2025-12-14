Hà Nội

Sinh vật được coi là 'ông tổ' của mọi loài động vật có xương sống

Giải mã

Sinh vật được coi là 'ông tổ' của mọi loài động vật có xương sống

Pikaia là một trong những mắt xích đầu tiên trên hành trình tiến hóa của động vật có xương sống.

T.B (tổng hợp)
Sống cách đây hơn 500 triệu năm. Pikaia xuất hiện ở kỷ Cambri sớm. Ảnh: Pinterest.
Là động vật có dây sống nguyên thủy. Chúng được cho là tổ tiên sớm của động vật có xương sống. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ. Chúng dài khoảng 4–6 cm. Ảnh: Pinterest.
Cơ thể dẹp hai bên. Pikaia có hình dáng giống lưỡi dao mỏng. Ảnh: Pinterest.
Bơi bằng chuyển động uốn sóng. Chúng di chuyển tương tự lươn hoặc một số loài cá có thân mỏng. Ảnh: Pinterest.
Phát hiện tại Canada. Hóa thạch sinh vật này được tìm thấy ở Burgess Shale, Canada. Ảnh: newdinosaurs.com.
Có hệ thần kinh đơn giản. Dù nguyên thủy, chúng vẫn có cấu trúc giống tủy sống của các loài động vật có xương sống hoàn chỉnh. Ảnh: turbosquid.com.
Được Darwin dự đoán từ trước. Sự tồn tại của dạng tổ tiên này từng được Darwin dự đoán trên lý thuyết tiến hóa. Ảnh: turbosquid.com.
