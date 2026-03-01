Hà Nội

Di tích Maya cổ đại hé lộ bản đồ vũ trụ 3.000 năm tuổi

Di tích Maya ẩn chứa một bản đồ vũ trụ 3.000 năm tuổi, nó có thể nhìn thấy từ trên không trung.

Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
Các nhà khảo cổ học đến từ trường Đại học Arizona đã phát hiện ra một trong những ví dụ sớm nhất được biết đến về quy hoạch đô thị thiêng liêng quy mô lớn ở châu Mỹ. Ảnh: @Đại học Arizona.
Tại Aguada Fénix, một địa điểm cổ đại ở Đông Nam Mexico, mạng lưới khổng lồ gồm các kênh đào, hành lang và nền móng dường như tạo thành một bản đồ vũ trụ. Ảnh: @Đại học Arizona.
Phát hiện này tập trung vào một công trình có hình chữ thập. Ảnh: @Đại học Arizona.
Được xây dựng từ năm 1.050 đến 700 Trước Công Nguyên, khu di tích rộng lớn này có niên đại trước cả chữ viết và các triều đại cai trị của người Maya. Ảnh: @Đại học Arizona.
Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự tổ chức quy mô lớn và lao động tập thể, cho thấy sự kết hợp mạnh mẽ giữa kỹ thuật và các lý tưởng nghi lễ chung từ rất lâu trước khi các đền thờ và cung điện hoàng gia thống trị các thành phố Maya. Ảnh: @Đại học Arizona.
Trọng tâm là một bố cục hình chữ thập, với các trục dài chạy theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây, được đánh dấu bằng các hành lang cắt và đường đắp cao. Những đường này kéo dài từ một cao nguyên nghi lễ rộng lớn, được xây dựng dần dần qua nhiều thế kỷ, trải dài hàng dặm vào cảnh quan xung quanh. Theo nhóm khai quật do Tiến sĩ Takeshi Inomata dẫn đầu, những đặc điểm này tạo thành một trật tự biểu tượng rõ ràng, có khả năng kết nối các nghi lễ, chu kỳ theo mùa và sự di chuyển trong không gian. Ảnh: @Đại học Arizona.
Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona, những người xây dựng này có thể thuộc về các cộng đồng Maya thời kỳ đầu nhưng không cho thấy dấu hiệu của tầng lớp thượng lưu. Thay vào đó, sự phối hợp của họ cho thấy một hệ thống thu thập theo mùa, sự liên kết nghi lễ và lao động tập thể được thúc đẩy bởi các ý tưởng vũ trụ học cao quý. Ảnh: @Đại học Arizona.
Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo indiandefencereview)
#Di tích #Maya #đế chế #chữ thập #tàn tích #nghi lễ

