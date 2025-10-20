Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
“Búp bê sống” của Resident Evil 4 gây bão với bộ ảnh mới

Số hóa

“Búp bê sống” của Resident Evil 4 gây bão với bộ ảnh mới

Siêu mẫu Sophie, người mẫu hình thể của nhân vật Ashley Graham trong Resident Evil 4 Remake vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh Onsen đầy quyến rũ.

Thiên Trang (TH)
﻿ Sophie, hay còn gọi là Peach Milky, là người mẫu kiêm cosplayer nổi tiếng đến từ Bắc Ireland.
﻿ Sophie, hay còn gọi là Peach Milky, là người mẫu kiêm cosplayer nổi tiếng đến từ Bắc Ireland.
Cô sở hữu vẻ đẹp “búp bê sống” với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn và thần thái cuốn hút.
Cô sở hữu vẻ đẹp “búp bê sống” với mái tóc vàng óng, đôi mắt to tròn và thần thái cuốn hút.
Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng cosplay, Sophie còn là body model của nhân vật Ashley Graham trong Resident Evil 4 Remake.
Không chỉ nổi tiếng trong cộng đồng cosplay, Sophie còn là body model của nhân vật Ashley Graham trong Resident Evil 4 Remake.
Mới đây, cô khiến người hâm mộ náo loạn khi tung bộ ảnh chụp tại suối nước nóng kiểu Nhật truyền thống.
Mới đây, cô khiến người hâm mộ náo loạn khi tung bộ ảnh chụp tại suối nước nóng kiểu Nhật truyền thống.
Trong loạt ảnh, Sophie xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc khăn tắm trắng mỏng manh, tôn lên làn da trắng mịn và đường cong gợi cảm.
Trong loạt ảnh, Sophie xuất hiện đầy quyến rũ với chiếc khăn tắm trắng mỏng manh, tôn lên làn da trắng mịn và đường cong gợi cảm.
Khung cảnh hơi nước mờ ảo khiến bộ ảnh thêm phần nghệ thuật, vừa tinh tế vừa gợi cảm mà không hề phản cảm.
Khung cảnh hơi nước mờ ảo khiến bộ ảnh thêm phần nghệ thuật, vừa tinh tế vừa gợi cảm mà không hề phản cảm.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác và bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.
Với gần 1 triệu người theo dõi, Sophie đang dần trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của làng cosplay và game toàn cầu.
Với gần 1 triệu người theo dõi, Sophie đang dần trở thành biểu tượng sắc đẹp mới của làng cosplay và game toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Sophie #Resident Evil 4 #cosplayer #Ashley Graham #bộ ảnh nóng bỏng #suối nước nóng Nhật Bản

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen giàu có cỡ nào?

Ngân Collagen sở hữu khối tài sản khủng với biệt thự xa hoa trị giá hàng trăm tỷ đồng, bộ sưu tập kim cương đắt đỏ, và hàng loạt túi xách Hermes danh giá...