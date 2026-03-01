Hà Nội

Bí ẩn hình tượng Người Sư Tử trong hang động cổ

Kho tri thức

Các nhà khảo cổ phát hiện ra một hình thù lai giữa người và sư tử kỳ lạ trong khi khám phá một hang động. Vậy hình tượng Người Sư Tử này có ý nghĩa gì?

Thiên Đăng - (Theo arkeofili)
Tại hang động Hohlenstein-Stadel ở miền Nam nước Đức, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Ulm bất ngờ tìm thấy vật thể lạ kỳ thú. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Đó là một bức tượng nhỏ dài 30 cm mô tả thân người với đầu sư tử. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Tác phẩm điêu khắc này được biết đến với tên gọi Löwenmensch hay Hohlenstein-Stadel “Người Sư Tử”. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Nghiên cứu mới cho thấy hiện vật này được khai quật từ một lớp trầm tích trong hang động, có niên đại khoảng 40.000 năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Điều này khiến nó trở thành một trong những ví dụ lâu đời nhất được biết đến về điêu khắc và nghệ thuật tạo hình thời tiền sử cổ xưa. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Tác phẩm Người Sư Tử này thể hiện một cách ấn tượng rằng, con người hiện đại Thời Đồ Đá Cũ sở hữu trí tưởng tượng, tư duy biểu tượng và khả năng hình dung ra những sự vật và sinh vật không tồn tại trong thế giới tự nhiên. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Hình dạng kỳ ảo của tác phẩm điêu khắc thậm chí còn cho thấy sự tồn tại của các hệ thống tín ngưỡng phức tạp có thể liên quan đến thần thoại, các nghi lễ pháp sư và tôn giáo. Ảnh: @Bảo tàng Ulm.
Xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#hình tượng #Người Sư Tử #hang động cổ #động vật #nghi lễ

