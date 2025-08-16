BV Phổi Đồng Tháp: Gói thầu mua thiết bị y tế hơn 2,3 tỷ về tay Công ty TTS Medical

Vượt qua hai đối thủ, Công ty TNHH TTS Medical đã trúng gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi năm 2025 với giá hơn 2,3 tỷ đồng.

Ngày 07/08/2025, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, ông Nguyễn Hữu Thành, đã ký Quyết định số 120/QĐ-BVP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phổi năm 2025". Gói thầu này có mã số IB2500239812 , thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Sở Y tế Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-SYT ngày 20/05/2025.

Theo quyết định này, Công ty TNHH TTS Medical được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu. Giá trúng thầu là 2,339 tỷ đồng (giá gói thầu 2,512 tỷ đồng, tiết kiệm được 173,934 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,9%). Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Một phần quyết định số 120/QĐ-BVP do ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đồng Tháp ký phê duyệt.

Được biết, đây là gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng, được thực hiện theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Biên bản mở thầu cho thấy có 3 nhà thầu tham gia, bao gồm:

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Bình An có giá dự thầu là 2,169 tỷ đồng.

Công ty TNHH TTS Medical đưa ra mức giá dự thầu 2,339 tỷ đồng.

Công ty TNHH Trang thiết bị Y tế Anh Khoa có giá dự thầu là 2,345 tỷ đồng.

Sau quá trình đánh giá, Bệnh viện Phổi Đồng Tháp đã phê duyệt kết quả trúng thầu cho Công ty TNHH TTS Medical, loại hai nhà thầu còn lại: Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Phú Bình An bị loại với lý do "Không đáp ứng yêu cầu năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật"; Công Ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa bị xếp hạng 3 và không được đánh giá.

Quyết định này cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Trưởng khoa Dược - VTYT có trách nhiệm tổ chức hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Điều này thể hiện sự phân cấp và trách nhiệm rõ ràng trong quá trình triển khai dự án.

Chuyên gia đấu thầu Phạm Giang cho rằng, mức giá trúng thầu của Công ty TNHH TTS Medical thấp hơn giá gói thầu ban đầu là tín hiệu tích cực. "Mức giảm giá gần 7% cho thấy sự cạnh tranh giữa các nhà thầu. Tuy nhiên, điều quan trọng là chủ đầu tư phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng để đảm bảo chất lượng thiết bị y tế được cung cấp đúng như cam kết, tránh tình trạng 'bỏ thầu giá thấp nhưng chất lượng không cao' có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Phổi Đồng Tháp."

Năng lực nhà thầu trúng thầu

Công ty TNHH TTS Medical, đơn vị trúng gói thầu, có địa chỉ tại Phường Thông Tây Hội, TP Hồ Chí Minh, do ông Trương Sỹ Thắng làm Giám đốc. Hồ sơ năng lực của công ty thể hiện kinh nghiệm đáng chú ý trên thị trường đấu thầu.

Theo thống kê, Công ty TNHH TTS Medical đã tham gia 15 gói thầu trên toàn quốc và trúng 7 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng của doanh nghiệp này lên tới gần 20 tỷ đồng.

Lịch sử đấu thầu của TTS Medical cho thấy trong năm 2024, công ty này tham gia 4/4 gói thầu độc lập. Từ đầu năm 2025 đến nay, trúng 3/11 gói đã tham gia. Đáng chú ý, 3 gói trúng thầu trong năm 2025 diễn ra tại các tỉnh Sóc Trăng, Trà Vinh và gần nhất là Đồng Tháp, với giá trị dao động từ hàng chục triệu đến hàng tỷ đồng.